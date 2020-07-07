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12 застрявших в Греции украинцев вернутся сегодня домой рейсами Ryanair, - Кулеба. ВИДЕО

12 граждан Украины, которых не впустили в Грецию в субботу, вернутся в Украину во вторник двумя рейсами авиакомпании Ryanair.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для 12 граждан Украины, которые застряли в Афинах, на данный момент забронированы билеты на два авиарейса компании Ryanair, которые состоятся сегодня. Первый вылет запланирован на 17:10 и второй на 21:55 7 июля. Этими двумя рейсами должны вернуться в Украину 12 наших граждан, которые застряли и находились в зоне содержания в аэропорту", - сказал он.

Кулеба отметил, что еще по четырем украинцам, находящимся в Греции, вопрос решается, а 12 граждан вернутся на Родину за счет авиакомпании.

"Одному человеку удалось нашим консулам поработать с пограничниками, чтобы ему позволили пересечь границу, потому что он направляется транзитом в другую страну ЕС. По остальным - решается... Получилось договориться, что эти 12 граждан будут возвращены в Украину за счет авиакомпании", - подчеркнул министр.

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Ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, в том числе двоих детей, прилетевших в Грецию из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Украинцы прибыли в Грецию с туристической целью, что на данный момент не разрешено.

Греция (726) Кулеба Дмитрий (2880) Ryanair (132)


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молоко еще им за вредность!)
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07.07.2020 11:05 Ответить
Вот это "отдохнули"..пипец.
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07.07.2020 11:12 Ответить
Я дуже радий.
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07.07.2020 11:14 Ответить
С каждой новостью количество уменьшается
Вчера было 17.
С утра писали, что 16 скоро вернутся.

Сейчас вот "2 застрявших в Греции украинцев вернутся сегодня домой рейсами Ryanair"
Завтра напишут, поприветствуем на родной земле единственного застрявшего путешественника!
Послезавтра "А был ли мальчик?"
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07.07.2020 11:15 Ответить
* "12 застрявших в Греции "...
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07.07.2020 11:15 Ответить
"Покатались".. захотелось приключений.. Нате.. "все включено", даже острые ощущения.
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07.07.2020 11:17 Ответить
Знаєте хто винен? Авіаперевізники. Добре що не баба Маня з базару.
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07.07.2020 11:34 Ответить
 
 