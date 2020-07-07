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Степанов о присутствии фанатов на футбольных матчах: Постоянно думаем и ищем варианты, но пока ситуация не дает возможности это сделать. ВИДЕО

Футбольным болельщикам пока придется повременить с возвращением на трибуны во время матчей их команд, в том числе не будет их и на завтрашнем финале Кубка Украины в Харькове.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Так глава Минздрава ответил на вопрос о том, когда будет разрешено посещение футбольных матчей, и замечание, что на днях президент киевского "Динамо" Игорь Суркис призвал ведомство пустить болельщиков на стадион "Металлист" на 29-й финал национального Кубка.

Степанов заявил, что "очень уважает" фанатов, так как "сам болельщик".

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"Я понимаю их желание. Но это здоровье и жизни наших граждан. Эпидситуация сейчас не дает возможности это сделать (допустить фанатов на стадион. - Ред.), особенно в Харькове, где сегодня, например, 45 случаев заболевания", - сказал он, аргументировав запрет на массовые собрания.

Степанов заявил, что в Минздраве думают и ищут варианты возвращения к обычной жизни, в частности и над возможностью присутствия фанатов на футбольных матчах.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) футбол (3586) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А чем вот это вот отличается от трибуны на стадионе?
Степанов о присутствии фанатов на футбольных матчах: Постоянно думаем и ищем варианты, но пока ситуация не дает возможности это сделать - Цензор.НЕТ 1586
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07.07.2020 10:49
+5
Это фото наглядно демонстрирует что никто уже в Ковид не верит. Но бабки сыпятся немалые, поэтому Пандемия продолжается ....
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07.07.2020 10:50
+3
Степанов, какая ситуация? Смертность в Украине за последние 3 мес. упала по сравнению с прошлым годом. Чисто от Ковид умерло всего 9 человек. От гриппа умерло в 100 раз больше. Что вы несете, Степанов? Вы в здравом уме? В Белорусии и в Швеции вообще не было карантина и смертность там не выросла ни на 0, 1 %. Врачи там работают без масок. Хватит Степанов морочить людям голову, врать, имейте совесть человеческую.
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07.07.2020 10:52
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А чем вот это вот отличается от трибуны на стадионе?
Степанов о присутствии фанатов на футбольных матчах: Постоянно думаем и ищем варианты, но пока ситуация не дает возможности это сделать - Цензор.НЕТ 1586
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07.07.2020 10:49 Ответить
Это фото наглядно демонстрирует что никто уже в Ковид не верит. Но бабки сыпятся немалые, поэтому Пандемия продолжается ....
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07.07.2020 10:50 Ответить
Эпидемия этой коронашизофрении никогда не кончится....
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07.07.2020 10:49 Ответить
Степанов, какая ситуация? Смертность в Украине за последние 3 мес. упала по сравнению с прошлым годом. Чисто от Ковид умерло всего 9 человек. От гриппа умерло в 100 раз больше. Что вы несете, Степанов? Вы в здравом уме? В Белорусии и в Швеции вообще не было карантина и смертность там не выросла ни на 0, 1 %. Врачи там работают без масок. Хватит Степанов морочить людям голову, врать, имейте совесть человеческую.
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07.07.2020 10:52 Ответить
Совесть?????? У людей сидящих на ковидных потоках денег? Насмешили......
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07.07.2020 10:53 Ответить
А если в двух метрах вбить столбики и их наручниками?
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07.07.2020 10:52 Ответить
https://t.me/anticovid_gumirov AntiCOVID::Суд::Новости
О "секретном" протоколе.

Во-первых, никакой он не секретный, гриф на протоколе "для служебного пользования".
Во-вторых, этот протокол сплошная профанация.

Начну с того, что 24 февраля 2020 года собралась странная комиссия, причём непонятно при каком органе и кем созвана.

Комиссию возглавлял директор центра громадського здоровья МОЗ, а в составе комиссии были мелкие чиновники, директора фармакологических фирм, два СБУшника и два советника РНБО. В общем, сборная солянка ничего не решающих никому не известных пешек.

Среди этого огорода в двадцать людей, лишь двое были "в теме" - это зав.кафедры инфекционных болезней одного ВУЗа и директор института епидемиологии. К слову, подписей этих двоих под протоколом я не заметил.

Что обсуждала комиссия? А НИЧЕГО. Никаких обсуждений НЕ БЫЛО. Заседание комиссии открыли и сразу перешли к "комиссия решила". Ни слова обоснования решений, ни чьи предложения, ни кто выступал - ничего этого не происходило. Голосования, к слову, также не было. И ссылок на какие-либо материалы или документы тоже нет.

Просто собрались чуваки и нарешали чего захотели. А что же решила эта странная комиссия из непоймикого?

Ещё в конце февраля, когда в стране и близко не было даже одного подозреваемого в ковиде, не говоря уж о больном, комиссия решила что в стране уже "чрезвычайная ситуация" и поэтому постановила:

- ввести температурный скрининг в общественных местах,
- рекомендовать Кабмину закрыть границы,
- рекомендовать Минздраву всех, кто болеет пневмонией, считать больными коронавирусом (справедливости ради - решили их всё же тестировать, но тестов-то, мы помним - не было),
- взять "до уваги" информацию директора фармкомпании "Диагон", что они производят отечественные тесты на коронавирус и готовы их продавать государству,
- рекомендовать РНБО инициировать изменения в законодательство, необходимые для введения мер борьбы против коронавируса,

и... "поддержать инициативу о внесении COVID-19 в перечень особо-опасных инфекционных заболеваний".

Чья это была инициатива, в чём она состояла, какие причины и обоснования, какие критерии и оценки - этого комиссия не обсуждала. Просто тупо приняла огульное решение.

Читал этот шедевр юридического творчества и недоумевал... то ли я дурак... то ли что происходит...

В общем. На сегодняшний день в материалах судебного дела нет ни одного вменяемого обоснования того, что ковид действительно подлежал включению в перечень особо-опасных. Не представляю никакой возможности суду отклонить иск. Но... поживём-увидим
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07.07.2020 10:59 Ответить
Фанати вже давно знайшли вихід - розміщуються на будівлях і спорудах поблизу стадіону. Як наприклад у недавньому матчі "Десна"-"Динамо" фанати обсіли паркан по периметру стадіону та дах недобудованої будівлі поруч зі стадіоном.
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07.07.2020 11:01 Ответить
https://censor.net/ua/comments/locate/3206515/019214d9-5587-7216-a198-0f6acc6c0e80https://censor.net/user/401376

https://censor.net/user/137888

https://censor.net/user/359826

https://censor.net/user/447490

злились в екстазі
дурантинофілів хору
типочки з лахті
й упопотий порохосмок
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07.07.2020 13:54 Ответить
Расскажи нам еще скази о Ковиде....очень просим!
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07.07.2020 15:51 Ответить
расскажу лучше я тебе о другом...


Эпидемия бубонной чумы, которая вспыхнула на севере Китая, вызвала беспокойство по всему миру
Хотя беспокоится стоит только китайцам и русским..
китайцам потому что жрут разную ..уйню(в данном случае сирое мясо сурков)
ну а русским -потому сто етой же х...ней закусивают...
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07.07.2020 16:36 Ответить
 
 