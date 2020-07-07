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Полиция показала кадры с места нападения на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области. ВИДЕО

Злоумышленники, напавшие на автомобиль "Укрпочты" в Полтавской области, могли применить гранатомет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эксперты еще точно не установили, какое оружие применялось, но, судя по характеру повреждения автомобиля, речь может идти об РПГ.

Напомним, что, около 10 часов 7 июля в полицию Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника. В результате разбойного нападения два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты" на Полтавщине и похитили 2,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

ограбление (1369) Полтавская область (1169)


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Топ комментарии
+35
Вот почему у Укрпочты не хватает денег на нормальные бронеавтомобили))
"Похоже, что выстрелили чем-то вроде РПГ", - полиция о нападении на автомобиль "Укрпошти" в Полтавской области - Цензор.НЕТ 8068
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07.07.2020 14:59
+5
"Похоже", "чем то би", "похожий на"- слова які показують весь професійний рівень правоохоронної системи.
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07.07.2020 14:59
+5
В этом дерьме везли два с половиной миллиона??
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07.07.2020 14:59
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Боні і Клайд в степах України.
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07.07.2020 14:54 Ответить
Я згадую, що років п'ять тому, був аналогічний напад на інкасаторів в тих краях.
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07.07.2020 16:36 Ответить
Тоді було все на багато страшнішеі і справжня інкасаторська машина і справжні інкасатори.
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07.07.2020 16:39 Ответить
дешево, сердито и быстро..
зря полиция сообщила - теперь все с РПГ по сейфам и машинам стрелять начнут..
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07.07.2020 14:55 Ответить
тепер є причина, щоби друкувати нові гроші, - крадуть, от населенню і не вистачає готівки
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07.07.2020 15:16 Ответить
ви бачите вхідний отвір ? ...
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07.07.2020 15:39 Ответить
через лобовое стекло - сверху..
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07.07.2020 15:41 Ответить
та ні, ніби з середини, з салона, така моя думка.
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07.07.2020 16:55 Ответить
вы правы..
да..

https://censor.net/news/3206710/ograblenie_avtomobilya_ukrpochty_na_poltavschine_v_gazeli_srabotalo_samodelnoe_vzryvnoe_ustroyistvo
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07.07.2020 20:29 Ответить
точніш не салона, а вантажного відсіку
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07.07.2020 17:03 Ответить
"посилка" спрацювала" вже є новина ...а від рпг залишається "павутинка" на склі ...якщо пощастить ... хоча що фугас що кумулятивний у кабіні буде весело ...
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07.07.2020 20:21 Ответить
вы правы..
да..
https://censor.net/news/3206710/ograblenie_avtomobilya_ukrpochty_na_poltavschine_v_gazeli_srabotalo_samodelnoe_vzryvnoe_ustroyistvo
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07.07.2020 20:28 Ответить
я думаю там з середини підірвали, була посилка з вибухівкою і дистанційним підривом по радіо чи телефону. Вони їхали позаду, підірвали, машина стала, підбігли, роззброїли контуженого охоронника, і забрали бабло. кіно.
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07.07.2020 16:54 Ответить
тогда бы стекла выгнуло бы наружу...
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07.07.2020 18:31 Ответить
криша зовні, скло в середину, може й так, але в салоні щ крісел повивертало в салон. хз, нехай слідчі розбираються
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07.07.2020 18:51 Ответить
Вот почему у Укрпочты не хватает денег на нормальные бронеавтомобили))
"Похоже, что выстрелили чем-то вроде РПГ", - полиция о нападении на автомобиль "Укрпошти" в Полтавской области - Цензор.НЕТ 8068
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07.07.2020 14:59 Ответить
Скажи, а до Смелянского и его зп хватало же? Да? Где же те все бонеавтомобили?
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07.07.2020 21:10 Ответить
"Похоже", "чем то би", "похожий на"- слова які показують весь професійний рівень правоохоронної системи.
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07.07.2020 14:59 Ответить
не впевнені...а ше кажуть - "з жовтого металу" там, де ти б сказав - "із золота")
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07.07.2020 15:06 Ответить
В этом дерьме везли два с половиной миллиона??
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07.07.2020 14:59 Ответить
И кто-то про это знал
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07.07.2020 15:18 Ответить
Просто не знали в каком месте развалиться эта жертва российского автопрома, по этому и стреляли, что бы не "тянуть резину"
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07.07.2020 15:23 Ответить
та всі знали, пенсію везли
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07.07.2020 17:24 Ответить
прям по радио объявили "сегодня в такое и такое время автомобиль "газель" с такими номерами будет перевозить пенсию по такому и такому маршруту"?
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07.07.2020 17:28 Ответить
в райцентрах невеликих воно десь так і є, а особливо коли в села везуть в поштові відділення.
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07.07.2020 17:31 Ответить
часто в райцентрах мінують авто Укр Пошти?
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07.07.2020 20:20 Ответить
кожен раз, коли хочуть пограбувати із вибухівкою
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07.07.2020 23:01 Ответить
дикие нравы у вас в райцентрах
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07.07.2020 23:11 Ответить
Аваковцы ,не🤔
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07.07.2020 15:00 Ответить
навряд, там кормушка налагоджена, тут команда реформатора знову понаїхала
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07.07.2020 17:26 Ответить
Мабуть пенам пенсію розвозили.
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07.07.2020 15:00 Ответить
Аваков! Зв' яжи зі справою Шеремета!
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07.07.2020 15:02 Ответить
при нормальних розкладах, то на Гарбузюка і Гадю, але шмарклявим вистачить розуму повісити і на підозрюваних по справі Шеремета.
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07.07.2020 17:27 Ответить
Какой-то хер трепанулся, без всяких оснований и экспертиз, и автоматически дан повод для срача про атошников и добробаты.

