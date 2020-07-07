Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне. ВИДЕО

Бойцы ВСУ провели учения с применением американского ПТРК FGM-148 Javelin на Ривненском полигоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного тренировочного выстрела была опубликована на странице Оперативного коммандования "Схід" в соцсетях. Наряду с американским ПТРК украинские воины работали и с отечественным ПТРК "Стугна-П". Используя это оружие бойцы тоже поразили цель.

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