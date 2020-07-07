Степанов о присутствии фанатов на футбольных матчах: Постоянно думаем и ищем варианты, но пока ситуация не дает возможности это сделать. ВИДЕО

Футбольным болельщикам пока придется повременить с возвращением на трибуны во время матчей их команд, в том числе не будет их и на завтрашнем финале Кубка Украины в Харькове.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Так глава Минздрава ответил на вопрос о том, когда будет разрешено посещение футбольных матчей, и замечание, что на днях президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал ведомство пустить болельщиков на стадион "Металлист" на 29-й финал национального Кубка.

Степанов заявил, что "очень уважает" фанатов, так как "сам болельщик".

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"Я понимаю их желание. Но это здоровье и жизни наших граждан. Эпидситуация сейчас не дает возможности это сделать (допустить фанатов на стадион. - Ред.), особенно в Харькове, где сегодня, например, 45 случаев заболевания", - сказал он, аргументировав запрет на массовые собрания.

Степанов заявил, что в Минздраве думают и ищут варианты возвращения к обычной жизни, в частности и над возможностью присутствия фанатов на футбольных матчах.