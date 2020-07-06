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"Слуга народа" Куницкий собирает подписи за отставку министра инфраструктуры Криклия: "У тебя там коррупция, которую ты построил... Не можешь - вали в отставку!". ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Александр Куницкий собирает подписи под проектом постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Об этом Куницкий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп обнародовал фотографию проекта постановления об увольнении министра с подписями народных депутатов.

Слуга народа Куницкий собирает подписи за отставку министра инфраструктуры Криклия: У тебя там коррупция, которую ты построил... Не можешь - вали в отставку! 01

"Владислав Криклий… не в курсе, что существует схема по монопольной сертификации ГБО", - написал Куницкий.

"Слуга народа" также обнародовал видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию о существующих схемах, обвиняет министра в том, что он эти схемы покрывает и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".

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Автор: 

увольнение (2680) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323) Слуга народа (2632) Куницкий Александр (45) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+21
"Слуга народа" Куницкий / Гнида кодлана Коломойского. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / 01 июл. 2019, 12:31 Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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06.07.2020 17:43
+15
Каждое новое назначение у нас хуже предыдущего..((С) арахамия)...
Так что дерзайте зеленые ребятки...дерзайте...
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06.07.2020 17:41
+13
Очередная сисястая "сосна" порешала за должность?....
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06.07.2020 17:40
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Створення виробництва *********** відкладається ще на два роки?

06.07.20 | https://www.ukrmilitary.com/search/label/7 Олексій Махно
Міністерство оборони України подовжило до 2022 року строк проведення заходів з відновлення складання та ремонту *********** на арсеналах Збройних Сил України.https://www.ukrmilitary.com/2020/05/ammo-plant.html витратити 300 млн грн , а за умови належного фінансування запустити виробництво вже цього року.
Зауважимо, що відновлення виробничих потужностей арсеналів Збройних Сил України та їх ефективне використання, а також посилення контролю за розробленням та дотриманням технологічних процесів зі складання та ремонту *********** на арсеналах Збройних Сил України, передбачено Указом Президента України №799 від 4 листопада 2019 року.

Проте схоже Україні хронічно не везе зі створенням виробництва *********** - ще 1998-2002 роках, з державного мобілізаційного резерву була незаконно https://www.ukrmilitary.com/2019/06/tsk-dodatok7.html вилучена та фактично вкрадена технологічна лінія для виробництва патронів, а за останні кілька років було https://www.ukrmilitary.com/2020/05/ammo-plant.html розікрадено кошти на ще декілька «патронних заводів».
За один з них («віртуальну» лінію з виробництва арт***********) торік https://www.ukrmilitary.com/2019/10/amm.html заарештували ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, а через іншу, цього разу хоч й реально існуючу проте не менш https://www.ukrmilitary.com/2020/03/zavod-fake.html фейкову виробничу лінію на заводі МВС «Форт», яку за $1,7 млн доларів обладнали непрацездатними станками 1920х років, державі https://www.ukrmilitary.com/2020/06/luger.html доводиться імпортувати ********** , кошти на створення виробництва яких вже витрачені.
Водночас в 2019 році стало відомо про запуск https://www.ukrmilitary.com/2019/09/zbroyar-308-win.html виробництва набоїв 7,62×51 мм НАТО приватною компанією - «Зброяр», які вже пройшли випробування та закуповуються Збройними Силами України для нових вітчизняних снайперських гвинтівок https://www.ukrmilitary.com/2018/01/ukrainian-sniper-rifle-ur10.html UAR-10 та UAR-008.
А наприкінці 2019 року з'явилася інформація щодо планів будівництва https://www.ukrmilitary.com/2019/12/ammo-plant.html чергового патронного заводу (на 300 робочих місць) приватним інвестором на території індустріального парку «Павлоград», що на Січеславщині.
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06.07.2020 17:37 Ответить
А шо такое? Криклий паромы не гонит?
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06.07.2020 17:38 Ответить
Криклий человек Сабакова,Куницкий тоже.
Если Куницкий начал наезжать на Криклия,значит Сабакова он перестал устраивать.
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06.07.2020 18:02 Ответить
Фиолетово . У слуг есть такой прикол : меняться местами каждые две недели . "Прикольно" ?
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06.07.2020 17:38 Ответить
"Слуга народа" Куницкий собирает подписи за отставку министра инфраструктуры Криклия - Цензор.НЕТ 4940
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06.07.2020 17:40 Ответить
Очередная сисястая "сосна" порешала за должность?....
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06.07.2020 17:40 Ответить
Каждое новое назначение у нас хуже предыдущего..((С) арахамия)...
Так что дерзайте зеленые ребятки...дерзайте...
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06.07.2020 17:41 Ответить
Как может бывший гаишник коррупцию построить?!
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06.07.2020 17:42 Ответить
"Слуга народа" Куницкий / Гнида кодлана Коломойского. Куницкий подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / 01 июл. 2019, 12:31 Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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06.07.2020 17:43 Ответить
зоофилу-гомосеку Дубинеску новый заказ от Бени поступил....
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06.07.2020 17:44 Ответить
Чьот івреї почуваються як хозяєва України...
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06.07.2020 17:46 Ответить
а было иначе?
странно даже шо "идишь" это суржик немецкого а не одесский говорок.
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06.07.2020 18:03 Ответить
Тобто Зе і Шмигаль не знають, що Криклий мутить схеми і тому треба збирати підписи!🐸 От зебіли нам обрали владу🙄
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06.07.2020 17:47 Ответить
G2 дорвалась к власти ....
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06.07.2020 17:51 Ответить
От якось похрін той криклій, та позбутись його хоче все той же беня.
Банк. Інфраструктури. Що далі?
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06.07.2020 17:54 Ответить
то есть я правильно понимаю зеленый слуга наріда построил коррупцию, и за это ему ниче не будет, никаких посадок?
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06.07.2020 17:55 Ответить
в зєбілів та їхньої полу легальної партєйки дна не має.
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06.07.2020 17:56 Ответить
А за отставку Авакова слабо?!
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06.07.2020 18:00 Ответить
Шли его на Путина, он же вроде 2(да-да, именно два ггг) паспорта имеет и нардепом является незаконно. - че разговаривать вообще с тем кто должен быть в СИЗО, в очереди на депортацию.
Криклий - ты для меня уже зашкварен. "мужик", да. послал бы эту макаку.... ой!!!11111 НЕТ!!!! я не антиараб, я уважаю семитские народцы, извините, но просто по факту....
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06.07.2020 18:02 Ответить
Нужно срочно менять одного ЗЕвора на другого
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06.07.2020 18:16 Ответить
а не забагато якісь два придурка на себе беруть?
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06.07.2020 18:27 Ответить
нет инфраструктуры нет коррупции, ****!
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06.07.2020 18:31 Ответить
Вошь коломойского что там пищит, а все для того чтоб на дорожный распил своего болванчика посадить и причмокивать *********** им творожком патрона. А где ж ты Саша был когда схему эту с газом больше полугода назад вводили?
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06.07.2020 19:57 Ответить
Окурок обрізаний по самі яйця з жидівським паспортом відчуває себе пупом Землі, а тому що смокче у Бєні!!! Скоро вас всіх підерів будемо за яйця вішати!
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06.07.2020 20:11 Ответить
А почему животное без маски и строгоча?
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06.07.2020 20:32 Ответить
ОПЗЖ и Кива за отставку . Славная компания собралась .
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
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07.07.2020 05:46 Ответить
 
 