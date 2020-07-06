"Слуга народа" Куницкий собирает подписи за отставку министра инфраструктуры Криклия: "У тебя там коррупция, которую ты построил... Не можешь - вали в отставку!". ВИДЕО

Народный депутат "Слуги народа" Александр Куницкий собирает подписи под проектом постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Об этом Куницкий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп обнародовал фотографию проекта постановления об увольнении министра с подписями народных депутатов.

"Владислав Криклий… не в курсе, что существует схема по монопольной сертификации ГБО", - написал Куницкий.

"Слуга народа" также обнародовал видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию о существующих схемах, обвиняет министра в том, что он эти схемы покрывает и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".

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