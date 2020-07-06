Почти миллион преступлений совершают в Украине ежегодно. 60% правонарушений - это уголовные проступки, - МВД. ВИДЕО

За первые сутки действия закона, который вводит дознание в Украине, зафиксировали 492 уголовных проступка.

Львиную долю заняли мелкие кражи, мошенничество, легкие телесные повреждения. Установлены также 27 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, хранение наркотических средств незначительного веса, подделка документов. С начала июля все эти правонарушения ограничатся или арестом, или общественными работами, или штрафом от 1 700 до 51 000 гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

"Задача уголовных проступков - наиболее полное внедрение принципов уголовного правосудия. Правонарушители поймут, что наказание будет быстрым, справедливым, своевременным и это будет означать, что в следующий раз, прежде чем нарушить закон, правонарушитель подумает трижды", - отметил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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Ежегодно в Украине совершают более миллиона преступлений. Убийства, разбои, грабежи, кражи и другие тяжкие преступления составляют 40% всех правонарушений. Остальные 60% это уголовные проступки. Ранее следователи вели от 300 до 500 уголовных производств различной степени тяжести, новый закон об уголовных проступках должен существенно разгрузить следствие.

"Сейчас у уголовной полиции созданы подразделения дознания. Их численность насчитывает почти 4 000 и это штатное дознание. Еще кодексом мы можем уполномочивать еще 30 000 работников. Полиции на расследование именно таких мелких уголовных проступков. Это будут и участковые офицеры полиции. Это будут работники ювенальной превенции, работники оперативного блока, то есть уголовного розыска", - пояснил главный следователь страны Максим Цуцкеридзе.

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Новосозданные подразделения дознания будут иметь более широкие полномочия, чем следователи, да и сама процедура расследования уголовных проступков будет проще.