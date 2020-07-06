"Укрлендфарминг" Бахматюка блокирует САП с требованиями к прокурорам выполнить решение суда и остановить террор компании. ВИДЕО

Утро в Специализированной антикоррупционной прокуратуре началось с митинга и блокирования.

Работники агрохолдинга "Укрлендфарминг" уже вторую неделю требуют от прокуроров исполнения решения суда о закрытии дела против акционера компании Олега Бахматюка. Об этом сообщает Обозреватель.

Бессрочную акцию под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры с требованием выполнить решение суда и закрыть незаконное дело против владельца компании Олега Бахматюка работники "Укрлендфарминг" начали еще на прошлой неделе. Сегодня акция началась с ненасильственного блокирования прокуратуры: вход в здание был перекрыт куриными яйцами, которые производит агрохолдинг.

Митингующие заявляют, что прокуроры САП и так не работают: месяц назад, 5 июня этого года, Печерский районный суд Киева принял решение, которым отменил как незаконное постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении уголовного дела против Олега Бахматюка. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления. Однако САП до сих пор не выполнила решение суда и не закрыла незаконно открытое дело, из-за которого парализуется работа агрохолдинга, где работает 27 тысяч человек.

Кроме того, на сайте компании появилось обращение к председателю Верховной Рады Разумкову с требованием допустить представителей компании на заседание Комитета по антикоррупционной политике 8 июля этого года, где будет рассматриваться вопрос этого дела.

Напомним, Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда города Киева об отмене как незаконного постановления первого заместителя генерального прокурора о восстановлении уголовного производства, связанного с предоставлением стабилизационного кредита НБУ "VAB банку" Олега Бахматюка. Решение суда является окончательным и не подлежащим обжалованию. Использование кредита по назначению, на выплаты вкладчикам, было подтверждено официальными экспертизами и выводами Фонда гарантирования вкладов, а также заявлением НБУ.