Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Донецкой области открыли официальный офис партии "Слуга народа". Он будет работать в Славянске.
Фото и видео с торжественного открытия офиса опубликовала пресс-служба организации партии в Донецкой области, а также глава областной партийной ячейки, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотели, чтобы это был именно Славянск, который первым был освобожден (от российской оккупации. - Ред.), чтобы именно здесь начать партийное строительство в Донецкой области. И дать сигнал жителям Донецкой области, мы хотим развивать не традиционный подход, не только столица важна. Вот город Славянск у нас будет центром партийного строительства", - цитирует freeradio.com.ua главу областного представительства партии Владлена Неклюдова.
Разместился офис недалеко от центра города - в новом здании на бульваре Пушкина.
На открытие приехали представители партии из нескольких областей, а также председатель партии Александр Корниенко.
На фото и видео с открытия видно, что офис встречает посетителей цитатой президента Владимира Зеленского "Каждый из нас несет ответственность за Украину!".
На открытии офиса представители партии заявили, что готовятся к местным выборам и начинают отбор кандидатов, которые будут представлять "Слугу народа" в регионах.
"И на местных выборах партия в пиар кампании снова делает отсылки к сериалу "Слуга народа", который формировал образ президента Зеленского. В финале презентации партийцы передают булаву, которую использовали в сериале, руководителю партийной организации, которая будет открывать региональный офис следующей", - отмечает издание.
Судя по сообщениям главы партийной ячейки в Донецкой области, праздновать открытие офиса народные депутаты и представители "Слуги народа" поехали на одну из летних террас города, в заведение с бассейном. Владлен Неклюдов был в прямом эфире и ходил показывал заведение, в котором диджей для фона поставил "Спят курганы темные".
Специально для празднования испекли 40кг торт в форме Святогорской Лавры Московского патриархата.
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Например, в Мариуполе «Слуга народа» на выборах в горсовет уже сейчас имеет менее 10% конкурирует за третье место с партией Шария. В Офисе решили, что глубже любить Россию и Путина, чем это делает ОПЗЖ и Шарий, они уже не смогут.
А вот в Центре и на Западе шагами по легализации ЛДНР сами себя добивают. Потому что магия Зе уже не работает. И выглядят они как бездари и воры, которые ухайдокали экономику, войну не закончили, так еще Путину страну сдают.
А Порошенко, который после слития Голоса собирает весь проукраинский электорат, эти поиски середины с Путиным - только усиливают. И преследование Порошенко начинает выглядеть не просто как политическое, но начинает переходить в формат "пророссийское против проукраинского".
И в Офисе принимают решение: чтобы преследовать патриотов, надо самим стать патриотами. Кто принял решение, до конца неизвестно. Но опять же, на выходных был слив из Офиса, в котором Миша Подоляк рассказывал о том, как правильно выстраивать имидж Ермака. Согласно этому документу, Зеленский выполняет сугубо представительские функции, а стратегией занимается Ермак. Глава Офиса - туловище, а президент - голова, делается не совсем логичный вывод. Судя по всему, решение по переходу в патриотизм как последнее прибежище власти Зеленского приняло именно туловище. И поэтому мы слышим грозные речи головы, интервью командующего ВМС и блог Вовы Петрова «Три дня до войны».
Ну и, в-третьих. Похоже, в Офисе испытали иррациональный страх перед приходом Турчинова на пост главы штаба «ЕС». При этом чувства, который вызвал «кровавый пастор» в Офисе, оказались настолько сакральными, что Зеленский сам принялся актуализировать забытого Турчинова в информационном пространстве - своими безумными речами о том, что он не забудет и не простит «сдачу Крыма», и ща раздаст только квартиры морякам, а потом посадит этого изменника.
Этот страх офиса активно подпитывают медиа ОПЗЖ и другие пророссийские силы, которые рассказывают о темных планах Порошенко-Турчинова организовать осенью Майдан и вынудить Зеленского бежать, как Януковича. При этом, похоже, сами пророссийские идеологи верят в этот сценарий и боятся его. Настолько, что прямо пугают российским вторжением.
Например, Гужва пишет о том, что ОПЗЖ может выиграть выборы и создать со «Слугой народа» коалицию на внеочередных парламентских выборах, а вот в случае Майдана Путину придется вводить войска. И чтобы этого не произошло, надо бы посадить Порошенко с Турчиновым. В Офисе эту мысль разделяют, но только с дополнением: посадить, предварительно став патриотами. И ни те, ни другие никак не могут понять, что, как показывает история, Майдан в Украине не возникает по воле Порошенко или Турчинова. Он возникает не «за», а «против», а точнее даже - вопреки. И уже дважды это «вопреки» прямо касалось работодателей Гужвы, отсюда и беспокойство.
То, что этого сценария боятся в Офисе, следует и из интервью Сивохо, который рассказывает о том, что сам Владимир Александрович до сих пор хочет установить мир (читай, лечь под Путина). Но вот его окружение (которое поняло, что могут снести) уже не хочет. «Когда заходили все вместе, у всех был драйв, задор, у всех начало все получаться, но потом что-то стало пробуксовывать, люди начали сдаваться некоторые», - говорит Сивохо. И в конце концов «улица» начала пугать Банковую, и в каждом ее волнении обитателям Офиса мерещился Майдан. «Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира. Как-то это все загладить», - сокрушается друг президента. В общем, Офис Зеленского пришел к закономерному для их политики состоянию - страху улицы, страху перед политическими оппонентами, самым грозным из которых им представляется Порошенко с примкнувшим Турчиновым.
морды очень зверские
с флагами расейскими
по улице гребут
ленты колорадские
рожи наркоманские
за россию матушку
на куски порвут
Исполняется под мелодию:вышел в степь донецкую парень молодой
Да. Зашел, чтобы написать это же.
пропите і ще без тяжкого відбитку алкоголізму.
...
20.05.2019 (інавгурація Зе у Верховній Раді): "Не треба вішати мої портрети у себе в кабінетах. Краще повісьте фотографії ваших дітей."
7.07.2020 (відкриття ЗЕленого офісу у Слов'янську): на стіні офісу вісить цитата "найвеличнішого".
Кім Чен Ином
Знайдіть десять відмінностей...
Вовка расситывал, что его будут обожать как Гитлера, дороги теперь начал "строить" - прямо Германия 30-х.
З рештою згоден.
Как Беня скажет.
"Мы хотели, чтобы это был именно Славянск, который первым был освобожден (от российской оккупации. - Ред.), чтобы именно здесь начать партийное строительство в Донецкой области. И дать сигнал жителям Донецкой области, мы хотим развивать не традиционный подход, не только столица важна. Вот город Славянск у нас будет центром партийного строительства", - цитирует https://freeradio.com.ua/z-tsytatoiu-zelenskoho-na-vkhodi-ta-tortom-u-formi-lavry-u-slov-iansku-vidkryly-oblasnyi-ofis-sluhy-narodu/?fbclid=IwAR3Fcg91d_YZPLbEG6oWL9-bHm46orZCFSA9pu1h1HsaGkJbzFwu7nD4n94 freeradio.com.ua главу областного представительства партии Владлена Неклюдова. Источник: https://censor.net/v3206637
За что пацаны гибли? Тотальное Зе-предательство !
и "партийное строительство" - это что?
За ту саму Україну, шо "напамінаєт актрісу із нємєцкіх фільмав для взрослих"?
Краще б ти не ганьбив Україну, а йшов би геть з посади, блаЗЕнь.