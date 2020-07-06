"Слуга народа" Куницкий собирает подписи за отставку министра инфраструктуры Криклия: "У тебя там коррупция, которую ты построил... Не можешь - вали в отставку!". ВИДЕО
Народный депутат "Слуги народа" Александр Куницкий собирает подписи под проектом постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.
Об этом Куницкий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп обнародовал фотографию проекта постановления об увольнении министра с подписями народных депутатов.
"Владислав Криклий… не в курсе, что существует схема по монопольной сертификации ГБО", - написал Куницкий.
"Слуга народа" также обнародовал видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию о существующих схемах, обвиняет министра в том, что он эти схемы покрывает и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".
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06.07.20 | https://www.ukrmilitary.com/search/label/7 Олексій Махно
Міністерство оборони України подовжило до 2022 року строк проведення заходів з відновлення складання та ремонту *********** на арсеналах Збройних Сил України.https://www.ukrmilitary.com/2020/05/ammo-plant.html витратити 300 млн грн , а за умови належного фінансування запустити виробництво вже цього року.
Зауважимо, що відновлення виробничих потужностей арсеналів Збройних Сил України та їх ефективне використання, а також посилення контролю за розробленням та дотриманням технологічних процесів зі складання та ремонту *********** на арсеналах Збройних Сил України, передбачено Указом Президента України №799 від 4 листопада 2019 року.
Проте схоже Україні хронічно не везе зі створенням виробництва *********** - ще 1998-2002 роках, з державного мобілізаційного резерву була незаконно https://www.ukrmilitary.com/2019/06/tsk-dodatok7.html вилучена та фактично вкрадена технологічна лінія для виробництва патронів, а за останні кілька років було https://www.ukrmilitary.com/2020/05/ammo-plant.html розікрадено кошти на ще декілька «патронних заводів».
За один з них («віртуальну» лінію з виробництва арт***********) торік https://www.ukrmilitary.com/2019/10/amm.html заарештували ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, а через іншу, цього разу хоч й реально існуючу проте не менш https://www.ukrmilitary.com/2020/03/zavod-fake.html фейкову виробничу лінію на заводі МВС «Форт», яку за $1,7 млн доларів обладнали непрацездатними станками 1920х років, державі https://www.ukrmilitary.com/2020/06/luger.html доводиться імпортувати ********** , кошти на створення виробництва яких вже витрачені.
Водночас в 2019 році стало відомо про запуск https://www.ukrmilitary.com/2019/09/zbroyar-308-win.html виробництва набоїв 7,62×51 мм НАТО приватною компанією - «Зброяр», які вже пройшли випробування та закуповуються Збройними Силами України для нових вітчизняних снайперських гвинтівок https://www.ukrmilitary.com/2018/01/ukrainian-sniper-rifle-ur10.html UAR-10 та UAR-008.
А наприкінці 2019 року з'явилася інформація щодо планів будівництва https://www.ukrmilitary.com/2019/12/ammo-plant.html чергового патронного заводу (на 300 робочих місць) приватним інвестором на території індустріального парку «Павлоград», що на Січеславщині.
Если Куницкий начал наезжать на Криклия,значит Сабакова он перестал устраивать.
Так что дерзайте зеленые ребятки...дерзайте...
странно даже шо "идишь" это суржик немецкого а не одесский говорок.
Банк. Інфраструктури. Що далі?
Криклий - ты для меня уже зашкварен. "мужик", да. послал бы эту макаку.... ой!!!11111 НЕТ!!!! я не антиараб, я уважаю семитские народцы, извините, но просто по факту....
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!