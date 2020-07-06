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В Украине успешно испытали жидкостный двигатель верхней ступени ракеты-носителя РД861К, - Госкосмос. ВИДЕО

На стенде №1 "Южмаша" завершился второй этап заключительных доводочных испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К, разработанного и изготовленного КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства, испытания (три серии по пять включений суммарной продолжительностью 1601,6 секунд) завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации, соответствие основных характеристик РД861К заданным техническим заданиям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace"

Отмечается, что РД861К - двигатель верхней ступени ракеты-носителя с турбонасосным системой подачи компонентов топлива, без дожигания генераторного газа и вдувом его в закритическую часть сопла. Двигатель способен обеспечивать многократный запуск и управление вектором тяги по каналам "тангаж" и "рыскание" в условиях космического пространства во время выведения полезной нагрузки в целевую точку траектории.

Успешно проведенные 26 июня испытания "завершили наземную отработку двигателя РД861К окончательно подтвердив работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации и его готовность к летным испытаниям в составе ступени РН".

РД861К входит в состав третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" и предназначен для создания тяги и маневрирования. "Достигнутые характеристики дают возможность использования РД861К на второй ступени перспективной РН "Циклон-4М", разработка которой сейчас продолжается", - сообщают в Госкосмосе.

Также смотрите: США запустили американо-украинскую ракету "Антарес", часть которой изготовлена в Днепре. ВИДЕО

Автор: 

ракеты (3576) Южмаш (58) Южное (24)


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Топ комментарии
+28
Молодцы ракетчики. Удачи и успехов. Нам скоро ракеты СД понадобятся. Дайте только нормальной власти вернуться.
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06.07.2020 18:33
+12
Москалям не давати, у них батути.
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06.07.2020 18:33
+8
Маск то чого має усихати, він не проти їх використання в своїх проектах.
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06.07.2020 18:36
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Молодцы ракетчики. Удачи и успехов. Нам скоро ракеты СД понадобятся. Дайте только нормальной власти вернуться.
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06.07.2020 18:33 Ответить
Ну це сумнівна середня дальність, хіба що московія на Марс буде переселятись.
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06.07.2020 18:35 Ответить
Я понимаю что такое "верхняя ступень", пусть работают и отрабатывают технологии на современных материалах и современном оборудовании. При наличии всего этого, создание ЖРД для ракеты средней дальности -- это дело техники.
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06.07.2020 18:46 Ответить
Не хочу Вас образити, але не плутайте поняття "Двигун до ракети", і "Ракета-носій". Ракети-носії переважно будуються двох- і трьохступеневі. Цей двигун використовується на третій, і планується на другій ступені.
Я не знаю його характеристики, але думаю при невеличкому переобладнанні, цей, або подібний до нього двигун цілком можливо переробити піддвигун на балістичну ракету, або ж, зважаючи що цей двигун може відключатись-включатись, змінювати вектор і силу тяги, цілком можливо на його основі будути крилаті ракети. І дальності вистачить цілком.
Тут же ж головне - мізки, і технології, які в нас таки є, на відміну від північних сусідів.
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06.07.2020 23:40 Ответить
...удачи ...успехов ...денег нет , но вы держитесь ...
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06.07.2020 19:39 Ответить
Деньги на разработки и испытания пока есть. заложенные еще в программы при Порохе. Да и зарубежные заказчики исправно казну им пополняют. Так что держаться им не нужно. Тут вопросы к производству уже разработанных и испытанных ракет. И за это Зелю, придет время, кастрируют за измену родине.
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06.07.2020 19:53 Ответить
і де тут про потроха ?
...Починаючи з січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB_%D1%96%D0%BC._%D0%9C._%D0%9A._%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F ДП КБ Південне і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ДП ВО ПМЗ здійснювали вогневі конструкторські випробування маршового двигуна багатократного включення РД-861К третього ступеня ракети-носія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-4 «Циклон-4» .У першому півріччі https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року відбулась серія доводочних випробувань. Випробувались два двигуна. Двигуни були укомплектовані штатними сопловим насадками з вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу...
