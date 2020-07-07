За месяц работы системы видеофиксации количество нарушений скоростного режима на дорогах уменьшилось в 4,5 раза, - МВД. ВИДЕО
За месяц работы системы видеофиксации количество нарушений скоростного режима на дорогах уменьшилось в 4,5 раза и составило 13 325 фактов превышения скорости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о положительном эффекте работы видеофиксации говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".
В МВД говорят, что сейчас камеры в тестовом режиме уже фиксируют проезд по полосе для общественного транспорта, проезд пешеходными дорожками и выезд на полосу встречного движения. До конца года в полиции намерены установить еще около 300 камер фиксации нарушений.
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Просто местные уже хорошо заучили где находятся эти камеры, и при подъезде к ним давят на тормоз а после их проезда опять давят на газ.... вот и ловятся только иногородние...
В Чехии все делают по другому: на отрезке дороги (улицы) ставят две связанные программой камеры одну в начале вторую в конце улицы. Эти камеры умеют распознавать номер автомобиля и выездная камера кроме того что фиксирует текущую скорость вычисляет скорость в которой автомобиль ехал вне зоны действия камер...