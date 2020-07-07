"Слуга народа" Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году. ВИДЕО
В прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 6 июля, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук озвучила кремлевский фейк о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году якобы поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время эфира, который был посвящен теме вероятного обострения на Донбассе, о котором предупреждают иностранные и украинские военные специалисты, Верещук озвучила фейковую новость, датированную июнем 2014 года, когда Порошенко только был избран на должность президента. При этом нардеп не указывала, что первоисточником происхождения фейковой информации был пресс-секретарь Путина Песков.
В частности, нардеп Верещук заявляла, что эту новость сообщал "24 канал". Однако тот эту информацию передавал со ссылкой на пресс-секретаря Путина Пескова.
Пятый президент попросил сказать, какой первоисточник такой информации. Верещук зачитала: "Об этом сообщил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков".
Экс-президент в свою очередь нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков".
Он также отметил, что такими темпами партия власти скоро скатится к "распятому мальчику", который стал ярким символом агрессивной и лживой российской пропаганды.
В свою очередь ведущий "Свободы слова" Вадим Карпьяк отметил: "Когда CNN сообщает что-то со ссылкой на Усаму бен Ладена, то это не означает, что слова Усамы бен Ладена - правда. Они цитируют слова и указывают источник".
Верещук ответила: "Правильно! И как действует в этом случае президент страны, которая борется с Путиным...".
"Никак! В том-то и дело, что никак. Вот в Америке точно - он не реагирует", - ответил ведущий.
"Ну тогда все. Тогда все правильно сделал Порошенко", - констатировала Верещук.
Пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко на странице в сети Facebook отметил: "Российская гибридная война - это когда депутат украинского парламента, которого во фракцию Зеленского привел Медведчук, 10 минут кричит на ток-шоу Свобода слова: "24 канал сообщил", при этом скрывая, что это заявление пресс-секретаря Путина".
Напомним, 12 июня 2014 года информацию о поздравлении Порошенко Путина со ссылкой на слова Пескова распространяли ряд пророссийских СМИ в Украине.
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І так, це могла побачити - ТІЛЬКИ жінка: такого портрету токсичної кобіти до Марка Вовчка в літературі не було, всі попередні маніпуляторки-суки-лиходійки, маркіза де Мертей, Беккі Шарп і т.д. трактувались авторами як "девіантки", котрих суспільство, викривши, неодмінно "вирвєт із своїх рядов", ну просто як ізмєнщіцу із сєрдца)), дуже чоловіча візія (Міледі у Дюма сюди ж, і навіть Марґарет Мітчел, котра могла б бути прозірливішою, ще віддає данину тренду), бо ні в 19-му ст., ні в 20-му (я про це волаю казна-скільки років) жінка ще НЕ СПРИЙМАЄТЬСЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНО СЕРЙОЗНА ЗАГРОЗА!!! Це ще "чоловічий світ", де гарнюня-сирота (а інститутка якраз і гарнюня, й сирота!) - ще об'єкт ОПІКИ, покровительства, потенційна ЖЕРТВА, abused, not an abuser (згадайте весь наратив "покривдженої дівчинки" ЮВТ на посту прем'єр-міністра - оце класика жанру, і, курча, це ж іще в 2000-ні спрацьовувало, її реально ЖАЛІЛИ!((((( Проти цієї honeytrap чоловіча культура НЕ МАЛА І НЕ МАЄ "лома" (хто ДО і КРІМ Шекспіра, не всує тут пом'янутого, вкурив, що Гелена Троянська - не "ах какая женщина", а брехлива токсична ****?), так що Марко Вовчок тут по факту виступила "впєрєді планєти всєй" і з відкриттям, до якого й жіноча-то культура щойно через 120 рочків дочовгала (Крістева в 1970-ті писала про жінок у владі, що кель, мовляв, домаж, а ми-то думали, що як тільки дєвочок пустити, так зразу все й направиться, - м.ін., якісь дурепи навіть оце тепер щось подібне були писали після призначення Венедиктової, тіпа, "плюс - что женщина")), - і якби ми своїм добром тямили розпоряджатися по-хазяйськи, то досі можна було б переконати Захід відкривати "жіночу емансипацію в культурі 19-го ст" не Ібсеновою "Норою", а таки Марією нашою Олександрівною з її шикарними Настями й Устями («там такий гарний панич за неї просив» - чорт, ну блискуче ж, блискуче, досі боляче!)..." - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158575841778953?__tn__=K-R
Хотя она даже не поняла как села в лужу...
"Вона була зовсім тупа - любила Микалайчука...."
http://kremlin.ru/events/president/news/45902 Телефонный разговор с Петром Порошенко
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Але як на мене, то варто припинити використовувати у внутрішній політиці те, що там Раша каже.
базой НАТОфабрикой Рошен порохоботим за рошенки.
Членограя за дерибан, а прикидываетесь
Простачками, разве Порошенко и членограй
Не голосуют вместе за ограбление украинцев ?
Или то, что руки Порошенко в крови
Музычко и Мужчиля не роднит его с членограем,
Кинувшим за решётку Кузьменко и Антоненко ?
Без указания мнения Цензора об этой новости, что это правда.
Т.е. именно так, как, по мнению Карпяка, и должны такие новости озвучиваться.
У тебя, зелебобик-бот, еще вопросы есть?
Обрыганные слуги членограя
Беснуются, такткак люди видят,
Что их шобла наглее Петиной,
Хотя Порошенко можно было бы
И нормальные обвинения выдвинуть,
Но они просто пытаются людишек
Нахлобучить
Ну ладно, поясню, только один раз.
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Цензор 6 лет назад подал новость честно - "Песков сказал...", без высказывания своего мнения о сказанном Песковым, без навешивания ярлыком. Это и есть журналистика (качественная или нет - это другой разговор, но это не чистая пропаганда как 99% инфы в Раше).
Ботом выше именно это и было поставлено в вину Цензору. Очевидно же, что боту ближе другая подача новостей... очевидно завоняло запоребриком.
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Теперь про ваше понимание журналистики. Оно неверно. Журналист имеет полное право высказывать свою точку зрения. В определенных расках, конечно, перейдя которые он становится уже пропагандистом. То, что вы требуете - это аналитика, а не журналистика.
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"...автор коммента предлагает помечать авторами свои статьи, как "правдивые"..."
Ну и кто же предлагает? Вы точно поняли то, что писалось выше мною и ботом?
Не предлагалось, а показывалась т.зр. мокшанского запоребрикового бота. Они мыслят именно так.
Поражен, что такая элементарщина не дошла до вас...
На этом разговор закончен. У меня нет времени на ликбез непонятно кому да еще и бесплатно.
Это ж надо - приводить такие доказательства идиотии Цензора...
Видать, денег у твоих хозяев все меньше, раз набирают школоту по цене рупь за кило.
Нет ни малейших сомнений, что в одном из первых, если не самом первом, телефонном разговоре с путиным вполне могло прозвучать подобное поздравление. И оно 100% прозвучало. Но это бесполезно разъяснять порохо-зомби. У Петра сказали что фейк, значит фейк.))
Это очередной зашквар зелебобиков - доверять пресс-службе страны-агрессора больше, чем пресс-службе своего президента...
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Редакции Цензора респект за правильные акценты в этой новости.
Но зеленский ещё и гнида редкая,
Брехло ублюдочное, в отличии от брехла
Камуняцкого
Или это уже кацапо-боты под зе-билов косят, как уже было год тому?
но...
поправь знание украинского языка
Боже мой,и они ещё пишут нам законы,по которым мы должны жить,это же мрак и ужас!