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06.07.2020 20:07 Ответить
Да просто так. "Грім-2", "Нептун", "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун". Они разрабатывались последние годы украинскими предприятиями в кооперации просто так, от нехрен делать и без денег. Вообще-то Южмаш у нас государственное предприятие и входит в госконцерн .
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06.07.2020 20:15 Ответить
"Они разрабатывались последние годы украинскими предприятиями в кооперации просто так, от нехрен делать и без денег"
это какие такие "последние годы"? можно все перечислить. я лишь напомню, что бюджет 2019 приняли в 2018.
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06.07.2020 23:12 Ответить
В нас є отрк "Грім" але треба таку щоб за Урал долетіла і щура ***** викурила з бункера в горах
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06.07.2020 20:31 Ответить
у нас НЕМА отрк "Грім"
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08.07.2020 07:43 Ответить
Нужно ещё к ракете нейтронное или ядерное яйцо,а может два яйца ,чтобы по назначению и в Кремль
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06.07.2020 19:54 Ответить
Москалям не давати, у них батути.
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06.07.2020 18:33 Ответить
Боюсь засветить новую разработку , но все таки . Могут и с рогатки в ручном режиме .
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06.07.2020 18:51 Ответить
Здорово! Усохни, Маск! Плачь, Рогозин!
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06.07.2020 18:33 Ответить
Маск то чого має усихати, він не проти їх використання в своїх проектах.
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06.07.2020 18:36 Ответить
Ещё бы он был против. Да только кто ему даст? Движок нужен для Циклон-4, которая окончательно разорит Маска.
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06.07.2020 18:41 Ответить
Взагалі дивно що приватна фірма влупила космічних першопроходців, іноді навіть шкода. Але з Рогозіними та фуйлами росії зараз нічого не світить.
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06.07.2020 18:43 Ответить
Форма собственности не имеет существенного значения. КБ "Южное" и "Южмаш" имеют все шансы это доказать Маску.
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06.07.2020 18:59 Ответить
Да ви що, я пам'ятаю ще ті часи, коли думка що космос це територія держав а не приватних осіб була головною. Цікаво б було подивитись на Сталіна, Хрущова коли б їм сказали, що умовна Кока - Кола влупить їх в космосі.
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06.07.2020 19:03 Ответить
Условная Кока-Кола давно и успешно делает русню в космосе. Или Вы думаете, что Боинг государственная контора? Маск такой же частник как и все производители ракет и спутников в США. С добрым утром!
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06.07.2020 19:09 Ответить
Ну ще не робить, але тенденція є. Радянський запас закінчується, а от зі своїм, без України у москалів тільки якутські моделі виходять. Зато є Крим.
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06.07.2020 19:12 Ответить
Да. Но ведь Крым важнее космоса? Или нет? Вы бы сто выбрали?
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06.07.2020 19:13 Ответить
Дружбу і союз з Україною, толку з того Криму.
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06.07.2020 19:16 Ответить
А Черновцы разве не дружат с Украиной?
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06.07.2020 19:36 Ответить
Чернівці і є частина України.
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06.07.2020 19:46 Ответить
Українські олігархи змусили кацапів вбивати українців?
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06.07.2020 19:45 Ответить
А не рашенский ставленник Янукович? Трижды поздравленный дорогим партнером?
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06.07.2020 19:54 Ответить
Москалі Морський старт пилять на металолом, може Маск викупить
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06.07.2020 19:05 Ответить
Как там у Рогозина дела? Уже на Марсе картоху посадил?
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06.07.2020 18:58 Ответить
эээх...когда-то на 100 каждый день гудело.....
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06.07.2020 18:33 Ответить
да уж. звук из детства...
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06.07.2020 20:31 Ответить
Дьім, вонь и огонь.
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06.07.2020 18:34 Ответить
Отака фуйня, кацап'ята...
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06.07.2020 18:38 Ответить
Українські винищувачі показали в дії

