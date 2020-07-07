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Открытие границ с ЕС - процесс постепенный, чуда не произойдет, - вице-премьер Стефанишина. ВИДЕО

Украина и Европейский союз достигли договоренности оперативно обмениваться информацией и статистическими данными о распространении нового коронавируса.

Об этом после встречи с представителями Европейской комиссии заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Вместе с тем, в ближайшее время границы ЕС будут оставаться закрытыми для жителей большинства третьих стран.

"Я здесь не буду оптимистична. Не произойдет чуда, и мы не проснемся в одно прекрасное утро с границами, открытыми по всей территории ЕС. Это процесс постепенный. Это процесс не только диалога здесь, в Брюсселе, а также диалога на двустороннем уровне", - рассказала в Стефанишина.

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Он добавила, что в Украине самый низкий в Европе уровень смертности от коронавируса, также Украина "существенно улучшила" свои мощности по тестированию, что может способствовать постепенному открытию границ. Дополнительно Украина хочет вступить в глобальные инициативы, направленные на лечение и вакцинацию против коронавируса.

Отмечается, что вице-премьер находится с двухдневным визитом в Брюсселе. 7 июля она провела встречи в Европейской комиссии, в частности обсудила подготовку к саммиту Украина-ЕС и финансовую помощь, которую Европейский союз оказывает Киеву для борьбы с коронакризисом и реагирования на чрезвычайные ситуации.

8 июля запланированы переговоры в штаб-квартире НАТО и встреча с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17155) Стефанишина Ольга нардеп (79) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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зеленые радуются и потирают липкие ручонки....
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07.07.2020 16:57 Ответить
Открытие границ с ЕС - процесс постепенный, чуда не произойдет, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3365
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07.07.2020 16:59 Ответить
Может и правильно . Области , которые граничат с ЕС больше всего страдают от короновируса .
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07.07.2020 16:59 Ответить
Там просто багато на заробітках
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07.07.2020 17:11 Ответить
В принципі тимчасово посада Стефанишиної непотрібна, може переходити в ЖКГ.
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07.07.2020 17:04 Ответить
...но фільм "Зелёный(!) слоник"!...ані зналі!
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07.07.2020 17:10 Ответить
На серпент, я так розумію, теж шансів немає?
Балтійське море
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07.07.2020 17:22 Ответить
 
 