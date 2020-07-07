Песня "Вышел в степь донецкую парень молодой", булава из сериала "Слуга народа", цитата Зеленского на входе: в Славянске открыли офис СН. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области открыли официальный офис партии "Слуга народа". Он будет работать в Славянске.

Фото и видео с торжественного открытия офиса опубликовала пресс-служба организации партии в Донецкой области, а также глава областной партийной ячейки, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели, чтобы это был именно Славянск, который первым был освобожден (от российской оккупации. - Ред.), чтобы именно здесь начать партийное строительство в Донецкой области. И дать сигнал жителям Донецкой области, мы хотим развивать не традиционный подход, не только столица важна. Вот город Славянск у нас будет центром партийного строительства", - цитирует freeradio.com.ua главу областного представительства партии Владлена Неклюдова.

Разместился офис недалеко от центра города - в новом здании на бульваре Пушкина.

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На открытие приехали представители партии из нескольких областей, а также председатель партии Александр Корниенко.

На фото и видео с открытия видно, что офис встречает посетителей цитатой президента Владимира Зеленского "Каждый из нас несет ответственность за Украину!".

На открытии офиса представители партии заявили, что готовятся к местным выборам и начинают отбор кандидатов, которые будут представлять "Слугу народа" в регионах.

"И на местных выборах партия в пиар кампании снова делает отсылки к сериалу "Слуга народа", который формировал образ президента Зеленского. В финале презентации партийцы передают булаву, которую использовали в сериале, руководителю партийной организации, которая будет открывать региональный офис следующей", - отмечает издание.

Судя по сообщениям главы партийной ячейки в Донецкой области, праздновать открытие офиса народные депутаты и представители "Слуги народа" поехали на одну из летних террас города, в заведение с бассейном. Владлен Неклюдов был в прямом эфире и ходил показывал заведение, в котором диджей для фона поставил "Спят курганы темные".

Специально для празднования испекли 40кг торт в форме Святогорской Лавры Московского патриархата.