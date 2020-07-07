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"Слуга народа" Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году. ВИДЕО

В прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 6 июля, нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук озвучила кремлевский фейк о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году якобы поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время эфира, который был посвящен теме вероятного обострения на Донбассе, о котором предупреждают иностранные и украинские военные специалисты, Верещук озвучила фейковую новость, датированную июнем 2014 года, когда Порошенко только был избран на должность президента. При этом нардеп не указывала, что первоисточником происхождения фейковой информации был пресс-секретарь Путина Песков.

В частности, нардеп Верещук заявляла, что эту новость сообщал "24 канал". Однако тот эту информацию передавал со ссылкой на пресс-секретаря Путина Пескова.

Пятый президент попросил сказать, какой первоисточник такой информации. Верещук зачитала: "Об этом сообщил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков".

Экс-президент в свою очередь нашел сообщение с сайта президента Украины, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину из-за танков".
Он также отметил, что такими темпами партия власти скоро скатится к "распятому мальчику", который стал ярким символом агрессивной и лживой российской пропаганды.

В свою очередь ведущий "Свободы слова" Вадим Карпьяк отметил: "Когда CNN сообщает что-то со ссылкой на Усаму бен Ладена, то это не означает, что слова Усамы бен Ладена - правда. Они цитируют слова и указывают источник".

Верещук ответила: "Правильно! И как действует в этом случае президент страны, которая борется с Путиным...".

Также читайте: Преследование Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Квасьневский

"Никак! В том-то и дело, что никак. Вот в Америке точно - он не реагирует", - ответил ведущий.

"Ну тогда все. Тогда все правильно сделал Порошенко", - констатировала Верещук.

Пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко на странице в сети Facebook отметил: "Российская гибридная война - это когда депутат украинского парламента, которого во фракцию Зеленского привел Медведчук, 10 минут кричит на ток-шоу Свобода слова: "24 канал сообщил", при этом скрывая, что это заявление пресс-секретаря Путина".

Напомним, 12 июня 2014 года информацию о поздравлении Порошенко Путина со ссылкой на слова Пескова распространяли ряд пророссийских СМИ в Украине.

Читайте также: Экс-посол США в Украине Пайфер предупредил Зеленского, что преследование Порошенко заведет его на путь Януковича

Автор: 

