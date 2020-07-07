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За месяц работы системы видеофиксации количество нарушений скоростного режима на дорогах уменьшилось в 4,5 раза, - МВД. ВИДЕО

За месяц работы системы видеофиксации количество нарушений скоростного режима на дорогах уменьшилось в 4,5 раза и составило 13 325 фактов превышения скорости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о положительном эффекте работы видеофиксации говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля".

В МВД говорят, что сейчас камеры в тестовом режиме уже фиксируют проезд по полосе для общественного транспорта, проезд пешеходными дорожками и выезд на полосу встречного движения. До конца года в полиции намерены установить еще около 300 камер фиксации нарушений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Геращенко частично опубликовал ряд номеров автомобилей, чьи водители превышали скорость выше 170 км/час: остановим потенциальных убийц

Автор: 

видеофиксация (140) ПДД (532) Нацполиция (16500)


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Топ комментарии
+5
а сколько мусоров, прокуроров и судей с мытарями попались на превышении скорости? или такую статистику вести не мыролюбно?
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07.07.2020 12:37
+3
ще треба буде дивитися іншу статистику, кількість дтп за рік.
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07.07.2020 12:25
+3
Коли сама країна цивілізованою стане. Але починати точно не з талончиків потрібно.
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07.07.2020 12:49
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ще треба буде дивитися іншу статистику, кількість дтп за рік.
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07.07.2020 12:25 Ответить
Ерунда эта статистика...
Просто местные уже хорошо заучили где находятся эти камеры, и при подъезде к ним давят на тормоз а после их проезда опять давят на газ.... вот и ловятся только иногородние...
В Чехии все делают по другому: на отрезке дороги (улицы) ставят две связанные программой камеры одну в начале вторую в конце улицы. Эти камеры умеют распознавать номер автомобиля и выездная камера кроме того что фиксирует текущую скорость вычисляет скорость в которой автомобиль ехал вне зоны действия камер...
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07.07.2020 13:18 Ответить
так я про те і кажу, що головне чи зменшується кількість дтп, це як "лакмусовий папірець" ефективності системи.
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07.07.2020 13:25 Ответить
Коли за неправильну парковку будуть залишати талончік на склі? Як це робиться у цивілізованих країнах.
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07.07.2020 12:36 Ответить
Коли сама країна цивілізованою стане. Але починати точно не з талончиків потрібно.
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07.07.2020 12:49 Ответить
а сколько мусоров, прокуроров и судей с мытарями попались на превышении скорости? или такую статистику вести не мыролюбно?
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07.07.2020 12:37 Ответить
Они в белом списке, поэтому ни разу не попадались.
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07.07.2020 12:48 Ответить
Там автоматическая фильтрация по базе. Хочешь плевать на автоматические камеры? Имей волосатую лапу в мусарке. Или кума, у которого волосатая лапа в мусарке. Как обычно, в общем.
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07.07.2020 13:08 Ответить
Сволочи. Не хотят латать "дірки в бюджеті".
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07.07.2020 12:46 Ответить
кількість порушень впала, а кількість ДТП та смертельних випадків?
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07.07.2020 13:29 Ответить
Исключили фиксацию номеров нарушителей, купивших "индульгенцию" ?
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07.07.2020 13:43 Ответить
 
 