З 1 по 3 липня 2020 року в льотній бригаді ПвК "Центр" провели тактичні навчання. Для пошуку невідомої, малорозмірної цілі в небо підняли цілу ескадрилью винищувачів МіГ-29. Відео з навчань опублікували на сторінці https://www.facebook.com/kpszsu/ Командування Повітряних сил у Facebook.
Під час навчань перевірили готовність ескадрильї до виконання бойових завдань. Зокрема, завдання ударів по повітряних цілях, - йдеться в повідомленні. Здійснили 37 літако-вильотів з аеродромів Васильків, Миргород та Озерне.
Авіатори також відпрацьовували відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи на стоянку авіаційної ескадрильї, елементи охорони та оборони стоянки, роботу технічно-експлуатаційної частини в умовному виході на оперативний аеродром з елементами відновлення техніки, пошкодженої під час бойових дій.
Відпрацьовували також катапультування льотчиків з умовно збитого літака та дії пошуково-рятувальних груп для порятунку пілота.
"Льотчики добре виконали свою роботу. Всі умовні цілі перехоплено та знищено", - повідомили в командуванні. ВІДЕО https://gazeta.ua/articles/donbas/***********-vinischuvachi-pokazali-v-diyi/973244
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06.07.2020 18:39 Ответить
Ну хоч якісь реалістичні сценарії почали відпрацьовувати а не як раніше
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08.07.2020 08:15 Ответить
Корольов, Мішин, Глушко, Рогозін... 4 прізвища як ознака деградації космічної галузі.
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06.07.2020 18:40 Ответить
Я бы на первое место поставил Янгеля. Это был принципиально другой тип ракет.
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06.07.2020 18:54 Ответить
Приймається, все рівно Рогозін це видатна постать **********, побільше б москалям таких керівників.
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06.07.2020 19:01 Ответить
Ну, если немного подразобраться - на их месте должен быть Берия.
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06.07.2020 19:08 Ответить
пришла клитина и наверное , в купальнике, сдвинула дело с мертвой точки, зашевелилось у ученных
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06.07.2020 18:41 Ответить
Ни фигуя себе ! Работает, как пчёлка !
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06.07.2020 18:48 Ответить
У нас очень мало новостей по ЮМЗ. А зря. Они эти 5 лет даром не теряли, а перевооружали производство новыми технологиями. И потихоньку находят свою нишу в мировой кооперации.
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06.07.2020 18:57 Ответить
да? интерсует только одно: стоимость запуска ниже чем у маска? что-то в интернете про циклон-4 вообще прайсов нету.
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06.07.2020 23:22 Ответить
Ну так 15 років створювати 1 ступень - жоден бізнес цього б не витримав, а держбюджет ще тримається!
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08.07.2020 08:17 Ответить
Космос буде наш!!! Все буде Україна!!!
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06.07.2020 18:53 Ответить
Молодцы! Больше нужно развивать науку в Украине! Нужно национальную идею Украины сделать науку!
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06.07.2020 19:04 Ответить
Молодчага таки фон Браун.
Модернизируют, модернизируют, а оно все летает.
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06.07.2020 19:06 Ответить
Навіть не фон Браун, принцип ракетної тяги використовували ще корейці у війні з монголами в 13 ст.
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06.07.2020 19:10 Ответить
Немного займись самообразованием.
На разведении кроликов далеко не уедешь.
Начни с мемуаров.
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06.07.2020 19:12 Ответить
Як би ви попали зараз до мене в кабінет, певне вдавились би від заздрощів по кількості книг у мене. Непрочитаних серед них нема. 7 шкафів висотою 2,6 м і шириною 3м.Та й дві вищих освіти маю, а от кроликів не маю.
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06.07.2020 19:15 Ответить
ну як кожна рузьга свиня він вважає себе вищим за інших.
На відміну від фашистів які мали хоча б якісь приводи для цього рузьгє їх мавпує на порожньому місці
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08.07.2020 08:19 Ответить
ВОПРОС - НАФУЯ? от этого украинцы стали богаче или их стали больше уважать... просто своровали бабло, использовали технологию и материаловедение, которым далеко за 40 лет и сейчас хвастаются? тюрьма по этим кацманавтам плачет...
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06.07.2020 19:21 Ответить
В Украине успешно испытали жидкостный двигатель верхней ступени ракеты-носителя РД861К, - Госкосмос - Цензор.НЕТ 2931
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06.07.2020 19:28 Ответить
Мда, ты совсем сосна корабельная...
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06.07.2020 19:31 Ответить
Жодних розробок КБ Південне без плану їх втілення не робить. Який план втілення цього двигуна? Робіть свої припущення. Ми ознайомимось з задоволенням
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06.07.2020 20:11 Ответить
для чого, щоб капітельманша х...лу подарувала чи на його вимогу знищила?
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06.07.2020 23:35 Ответить
чітко ти його
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06.07.2020 23:59 Ответить
та він упоротий якийсь за вОну, було якось перекинувся за шмарклю, а потім знову в секту повернувся
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07.07.2020 07:38 Ответить
РД861К....чото такое помню по 2000-м годам...тогда тупые кацапы профинансювали проект с южмашевскими, но чото дальше огневых испытаний не срослось...наверное то был какой-то другой РД861К, а не сегодняшний...
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06.07.2020 20:40 Ответить
не 2000, а 2003-2006 и не раши, а бразилия.
В середине февраля 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%91_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 ГКБ «Южное» завершило предварительные испытания двигателя для третьей ступени РН «Циклон-4» РД861К. Цикл испытания составил 1,5 месяца и проведен на одном двигателе без снятия его со стенда. Был отработан более чем тройной ресурс по продолжительности работы и по количеству включений (1362 с и 11 включений). При этом было проведено одно включение продолжительностью 450 с (полный полётный ресурс)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-4#cite_note-dvigatel-16 [16] .

южмаш этот движок периодически запускает и выдает как новость.
года 2 назад, тоже "запускали".
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06.07.2020 23:25 Ответить
>> Не дочекались бразильці, а залишалось то зовсім трохи - якихось ще 15 років

южмаш этот движок периодически запускает и выдает как новость.
года 2 назад, тоже "запускали".

>> значить гроші скінчились - зараз будуть просити ще
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08.07.2020 08:23 Ответить
Слава всім інженерам конструкторам які залишаються працювати на свою прогнилою корупцією державу , а не вп***ли як я після універу .!
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06.07.2020 20:44 Ответить
Якби вони працювали, то ми мали б вже за 30 років двигуни до всіх 3 ступенів, а не лише до останньої який абсолютно непотрібний без двигунів перших двох ступенів.
Тож після 30 років роботи цього "КБ" не маємо жодних (!!!!) здобутків
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08.07.2020 10:50 Ответить
Илон Маск - нет, на "Южмаше" не слышали?! Когда уже этим ********* прекратят давать народные деньги выкидывать? Какой там )(уя космос, они трактор и то нормально сделать не смогли...
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06.07.2020 22:28 Ответить
Страшновато как-то выглядит этот двигатель со стороны
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06.07.2020 23:04 Ответить
 
 