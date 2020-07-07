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Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного тренировочного выстрела была опубликована на странице Оперативного коммандования "Схід" в соцсетях. Наряду с американским ПТРК украинские воины работали и с отечественным ПТРК "Стугна-П". Используя это оружие бойцы тоже поразили цель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бригады ВСУ в зоне ООС усилят американскими ПТРК Javelin, - Хомчак

Автор: 

оборона (5214) оружие (10224) военные учения (3459) Javelin (168)


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+47
Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 9860
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07.07.2020 17:35
+42
Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 5695
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07.07.2020 17:40
+40
Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 8754
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07.07.2020 17:31
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Шарий заказал жестокое избиение своего партийца. ВИДЕОДОКАЗАТЕЛЬСТВО

22:01 | 06.07.2020
Жестокое нападение на координатора «партии Шария» Никиту Роженко, как оказалось, организовал сам https://sprotyv.info/news/kak-kum-putina-i-oligarhi-razygryvajut-partiju-s-dutoj-politsiloj-shariya Анатолий Шарий . В Telegram-канале «ОпустиВату» опубликовано видео, в котором, по утверждению авторов, показана переписка с телефона одного из сторонников беглого прокремлевского пропагандиста с аккаунтом "Кактус-Диего" - этим ником пользуется Шарий при переговорах с журналистами и своими партийцами. Помимо текста Шарий отправляет и голосовые сообщения, так как ему недосуг пальцами на клавиатуре набирать текст, https://inforpost.com/news/2020-07-06-28559 сообщает ресурс Інфорпост.
По утверждениям авторов канала, правоохранители уже установили: Анатолий Шарий оплатил посреднику организацию избиения своего партийца 5 тысяч долларов. Парня избили до полусмерти "в тёмную" для пиар-картинки в пользу партии Шария.
Сам Шарий и его спонсоры из ФСБ РФ используют своих сторонников в Украине как необходимые жертвоприношения для нужной картинки в российских СМИ.
Обвинить в нападении должны были "националистов" и "украинских радикалов". Но что-то пошло не по сценарию.

