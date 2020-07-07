Рано утром наемники РФ выпустили более 250 очередей из вооружения БМП по позициям ВСУ возле Новотошковского, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Вооруженные формирования РФ продолжают активно применять тяжелое вооружение на линии боевого соприкосновения на Донбассе. По имеющейся по состоянию на 12:00 информации противник нарушил режим тишины 4 раза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Около 4:40 утра российско-оккупационные войска начали боевые действия в районе Новотошковского, применяя артиллерию и минометы. В течение более полутора часов по направлению от оккупированного села Березовское враг выпустил по позициям ВСУ 30 мин, преимущественно 120-мм калибра, осуществил 6 выстрелов из 122-мм артиллерии, и выпустил более 250 очередей из вооружения БМП.

Кроме того, ночью из гранатометов различных систем оккупанты нарушали режим тишины в районах н.п. Старогнатовка и Водяное.

После 6:15 по направлению от села Стила российско-оккупационные войска открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе Богдановки.

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"Наши воины, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, применяли в ответ на вражеские обстрелы дежурные огневые средства. Боевых потерь в результате вражеского огня среди наших героев нет.

Как сообщалось ранее, вчера в районе проведения операции Объединенных сил украинские воины ликвидировали восьмерых оккупантов, еще один наемник РФ был ранен.