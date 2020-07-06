Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги, чтобы скрыть возможные нарушения при взвешивании, - Криклий. ВИДЕО

Сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев, водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - говорится в сообщении.

Согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.

"Обидно, что пока одни строят автодороги, другие их разрушают, пренебрегая соблюдением всех обязательных правил. А самое обидное, что иногда - это одни и те же люди", - добавил Криклий.

Министр напомнил, что за отказ остановиться для прохождения ГВК сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.

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