Кстати, «отмазывать» нападавших бросилась Наталья Ивановна, она же Кацуба, являющаяся женой экс-регионала и неформальным куратором партии Шария в Харькове.
МВД якобы уже установило, что националисты не имеют к нападению на Никиту Роженко никакого отношения, а за кровавой акцией стоит Анатолий Шарий и его жена Ольга Бондаренко.
Посредник: "У наших спортсменов по этой х*йне обыски. Там "корд" вломился к Саше. Пи*да его жена звонит плачем."
Шарий: "Дай расклад без паники. Что инкриминируют? Бл*ть что инкриминируют нах??"
Посредник: "Обыски по Никите бл*ть. Ты говорил всё зае*ись. Ни*уя. Они бл*ть синхронно отработали адреса наших. На минина двери вообще вынесли."
Шарий (голосовое сообщение): "Ты, пожалуйста, угомонись, хорошо?"
Шарий (текст): "От твоих "бл*ть" чуда не случится. По ватсапу (не здесь) набери Наталью Иванову. Она по месту поможет".
Посредник: "Бл*ть она трубку не берёт. Ты там сидишь у тебя всё ок без паники. На мой адрес повестка пришла. Они у Саши изъяли биту которой наши по Никите работали.
Шарий (голосовое сообщение): "Я сказал…"
Шарий (текст): "Ты вменяемый вообще? Зачем ты по открытой это пишешь? И почему вы "инструменты" не утопили?"
Посредник: "Потому что Ольга и Наталья Ивановна не отвечают!! И ты письма не читаешь бл*ть нигде. Ни в сигнале ни в ватсапе. Я это говно жрать не буду. Ты обещал всё на мази будет, нацкорпус заберут. Бл*ть они не по ним, они по нам работают. У них вещдоки есть и по телефонам наших срисуют, что они были ночью по адресу."
Шарий: "Это блеф. У них ничего нет. Перестань истерить. Я не буду обсуждать это по открытой".
Посредник: "Всмысле, бл*ть. Ты заварил эту ху*ню, там статья 115, они группу лепят на убийство. Ты сам продавил это, у меня есть скрины и аудио твои."
Шарий: "Ты в адеквате вообще? Зачем ты это пишешь? Никто вас бросать не будет. По МВД вопрос закроют, это Киев сейчас имитируют деятельность. Вещдоки их хе*ня. По СМИ всё валят на Нацкорпус. Мы настроим общественное мнение и факты уже будут не важны."
Посредник: "Толя, тебе легко говорить. Я на лыжи и не буду тут сидеть ждать. У меня мать."
Шарий: "Тебя через 20 минут наберут по ватсапу"
Посредник: "Я е*ал эти разговоры, всё не так как ты говорил. Я на Белгород карту скину."
Шарий: "Ещё раз повторяю. Дождись звонка и не дергайся. По пряникам с тобой рассчитались под ключ. Перестань истерить и не смей меня шантажировать."
Посредник: "Бл*ть вонючие пять тонн. Там сесть за твою афёру на 15 лет, с*ка, можно, политик ты х*ев."
Шарий: "Ты не в адеквате. Тебе заплатили за посредничество. Ты согласился. Убийства там нет, там хулиганка. Я отключаюсь. Тебя наберут."
Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что https://sprotyv.info/video/*******-zhurnalisty-razoblachili-lozh-shariya-o-vojne-na-donbasse-video военные журналисты разоблачили ложь Шария о войне на Донбассе.
Информация - одна из граней войны! Подписывайтесь на https://twitter.com/info_sprotyv аккаунт «Информационного сопротивления» в Twitter - ссылки на наши эксклюзивы, а также самые резонансные новости Украины и мира.https://sprotyv.info/
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07.07.2020 17:29 Ответить
Цікава "переписочка"...
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07.07.2020 19:01 Ответить
Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 8754
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07.07.2020 17:31 Ответить
Барбекю "бурят под солярочкой"
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07.07.2020 17:32 Ответить
молодцы!
кацапо-фашисты понимают только силу!
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07.07.2020 17:33 Ответить
Вы бурят? Как я рад.
Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 3768
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07.07.2020 17:33 Ответить
Хто ж так в носі колупається??? Цим шоуменам окрім мікрофона більше нічого не можна довірити
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07.07.2020 19:03 Ответить
У него там застёжка от парика была.
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07.07.2020 19:14 Ответить
Кто-то ещё помнит эти эпичные высеры пропагандонов : "кто же укро-хохло-бендеравцам даст такое высокотехнологичное оружие, они его пропьют"?
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07.07.2020 17:34 Ответить
и про безвиз.. и про томас...
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07.07.2020 17:37 Ответить
Томос - через два "о" і з великої літери...
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07.07.2020 17:50 Ответить
Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 9860
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07.07.2020 17:35 Ответить
Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 5695
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07.07.2020 17:40 Ответить
На медалі про Крим дата 17 лютого, в Києві ще сидить Яник, але в копрофілів не стає мізків перевірити.
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07.07.2020 17:54 Ответить
Так он и отдал по договоренности с ******. Даже в ООН письмо Овоща показывали. Напомнить кто у нас был президентом 18 февраля 2014 года?
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07.07.2020 18:08 Ответить
саме для цього він втік
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07.07.2020 18:08 Ответить
ой дядьку не пистить
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07.07.2020 18:10 Ответить
Из силовых ведомств Крыма 90% личного состава оказались предателями - перешли на сторону РФ.
В тот момент вооружённый отпор оккупантам был невозможен.
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07.07.2020 17:55 Ответить
ты хоть на жопу прикрепи флажок все равно будет видно что ты кацапская гнида и сволочь.
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07.07.2020 18:01 Ответить
это то, с которым как ты?
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07.07.2020 17:41 Ответить
Ні, той це Давлет-Гірей.
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07.07.2020 17:44 Ответить
Это тот, который обоссал вас
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07.07.2020 22:18 Ответить
ниачом. надо подождать, шо игорь по этому поводу откамментить.
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07.07.2020 17:43 Ответить
Трохи не так, ви б на місці ординця полізли б тепер в танк в Україні?
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07.07.2020 17:45 Ответить
воно то да, ну примірять на себе любу шкуру ординця, навіть не палену, вааще-то тоже не комільфо. даже од такого віртуального експеременту психологічно не комфортно. їх в овечих шкурах і так зараз хватає.
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07.07.2020 17:59 Ответить
не "хватає" а вистачає.
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08.07.2020 02:23 Ответить
По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.