Порошенко Петр (19607) путин владимир (31328) россия (95687) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+174
Вот так и рождаются фейки про Пороха! А потом нам с пеной у рта доказывают что Порох алкоголик и брата убил!
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07.07.2020 10:32
+112
"Слуга народа" Верещук с использованием кремлевского фейка обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году - Цензор.НЕТ 2448
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07.07.2020 10:36
+107
"Слуга народа" Верещук с использованием кремлевского фейка обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году - Цензор.НЕТ 6111
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07.07.2020 10:34
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Страница 7 из 7
у мене немає ніяких симпатій до Верещук. Нехай Порошенко або скаже "я не вітав" або забирає з собою цю дамочку і їдуть до свого улюбленця удвох. Так як всі розмови президентів записуються, можна зробити запит на стенограму розмови, буде цікаво.
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07.07.2020 22:29 Ответить
Сосна Козака? Не верю...
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07.07.2020 22:28 Ответить
Шалавы, фотографы, насильники, арахамии... мудрый народ. Знал кого выбрать.
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07.07.2020 22:30 Ответить
Матке рака И вот это самое умное среди зеков...
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07.07.2020 22:34 Ответить
В усьому цьому мені сподобалось те, що це тупе сучище, навіть, не зрозуміло, що спалили всю шоблу-***** і процедуру створення і запуску цією шоблою фейків, а також схему їх розповсюдження жидівськими, переважно, ЗМІ.
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07.07.2020 22:34 Ответить
"Слуга народу" Верещук з використанням кремлівського фейку звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 816
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07.07.2020 22:35 Ответить
Вставте ей кляп в рот и дайте по морде, она в этом нуждается.
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07.07.2020 22:37 Ответить
её фото с телефоном - готовый бюст злобной зебилки-малороски
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07.07.2020 22:39 Ответить
"Слуга народу" Верещук з використанням кремлівського фейку звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 44
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07.07.2020 22:43 Ответить
"Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 8990
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08.07.2020 10:21 Ответить
а може мудрый зелёный нарид выбрал вересчучку за, шо ана...валантёрила в трудная для страны время в 2014 гаду и даже была...на передке ???
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07.07.2020 22:47 Ответить
"...Я недавно взяла погортати "Коморівський" томик Марко Вовчок , розгорнула на "Інститутці" - й залипла, доки не дочитала до кінця. І зрозуміла нарешті, чого вони тоді всі в Петербурзі від баришні тащились і кричали "Шекспір! Шекспір!", як іронізував Тургенєв (втім, доволі добродушно, треба визнати), - а то, нівроку, були люди, які справді знались на літературі, на самому тільки "женском обаянії" в салоні у Гребінки їй виїхати б не вийшло!))) По-1-ше, це справді розкішно написано: психологічні деталі ниже баришня, як ґерданчик! так "жирно", щоб ложка стояла (і одночасно як вода пилося!), тільки аж у 20-му ст. модерністи писати навчились, а це ж, курча, 1850-ті рр.! - але по-2-ге, чи пак "ще найпопершіше", як Вінні-Пух казав, - це абсолютно стріхозривний текст в сенсі "відкриття героїні"! І отут уже, мальчики, звиняйте - ні одна собака в усій західній літературі до того, що таке ЖІНКА-ПСИХОПАТКА ПРИ ВЛАДІ на той час (і надовго по тому, аж до самого Кена Кізі!) ще банально, тупо Не ДОДУМАЛАСЬ (а "Інститутка" саме ПРО ЦЕ - про психопатію влади, в школі якось випадає з уваги, що там і чоловік, і бабуся героїні в таке саме, коли не гірше "кріпацтво" потрапляють, як поставлені від неї в залежність законом кріпацькі душі, тобто суть не в кріпацтві, котре, ясєнпень, зло, а в отому геніальному: "-Не пийте! - Та коли ж я хочу пити? - А я не хочу!" - котрого ніяким аболіціоністським указом, уві і ах, не скасуєш, це просто chapeau bas, я аж облизнулася, і якого, питається, милого цей приклад ще не в підручниках, замість якогось там Стенфордського експерименту?)).
І так, це могла побачити - ТІЛЬКИ жінка: такого портрету токсичної кобіти до Марка Вовчка в літературі не було, всі попередні маніпуляторки-суки-лиходійки, маркіза де Мертей, Беккі Шарп і т.д. трактувались авторами як "девіантки", котрих суспільство, викривши, неодмінно "вирвєт із своїх рядов", ну просто як ізмєнщіцу із сєрдца)), дуже чоловіча візія (Міледі у Дюма сюди ж, і навіть Марґарет Мітчел, котра могла б бути прозірливішою, ще віддає данину тренду), бо ні в 19-му ст., ні в 20-му (я про це волаю казна-скільки років) жінка ще НЕ СПРИЙМАЄТЬСЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНО СЕРЙОЗНА ЗАГРОЗА!!! Це ще "чоловічий світ", де гарнюня-сирота (а інститутка якраз і гарнюня, й сирота!) - ще об'єкт ОПІКИ, покровительства, потенційна ЖЕРТВА, abused, not an abuser (згадайте весь наратив "покривдженої дівчинки" ЮВТ на посту прем'єр-міністра - оце класика жанру, і, курча, це ж іще в 2000-ні спрацьовувало, її реально ЖАЛІЛИ!((((( Проти цієї honeytrap чоловіча культура НЕ МАЛА І НЕ МАЄ "лома" (хто ДО і КРІМ Шекспіра, не всує тут пом'янутого, вкурив, що Гелена Троянська - не "ах какая женщина", а брехлива токсична ****?), так що Марко Вовчок тут по факту виступила "впєрєді планєти всєй" і з відкриттям, до якого й жіноча-то культура щойно через 120 рочків дочовгала (Крістева в 1970-ті писала про жінок у владі, що кель, мовляв, домаж, а ми-то думали, що як тільки дєвочок пустити, так зразу все й направиться, - м.ін., якісь дурепи навіть оце тепер щось подібне були писали після призначення Венедиктової, тіпа, "плюс - что женщина")), - і якби ми своїм добром тямили розпоряджатися по-хазяйськи, то досі можна було б переконати Захід відкривати "жіночу емансипацію в культурі 19-го ст" не Ібсеновою "Норою", а таки Марією нашою Олександрівною з її шикарними Настями й Устями («там такий гарний панич за неї просив» - чорт, ну блискуче ж, блискуче, досі боляче!)..." - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158575841778953?__tn__=K-R
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07.07.2020 22:48 Ответить
У вас,що-шизофренія?
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08.07.2020 05:20 Ответить
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07.07.2020 23:44 Ответить
Не верещакам судити Порошенка, але й не цеголкам відповідати верещакам.
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07.07.2020 23:53 Ответить
Это фиаско, Верищук!
Хотя она даже не поняла как села в лужу...

