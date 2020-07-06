Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги, чтобы скрыть возможные нарушения при взвешивании, - Криклий. ВИДЕО
Сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев, водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
"Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - говорится в сообщении.
Согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.
"Обидно, что пока одни строят автодороги, другие их разрушают, пренебрегая соблюдением всех обязательных правил. А самое обидное, что иногда - это одни и те же люди", - добавил Криклий.
Министр напомнил, что за отказ остановиться для прохождения ГВК сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.
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Я себе представляю такою картину маслом , что в Дании я отказываюсь и высыпаю камень на дороге .
Меня сражу арестуют , и вызовут другую фирму , которая весь это камень соберёт и свесит .
Их услуги будут мною оплачены 🤣🤣🤣