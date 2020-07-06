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Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги, чтобы скрыть возможные нарушения при взвешивании, - Криклий. ВИДЕО

Сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев, водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - говорится в сообщении.

Согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.

"Обидно, что пока одни строят автодороги, другие их разрушают, пренебрегая соблюдением всех обязательных правил. А самое обидное, что иногда - это одни и те же люди", - добавил Криклий.

Министр напомнил, что за отказ остановиться для прохождения ГВК сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.

Также читайте: Доходы от платных дорог не покроют убытки на их обслуживание, - Хомич

Автор: 

дороги (2512) контроль (195) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+23
Что значит отказаться ? Я вообще не понимаю , как можно отказаться .

Я себе представляю такою картину маслом , что в Дании я отказываюсь и высыпаю камень на дороге .

Меня сражу арестуют , и вызовут другую фирму , которая весь это камень соберёт и свесит .
Их услуги будут мною оплачены 🤣🤣🤣
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06.07.2020 18:02
+20
Это Украина 95 Квартала
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06.07.2020 17:55
+16
круговорот зебилов в природе
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06.07.2020 17:57
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06.07.2020 17:54 Ответить
Это Украина 95 Квартала
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06.07.2020 17:55 Ответить
100500% виборець Патрошенка цей водій. При Пєтіку за перегруз нікого не штрафували. А тут зільоний клован почав наступ на демократію...
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07.07.2020 01:04 Ответить
круговорот зебилов в природе
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06.07.2020 17:57 Ответить
Он голосил за шоколадного. Я спросил.
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06.07.2020 18:25 Ответить
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06.07.2020 18:27 Ответить
вот таким обратно перекидает - и гут гемахт..Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги, чтобы скрыть возможные нарушения при взвешивании, - Криклий - Цензор.НЕТ 8338
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06.07.2020 17:57 Ответить
не скучно с министрами кодлана Коломойского.
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06.07.2020 17:57 Ответить
ниче, зеля тебя вычислит по ойпи, розбійник
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06.07.2020 17:58 Ответить
Заставити того дебіла ото всьо лопатою собі ж у кузов назад вкинути.
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06.07.2020 18:01 Ответить
сбу поднято по тревоге
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06.07.2020 18:02 Ответить
Что значит отказаться ? Я вообще не понимаю , как можно отказаться .

Я себе представляю такою картину маслом , что в Дании я отказываюсь и высыпаю камень на дороге .

Меня сражу арестуют , и вызовут другую фирму , которая весь это камень соберёт и свесит .
Их услуги будут мною оплачены 🤣🤣🤣
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06.07.2020 18:02 Ответить
в ЕС я думаю и так нету дурных, кататься с превышением допустимой массы.
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06.07.2020 18:11 Ответить
В Италии проверки осуществляет финансовая полиция, а это покруче карабиньеров!
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06.07.2020 18:37 Ответить
Ну и в чем загвоздка,ведь у водителя есть путевой лист из указанием места доставки или менты читать не знают?Если нету значит щебень ворованый а если есть и высыпаный независимо то веса не по назначению то судом его заставить в ведрах его носить до места назначения.Ведь есть же статья о громадських роботах.Вот пускай пешком и носит.
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06.07.2020 18:03 Ответить
Заставить дебила все до последнего камня руками закидать назад в кузов!!
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06.07.2020 18:03 Ответить
К стати,автомобили такого типа уже изначально из завода оснащены весовыми датчиками и водитель просто не может не знать вес своего груза.
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06.07.2020 18:08 Ответить
У водителя имеются накладные.
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06.07.2020 18:38 Ответить
Накладная и есть путевой лист,накладная для разовой перевозки а в путевой лист вписываются маршруты с указанием груза от точки А до точки Б за весь день.
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06.07.2020 19:42 Ответить
Ну, а теперь этого хитрожопого водилу заставить, чтоб лопатой обратно погрузил весь этот щебень в свой MAN да и хорошенько ещё штрафонуть, чтоб другим таким идиотам, неповадно было.
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06.07.2020 18:12 Ответить
Проблема с перегрузами решается элементарно - штраф за одиночный груз на владельца груза , за сборный груз на перевозчика. Таким путем прошла Европа, во Франции и в Польше была обоюдная ответственность. А наши ЗЕбилы иммитируют борьбу, снимая видосики про "засранцев" и хороших дядяей.
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06.07.2020 18:28 Ответить
ЗЕсранці тільки боротьбу з патріотами не імітують, хоча і там є питання
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06.07.2020 20:58 Ответить
Засранец
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06.07.2020 18:31 Ответить
водій робить що сказав начальник, а того начальника можна тільки поцілювати в дупу, де ще в світі є така влада, країна де можна все, безумовно якщо ти вмієш красти і можеш дати хабар, яка там армія, який там захист кордонів, які там москальські воші якщо наші рідні гниди, які при владі завжди, скоро вже донищать цю країну і більшість людей
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06.07.2020 18:32 Ответить
здесь дело не в перегрузе.этот самосвал груженый щебнем пройдет веса с запасом.
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06.07.2020 18:47 Ответить
По полной массе не пройдет
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06.07.2020 19:41 Ответить
Ображаються на засранців,а потім волають що дороги убиті.
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06.07.2020 19:47 Ответить
"Велике будівництво" від Зеленського! Розпилювання бабла на дорогах і одночасно руйнування збудованих доріг!
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06.07.2020 20:05 Ответить
Який народ, така й країна. І ніяка влада не винна в тому, що ми так "добре" живемо. Тому й їдуть з неї світ-за-очі, щоб не бачити, не чути й не відчувати цього дурдому.
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06.07.2020 20:12 Ответить
Додати до штрафу ще й відшкодування за очищення проїзної частини
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06.07.2020 20:56 Ответить
Грузовик конфіскувати, водія посадити, фірму відправника оштрафувати і закрити нахрен.
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06.07.2020 21:27 Ответить
Трасса "Запорожье-Мариуполь" , отремонтированная в прошлом году уже в колеях...
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06.07.2020 22:23 Ответить
Нумо, *********, пригадайте скільки разів ви читали якусь подібну новину з 2014 по 2019 рік? Я вам допоможу - аж ні разу... Савпадєніє? Нє думаю...
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07.07.2020 01:08 Ответить
 
 