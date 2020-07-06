В Украине успешно испытали жидкостный двигатель верхней ступени ракеты-носителя РД861К, - Госкосмос. ВИДЕО
На стенде №1 "Южмаша" завершился второй этап заключительных доводочных испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К, разработанного и изготовленного КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства, испытания (три серии по пять включений суммарной продолжительностью 1601,6 секунд) завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации, соответствие основных характеристик РД861К заданным техническим заданиям.
Отмечается, что РД861К - двигатель верхней ступени ракеты-носителя с турбонасосным системой подачи компонентов топлива, без дожигания генераторного газа и вдувом его в закритическую часть сопла. Двигатель способен обеспечивать многократный запуск и управление вектором тяги по каналам "тангаж" и "рыскание" в условиях космического пространства во время выведения полезной нагрузки в целевую точку траектории.
Успешно проведенные 26 июня испытания "завершили наземную отработку двигателя РД861К окончательно подтвердив работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации и его готовность к летным испытаниям в составе ступени РН".
РД861К входит в состав третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" и предназначен для создания тяги и маневрирования. "Достигнутые характеристики дают возможность использования РД861К на второй ступени перспективной РН "Циклон-4М", разработка которой сейчас продолжается", - сообщают в Госкосмосе.
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Я не знаю його характеристики, але думаю при невеличкому переобладнанні, цей, або подібний до нього двигун цілком можливо переробити піддвигун на балістичну ракету, або ж, зважаючи що цей двигун може відключатись-включатись, змінювати вектор і силу тяги, цілком можливо на його основі будути крилаті ракети. І дальності вистачить цілком.
Тут же ж головне - мізки, і технології, які в нас таки є, на відміну від північних сусідів.
...Починаючи з січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%C2%BB_%D1%96%D0%BC._%D0%9C._%D0%9A._%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F ДП КБ Південне і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ДП ВО ПМЗ здійснювали вогневі конструкторські випробування маршового двигуна багатократного включення РД-861К третього ступеня ракети-носія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-4 «Циклон-4» .У першому півріччі https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 року відбулась серія доводочних випробувань. Випробувались два двигуна. Двигуни були укомплектовані штатними сопловим насадками з вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу...
это какие такие "последние годы"? можно все перечислить. я лишь напомню, что бюджет 2019 приняли в 2018.
З 1 по 3 липня 2020 року в льотній бригаді ПвК "Центр" провели тактичні навчання. Для пошуку невідомої, малорозмірної цілі в небо підняли цілу ескадрилью винищувачів МіГ-29. Відео з навчань опублікували на сторінці https://www.facebook.com/kpszsu/ Командування Повітряних сил у Facebook.
Під час навчань перевірили готовність ескадрильї до виконання бойових завдань. Зокрема, завдання ударів по повітряних цілях, - йдеться в повідомленні. Здійснили 37 літако-вильотів з аеродромів Васильків, Миргород та Озерне.
Авіатори також відпрацьовували відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи на стоянку авіаційної ескадрильї, елементи охорони та оборони стоянки, роботу технічно-експлуатаційної частини в умовному виході на оперативний аеродром з елементами відновлення техніки, пошкодженої під час бойових дій.
Відпрацьовували також катапультування льотчиків з умовно збитого літака та дії пошуково-рятувальних груп для порятунку пілота.
"Льотчики добре виконали свою роботу. Всі умовні цілі перехоплено та знищено", - повідомили в командуванні. ВІДЕО https://gazeta.ua/articles/donbas/***********-vinischuvachi-pokazali-v-diyi/973244
Модернизируют, модернизируют, а оно все летает.
На разведении кроликов далеко не уедешь.
Начни с мемуаров.
На відміну від фашистів які мали хоча б якісь приводи для цього рузьгє їх мавпує на порожньому місці
В середине февраля 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%91_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 ГКБ «Южное» завершило предварительные испытания двигателя для третьей ступени РН «Циклон-4» РД861К. Цикл испытания составил 1,5 месяца и проведен на одном двигателе без снятия его со стенда. Был отработан более чем тройной ресурс по продолжительности работы и по количеству включений (1362 с и 11 включений). При этом было проведено одно включение продолжительностью 450 с (полный полётный ресурс)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-4#cite_note-dvigatel-16 [16] .
южмаш этот движок периодически запускает и выдает как новость.
года 2 назад, тоже "запускали".
южмаш этот движок периодически запускает и выдает как новость.
года 2 назад, тоже "запускали".
>> значить гроші скінчились - зараз будуть просити ще
Тож після 30 років роботи цього "КБ" не маємо жодних (!!!!) здобутків