"Вона була зовсім тупа - любила Микалайчука...."
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08.07.2020 00:33 Ответить
Листая старые странички...
http://kremlin.ru/events/president/news/45902 Телефонный разговор с Петром Порошенко
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08.07.2020 01:28 Ответить
А що це за сайт?
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08.07.2020 06:58 Ответить
чисто *****.
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08.07.2020 10:12 Ответить
А хто посилається на сайти *****, як на істину в останній інстанції?))
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08.07.2020 11:02 Ответить
грандиозная дура! других комментов просто нету, они излишни
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08.07.2020 01:08 Ответить
ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ПОЛИЛ ЕЁ ВОДИЧКОЙ? У БАБЫ ЯВНАЯ ИСТЕРИКА!!!
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08.07.2020 01:52 Ответить
Стыдно за СЛУГ, каких тупорылых выбирают
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08.07.2020 02:42 Ответить
Тут треба розділяти. Коли Раша каже, що Петро поздоровив Путєна, то це Раша бреше. А коли Раша каже, що Петро є першим ворогом для кремля, то це Раша каже правду. Це вам кожен платний порохобот підтвердить.
_____________________
Але як на мене, то варто припинити використовувати у внутрішній політиці те, що там Раша каже.
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08.07.2020 07:11 Ответить
та да. мы тут всей базой НАТО фабрикой Рошен порохоботим за рошенки.
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08.07.2020 07:25 Ответить
Та не, вы голосуете вместе с шоблой
Членограя за дерибан, а прикидываетесь
Простачками, разве Порошенко и членограй
Не голосуют вместе за ограбление украинцев ?
Или то, что руки Порошенко в крови
Музычко и Мужчиля не роднит его с членограем,
Кинувшим за решётку Кузьменко и Антоненко ?
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08.07.2020 08:37 Ответить
зброд в той партии еще тот...
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08.07.2020 07:13 Ответить
"Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 1145
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08.07.2020 07:49 Ответить
Верещук - классический пример идиотки.
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08.07.2020 07:59 Ответить
и что цензор тоже?
"Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 4693
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08.07.2020 08:10 Ответить
... собщил Песков.

Без указания мнения Цензора об этой новости, что это правда.
Т.е. именно так, как, по мнению Карпяка, и должны такие новости озвучиваться.

У тебя, зелебобик-бот, еще вопросы есть?
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08.07.2020 08:33 Ответить
По сути поздравил то такое,
Обрыганные слуги членограя
Беснуются, такткак люди видят,
Что их шобла наглее Петиной,
Хотя Порошенко можно было бы
И нормальные обвинения выдвинуть,
Но они просто пытаются людишек
Нахлобучить
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08.07.2020 08:42 Ответить
"Без указания мнения Цензора об этой новости, что это правда." - это какой-то новый стандарт журналистики?
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08.07.2020 09:02 Ответить
Пропагандистский стандарт российской "журналистики", родной и привычный для кацапов, совков и... как оказывается, зелебобиков тоже!
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08.07.2020 11:03 Ответить
В моем представлении журналист как раз и должен избегать собственного мнения в публикациях, писать сухо по фактам, максимально объективно. Если автор коммента предлагает помечать авторами свои статьи, как "правдивые", стало быть остальные он должен помечать как "фейк", что по сути, забавно.
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08.07.2020 11:11 Ответить
Мне не совсем понятна нужность дискуссии о том, что и так должно быть понятно взрослым образованным людям...
Ну ладно, поясню, только один раз.
---
Цензор 6 лет назад подал новость честно - "Песков сказал...", без высказывания своего мнения о сказанном Песковым, без навешивания ярлыком. Это и есть журналистика (качественная или нет - это другой разговор, но это не чистая пропаганда как 99% инфы в Раше).
Ботом выше именно это и было поставлено в вину Цензору. Очевидно же, что боту ближе другая подача новостей... очевидно завоняло запоребриком.
---
Теперь про ваше понимание журналистики. Оно неверно. Журналист имеет полное право высказывать свою точку зрения. В определенных расках, конечно, перейдя которые он становится уже пропагандистом. То, что вы требуете - это аналитика, а не журналистика.
---
"...автор коммента предлагает помечать авторами свои статьи, как "правдивые"..."

Ну и кто же предлагает? Вы точно поняли то, что писалось выше мною и ботом?
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08.07.2020 12:55 Ответить
P.S. Разжую, раз уж до вас не дошло очевидное.
Не предлагалось, а показывалась т.зр. мокшанского запоребрикового бота. Они мыслят именно так.
Поражен, что такая элементарщина не дошла до вас...

