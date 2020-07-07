Более 3 тонн прекурсоров и огнестрельное оружие изъяли в ходе обысков у участников преступной группы, торговавшей амфетамином, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Госпогранслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая масштабно занималась реализацией амфетамина в Украине и за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, 7 июля во время проведения обысков в Киеве и области по адресам проживания одного из организаторов изъято более 3 тонн прекурсоров, около 1 кг, предварительно, амфетамина и огнестрельное оружие.

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Фото: dpsu.gov.ua

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Этому разоблачению предшествовало задержание двух преступников, которые организовали изготовление и отправку по почте амфетамина по всему миру, отмечают в пресс-службе.

Во время операции установлено, что заказы на наркотические средства принимали по электронной почте в сети Интернет от клиентов из Украины, с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также многих стран мира - США, Германии, Швейцарии, Японии, Австралии, Польши, Великобритании, Греции и других.

Тогда также ликвидировано две нарколаборатории и перехвачено 36 международных почтовых отправлений с наркотиками, изъято 1,5 кг амфетамина, 0,6 кг марихуаны и 62 килограмма прекурсоров.

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Все члены группировки - переселенцы с временно оккупированной территории Донецкой области. Они находятся под следствием. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Мероприятия проводились совместно с СУ ГУНП Украины в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

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