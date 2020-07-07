За месяц работы системы видеофиксации количество нарушений скоростного режима на дорогах уменьшилось в 4,5 раза, - МВД. ВИДЕО

За месяц работы системы видеофиксации количество нарушений скоростного режима на дорогах уменьшилось в 4,5 раза и составило 13 325 фактов превышения скорости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о положительном эффекте работы видеофиксации говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".

В МВД говорят, что сейчас камеры в тестовом режиме уже фиксируют проезд по полосе для общественного транспорта, проезд пешеходными дорожками и выезд на полосу встречного движения. До конца года в полиции намерены установить еще около 300 камер фиксации нарушений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, чьи водители превышали скорость выше 170 км/час: остановим потенциальных убийц