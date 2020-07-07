Полиция показала кадры с места нападения на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области. ВИДЕО
Злоумышленники, напавшие на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области, могли применить гранатомет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эксперты еще точно не установили, какое оружие применялось, но, судя по характеру повреждения автомобиля, речь может идти об РПГ.
Напомним, что, около 10 часов 7 июля в полицию Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения.
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зря полиция сообщила - теперь все с РПГ по сейфам и машинам стрелять начнут..
да..
https://censor.net/news/3206710/ograblenie_avtomobilya_ukrpochty_na_poltavschine_v_gazeli_srabotalo_samodelnoe_vzryvnoe_ustroyistvo
да..
https://censor.net/news/3206710/ograblenie_avtomobilya_ukrpochty_na_poltavschine_v_gazeli_srabotalo_samodelnoe_vzryvnoe_ustroyistvo
Окажется, что там был кулёк с селитрой, но осадок все равно останется.
їх ображають і не сприяють збільшенню виготовлення аміачних добрив..а сім,ї треба годувати
Чи той хто знав маршрут, час, вантаж.