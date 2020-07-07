"Окопная война": Если нам дадут команду, будем гнать россиян в хвост и гриву, - воин 57-й бригады Петр Елисеев. ВИДЕО

В нашей рубрике "Окопная война" - боец ​​42-го батальона 57-й бригады с позывным Батя Петр Елисеев. И его рассказ о том, как нам бороться с российскими оккупантами.

Господин Елисеев несмотря на свой почтенный возраст, ему скоро будет 60 лет, до сих пор находится в строю, отмечает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он гоняет молодых воинов, если они ленятся работать, умеет приготовить вкуснейший борщ, когда же кремлевские наемники открывают огонь по нашим позициям, Батя знает, как их успокоить.

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- Я уже 4 года нахожусь на фронте и все они в героическом 42-м батальоне, который не дает покоя сепаратюгам. Приходилось мне воевать под поселком Широкино, где мы потеряли командира, молодого парня с позывным Людоед, который погиб в возрасте 19 лет. Это была такая первая тяжелая утрата. Позже пришлось находиться под Марьинкой и воевать с врагом, который находился на расстоянии 300 метров от нас.

На данный момент, я нахожусь в районе Донецкого аэропорта, ближайшие позиции российских террористов за 750 метров.

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- Как вам вообще воевалось рядом с юными мальчишками, которые еще жизни даже не видели?

- Это ребята-патриоты, поэтому у меня душа болела, если мы кого-то теряли. Представьте себе, что у него должна быть свадьба, а он погиб, у меня слезы текли рекой.

Поэтому ненависть к оккупантам заставляет еще воевать. За каждого своего воина, мы мстим, уничтожаем минимум троих их. Тем более здесь воюет много неопытных молодых солдат, их нужно обучать.

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- Я знаю, что вы тоже получили ранения.

- Да, задело меня, выехал со стороны ДАП российский танк и начал бить, осколок от снаряда попал в затылок, хорошо, что жив остался. Но ничего страшного нет, пусть только нам дадут команду, будем гнать российских бандитов, в хвост и гриву.