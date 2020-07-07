Оккупанты во время обыска заставляли крымского татарина Зиядинова признаться, что он якобы член "Хизб ут-Тахрир", - жена. ВИДЕО

В оккупированном Крыму в ходе обыска, который проходил во вторник, 7 июля, в доме Эмиля Зиядинова, сотрудник российского силового ведомства предложил крымскому татарину признаться в том, что он якобы является членом партии "Хизб ут-Тахрир" в обмен на то, что ему дадут меньший срок.

Об этом в видеокомментарии общественному движению "Крымская солидарность " рассказала жена Эмиля Зиядинова, передает Цензор.НЕТ.

"Уже после обыска моему мужу сказали пройти в комнату, чтобы поговорить и сказали, что я тоже могу присутствовать. Один из тех, кто проводил обыск предложил моему мужу признаться в том, что он - член партии "Хизб ут-Тахрир". В обмен на это ему срок будет меньше, вплоть до того, что даже, может быть, он будет находиться под домашним арестом. Мы переглянулись, улыбнулись и муж ответил, что ничего такого не будет", - рассказала жена Зиядинова.

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По ее словам, силовики сразу предложили отдать телефон, чтобы не успели никому позвонить, однако муж отказался. На вопрос что ищут, ответили - запрещенную литературу, которая свидетельствует о принадлежности к партии "Хизб ут-Тахрир".

"Сказали - покажите сразу запрещенную литературу, чтобы не проводить обыск. Но нам нечего показывать, у нас дома - только Коран", - сообщила женщина.

Никто из тех, кто проводил обыск, включая двух понятых, не назвали своих фамилий.

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Обыск начался с кухни и проходил во всех комнатах, ничего запрещенного оккупанты не нашли. Забрали найденный телефон мужа и ноутбук.

Как сообщалось, во вторник, 7 июля, с утра в четырех районах оккупированного Россией Крыма начались обыски, в результате которых были задержаны семь человек - Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков (Бахчисарайский район), Эмиль Зиядинов (Красногвардейский район), Дилявер Меметов (Алушта), Исмет Ибрагимов, Вадим Бектемиров (Симферопольский район).