В углу заплачет мать-старушка,
Смахнёт слезу старик-отец
И молодая не узнает,
Каков танкиста был конец.

Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 411
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07.07.2020 17:44 Ответить
в углу не плачет мать старушка
хохочет третий день отец
и молодая точно знает
какой в ашотика конец
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07.07.2020 18:03 Ответить
Нумерной, он тебе сам это сказал?
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07.07.2020 18:00 Ответить
пеце ракеты бесплатно давали, зенелоху за деньги
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07.07.2020 18:05 Ответить
Тренироваться нужно не в Ривненской области, а на кошках, то есть днровцах.
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07.07.2020 17:53 Ответить
треба швидше виробляти ці комплeкси, наші Стугна повинні бути в кожній частині. Клeпати вдeнь і вночі, щоб каци кров,ю вмились, якщо полізуть. Нeптун також. Нe шкодуйтe грошeй! Булуйтe заводи та штампуйтe сотнями ці ракeти, які нас зможуть захистити
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07.07.2020 18:00 Ответить
Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 6215Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне - Цензор.НЕТ 9778
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07.07.2020 18:03 Ответить
...и кацапов на пельмени
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07.07.2020 18:07 Ответить
Стріляли в обох режимах - по прямій та згори.
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07.07.2020 18:19 Ответить
там не два а 4 профиля выстрела и с возможностью обучения. Стреляли учебным зарядом т.к. боевой - тандемный. первый взрывает активную защиту а второй уже танк.

Но вот сама функция пуш энд го еще не отработана. Они ждали пока произойдет поражение. А в реале стреляют и сразу тикать чтобы не ответила контрбатарея. Ракета сама доходит до цели. Ею управлять совсем не обязательно.
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07.07.2020 18:25 Ответить
Ждали, потому что самим интересно))))
После увиденного, будут как в реальном бою, уходить с позиции.
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07.07.2020 19:20 Ответить
учения это допускают
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07.07.2020 20:02 Ответить
А я Вам о чём)))))
Им же интересно.
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07.07.2020 21:45 Ответить
Согласен: но уточню,4 действия-захват,пуск,убежал,слушать как горит вата
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07.07.2020 19:47 Ответить
ваах!..и патронов не жалели!!, брависсимо!!!
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07.07.2020 22:15 Ответить
Это новые Javelin, или из тех первых, что увезли из Украины в Польшу на хранение?
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07.07.2020 22:18 Ответить
Это тебе ***** рассказало про Польшу, или приснилось после бояры?
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07.07.2020 22:21 Ответить
Бійці ЗСУ провели навчання із застосуванням американського ПТРК FGM-148 Javelin на Рівненському полігоні. - Цензор.НЕТ 2277
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07.07.2020 22:58 Ответить
Бійці ЗСУ провели навчання із застосуванням американського ПТРК FGM-148 Javelin на Рівненському полігоні. - Цензор.НЕТ 801Бійці ЗСУ провели навчання із застосуванням американського ПТРК FGM-148 Javelin на Рівненському полігоні. - Цензор.НЕТ 5605
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07.07.2020 23:02 Ответить
А вчора ще на фронті стріляли-там 8-м москалів розлетілися мов лушпиння,але на жаль знімати не дозволили,кажуть:вони іхтамнети,а ми хто?
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08.07.2020 01:15 Ответить
ху.к и нет кацапов!
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15.07.2020 22:15 Ответить
 
 