На этом разговор закончен. У меня нет времени на ликбез непонятно кому да еще и бесплатно.
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08.07.2020 12:58 Ответить
Твои хозяева начали набирать ботов из совсем уж глупых людей.
Это ж надо - приводить такие доказательства идиотии Цензора...
Видать, денег у твоих хозяев все меньше, раз набирают школоту по цене рупь за кило.
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08.07.2020 08:40 Ответить
Первые месяцы после инаугурации, в контексте внешней агрессии, Порошенко тщательно избегал прямых определений: россия , путин, кремль... Как минимум полгода он пользовался исключительно абстрактными терминами- агрессор, враг... На откровенную антироссийскую риторику он перешел, когда стало совсем очевидно, что война на долгие годы.
Нет ни малейших сомнений, что в одном из первых, если не самом первом, телефонном разговоре с путиным вполне могло прозвучать подобное поздравление. И оно 100% прозвучало. Но это бесполезно разъяснять порохо-зомби. У Петра сказали что фейк, значит фейк.))
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08.07.2020 09:22 Ответить
Нда.
Это очередной зашквар зелебобиков - доверять пресс-службе страны-агрессора больше, чем пресс-службе своего президента...
---
Редакции Цензора респект за правильные акценты в этой новости.
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08.07.2020 08:30 Ответить
Порошенко и членограй одного поля ягоды,
Но зеленский ещё и гнида редкая,
Брехло ублюдочное, в отличии от брехла
Камуняцкого
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08.07.2020 08:30 Ответить
Наша Захарова, трохи красивше, но тупее...
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08.07.2020 08:32 Ответить
Всех зеле-ботов мобилизовали вычищать-вылизывать зашквар их Верещучки...

Или это уже кацапо-боты под зе-билов косят, как уже было год тому?
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08.07.2020 08:36 Ответить
В Україні призвище давали по зовнішнім признакам і від поведінки. Наверно ще пращури цієї сучки вміли хорошо ВЕРЕЩАТИ, Призвище відповідає дійсності. Взагалі то баба-базарна,яка корчить із себе великого політикаі бігає по всім каналам з своєю брехнею.
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08.07.2020 08:38 Ответить
по сути все верно
но...
поправь знание украинского языка
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08.07.2020 08:42 Ответить
Зе *******...
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08.07.2020 08:48 Ответить
За 5 лет президентства Пороха кремлевское медведчутское шобло так засело в кабинетах как никогда. Ведь многие забыли или не знают, что порох с конца 90-х начинал с подонком Медведчуком.
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08.07.2020 09:42 Ответить
брешеш, ольгінське падло. У владних кабінетах мертвечуківці не засідали. Засіли вони вже при кловану - всілякі єрмаки та іже з ними. А те, що 15% остолопів охлосу готові надати мертвечукам представницький мандат - то це проблема будь-якої влади.
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08.07.2020 10:06 Ответить
Достаточно посмотреть и послушать таких депутатов,чтобы понять,какие дебилы сидят у нас в парламенте и управляют страной!
Боже мой,и они ещё пишут нам законы,по которым мы должны жить,это же мрак и ужас!
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08.07.2020 10:23 Ответить
она пришла на передачу обгадить Пороха, а о своей работе в комитете вообще ничего не сказала, противно и стыдно было слушать
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08.07.2020 10:35 Ответить
Всё бы ничего, но в 2014 году, Цензор.Нет сами писали об этой новости и видимо тогда они не считали это фейком.
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08.07.2020 13:45 Ответить
"Слуга народу" Верещук з використанням інформації прес-служби президента РФ звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році - Цензор.НЕТ 3933
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08.07.2020 13:46 Ответить
Зелена підла верещучна шавка,ця гидота верещук!Як же ти обісралась,ватна гнида!Це ж потрібно прикинутись повною шизоідкою,щоб зачітувати цей брехливий фейк,як і усі "новини про крадія"Порошенко, від піскова.О де падло зелемойське,ця зелена підстилка,Свірещук.А чього не розповідаешь про Ш -мандель юлю,прес-секретутку зеленого наркомана,яка вагітна від убогого,лицеміра і брехуна зеленого шута?Шо ж ти свіжі новини,не помічаешь,а брехню розповсюджуешь ,цинічна,підла падлюко?Повний зашквар ціеі зеленоі мафіі саранчі,яка грабує Украіну,в турбо-режимі.Відповідати будуту падли ,і це вже не фейково,а насправді,так як від кримінальних проваджень проти зелених бездарів,рве краіну.Саджати ,саджати,і ще раз саджати цю зелену погань,матеріалу достатньо више криші.Це самий цинічний,брехливий,підлий і Трусливий гном-наркоман за усіх президентів Украіни.Фу,смердить від зеленого лайна!
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11.07.2020 13:23 Ответить
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