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"Окопная война": Если нам дадут команду, будем гнать россиян в хвост и гриву, - воин 57-й бригады Петр Елисеев. ВИДЕО

В нашей рубрике "Окопная война" - боец ​​42-го батальона 57-й бригады с позывным Батя Петр Елисеев. И его рассказ о том, как нам бороться с российскими оккупантами.

Господин Елисеев несмотря на свой почтенный возраст, ему скоро будет 60 лет, до сих пор находится в строю, отмечает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он гоняет молодых воинов, если они ленятся работать, умеет приготовить вкуснейший борщ, когда же кремлевские наемники открывают огонь по нашим позициям, Батя знает, как их успокоить.

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- Я уже 4 года нахожусь на фронте и все они в героическом 42-м батальоне, который не дает покоя сепаратюгам. Приходилось мне воевать под поселком Широкино, где мы потеряли командира, молодого парня с позывным Людоед, который погиб в возрасте 19 лет. Это была такая первая тяжелая утрата. Позже пришлось находиться под Марьинкой и воевать с врагом, который находился на расстоянии 300 метров от нас.

На данный момент, я нахожусь в районе Донецкого аэропорта, ближайшие позиции российских террористов за 750 метров.

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- Как вам вообще воевалось рядом с юными мальчишками, которые еще жизни даже не видели?

- Это ребята-патриоты, поэтому у меня душа болела, если мы кого-то теряли. Представьте себе, что у него должна быть свадьба, а он погиб, у меня слезы текли рекой.

Поэтому ненависть к оккупантам заставляет еще воевать. За каждого своего воина, мы мстим, уничтожаем минимум троих их. Тем более здесь воюет много неопытных молодых солдат, их нужно обучать.

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- Я знаю, что вы тоже получили ранения.

- Да, задело меня, выехал со стороны ДАП российский танк и начал бить, осколок от снаряда попал в затылок, хорошо, что жив остался. Но ничего страшного нет, пусть только нам дадут команду, будем гнать российских бандитов, в хвост и гриву.

Автор: 

Донбасс (26956) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+33
"Окопная война": Если нам дадут команду, будем гнать россиян в хвост и гриву, - воин 57-й бригады Петр Елисеев - Цензор.НЕТ 7216
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07.07.2020 15:22
+32
"Путин не считает Донбасс российской территорией. Путин считает Украину российской территорией.
Мы потеряли еще целый год, когда Верховный Главнокомандующий вместо усиления армии пытался посмотреть в глаза - и ничего по этим глазам не понял.

Однако из полученного опыта надо извлечь правильные уроки.
Надо принимать стратегию сопротивления - никакой другой стратегии завершить войну нет и быть не может. Прекратить стрелять - значит сдать Донбасс и Крым. Для победы надо стрелять так, чтобы выбивать в рамках установленных ограничений то, в чем у Путина самая острая нехватка - людской ресурс.
Нужна доктрина такой современной асимметричной войны, необходимы реформы в армии для такой войны XXI века, и надо вести народ по долгому и тяжелому пути борьбы за свою свободу. История доверила нашему поколению такую честь… " (с)
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07.07.2020 15:21
+26
кацапа,шо тебя дебальцево муляет?грехов много?потери лаптеносцев?не желаешь озвучить засекреченные цифры?или ***** заругает?
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07.07.2020 15:23
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Всеукраїнські навчання почалися просто.
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07.07.2020 19:31 Ответить
респект дядьку, справжній кошовий отаман Запорізької Січи
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07.07.2020 19:39 Ответить
Обязательно погоним рашистов с настоящей славянской земли обратно в Уйлостан!
Только надо чтобы до ордынцев дошло через их рваную жопу, раз ума не хватает, почему Крым это Украина! Уже каждый рашист сегодня платит своей половиной зарплаты за Крымнаш. Один многомиллиардный фонд уже все. Второй на подходе. Нефть, как показали недавние события может иметь и отрицательную цену! Вся вертикаль власти построена на одного фюрера, а он не вечен. Так что держим порох сухим и поливаем маслом грядки.
Все буде Україна!
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07.07.2020 20:02 Ответить
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