В Украине успешно испытали жидкостный двигатель верхней ступени ракеты-носителя РД861К, - Госкосмос. ВИДЕО

На стенде №1 "Южмаша" завершился второй этап заключительных доводочных испытаний однокамерного жидкостного ракетного двигателя РД861К, разработанного и изготовленного КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства, испытания (три серии по пять включений суммарной продолжительностью 1601,6 секунд) завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации, соответствие основных характеристик РД861К заданным техническим заданиям.

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Отмечается, что РД861К - двигатель верхней ступени ракеты-носителя с турбонасосным системой подачи компонентов топлива, без дожигания генераторного газа и вдувом его в закритическую часть сопла. Двигатель способен обеспечивать многократный запуск и управление вектором тяги по каналам "тангаж" и "рыскание" в условиях космического пространства во время выведения полезной нагрузки в целевую точку траектории.

Успешно проведенные 26 июня испытания "завершили наземную отработку двигателя РД861К окончательно подтвердив работоспособность конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации и его готовность к летным испытаниям в составе ступени РН".

РД861К входит в состав третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" и предназначен для создания тяги и маневрирования. "Достигнутые характеристики дают возможность использования РД861К на второй ступени перспективной РН "Циклон-4М", разработка которой сейчас продолжается", - сообщают в Госкосмосе.

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