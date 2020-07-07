"Слуга народа" Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году. ВИДЕО

В прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 6 июля, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук озвучила кремлевский фейк о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году якобы поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время эфира, который был посвящен теме вероятного обострения на Донбассе, о котором предупреждают иностранные и украинские военные специалисты, Верещук озвучила фейковую новость, датированную июнем 2014 года, когда Порошенко только был избран на должность президента. При этом нардеп не указывала, что первоисточником происхождения фейковой информации был пресс-секретарь Путина Песков.

В частности, нардеп Верещук заявляла, что эту новость сообщал "24 канал". Однако тот эту информацию передавал со ссылкой на пресс-секретаря Путина Пескова.

Пятый президент попросил сказать, какой первоисточник такой информации. Верещук зачитала: "Об этом сообщил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков".

Экс-президент в свою очередь нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков".

Он также отметил, что такими темпами партия власти скоро скатится к "распятому мальчику", который стал ярким символом агрессивной и лживой российской пропаганды.

В свою очередь ведущий "Свободы слова" Вадим Карпьяк отметил: "Когда CNN сообщает что-то со ссылкой на Усаму бен Ладена, то это не означает, что слова Усамы бен Ладена - правда. Они цитируют слова и указывают источник".

Верещук ответила: "Правильно! И как действует в этом случае президент страны, которая борется с Путиным...".

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"Никак! В том-то и дело, что никак. Вот в Америке точно - он не реагирует", - ответил ведущий.

"Ну тогда все. Тогда все правильно сделал Порошенко", - констатировала Верещук.

Пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко на странице в сети Facebook отметил: "Российская гибридная война - это когда депутат украинского парламента, которого во фракцию Зеленского привел Медведчук, 10 минут кричит на ток-шоу Свобода слова: "24 канал сообщил", при этом скрывая, что это заявление пресс-секретаря Путина".

Напомним, 12 июня 2014 года информацию о поздравлении Порошенко Путина со ссылкой на слова Пескова распространяли ряд пророссийских СМИ в Украине.

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