Окажется, что там был кулёк с селитрой, но осадок все равно останется.
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07.07.2020 15:08 Ответить
селітра - це хіміки фірташа...
їх ображають і не сприяють збільшенню виготовлення аміачних добрив..а сім,ї треба годувати
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07.07.2020 15:20 Ответить
начали грабить почтовьіе дилижансьі....
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07.07.2020 15:19 Ответить
Простые шахтёры так не стреляют.
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07.07.2020 15:19 Ответить
На этой дрысле везли 2,5 миллиона?Ще б на велике
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07.07.2020 15:48 Ответить
На велосипед просто не помістились.
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07.07.2020 15:55 Ответить
с другой стороны в велосипед сложнее с РПГ попасть!
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07.07.2020 16:56 Ответить
Їх двоє,на двух велосипедах,одит точно втік би.Економія очевидна.
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07.07.2020 18:43 Ответить
с открывачками напали
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07.07.2020 16:27 Ответить
Водій або охоронець "у темі" або обидва.
Чи той хто знав маршрут, час, вантаж.
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07.07.2020 16:40 Ответить
та раз в місяць пенсію возять, далі діло техніки і підготовки. хоча, по характеру вибуху, я думаю підривали з середини, тоді готувалися серйозніше.
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07.07.2020 17:30 Ответить
Охранники имели табельное оружие и прощёлкали.
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07.07.2020 17:34 Ответить
тяжело идти с пукалкой против РПГ (якщо воно було)...
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09.07.2020 13:33 Ответить
Як можна користуватися таким лайном як газель ? Краще навіть фірою.
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07.07.2020 18:47 Ответить
Ми вже 6 років воюємо з кацапами, а наші державні підприємства і навіть правоохоронні купляють Газелі, Вази, Камази, ПАЗи.. аби не Богдани.
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07.07.2020 19:04 Ответить
Авакяшку на гиляку!
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07.07.2020 18:54 Ответить
А хто знав, що везуть таку суму? Хто охороняв ці мільйони? Багато розуму не потрібно, відпрацьовуйте тих хто знав і тих, що охороняли і їх зв*язки. Але в нас міністр і його радники, можуть тільки казки розповідати.
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07.07.2020 19:03 Ответить
Гоша Смелянский денег давеча просил бо пенсии возить ему накладно. По документам наверное числится бронеавтомобиль.
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07.07.2020 21:15 Ответить
 
 