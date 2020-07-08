"Вы нам не интересны. Идите в жопу", - ведущий Назаров - экс-заму министра по вопросам оккупированных территорий Гримчаку. ВИДЕО

В прямом эфире телеканала НАШ, который принадлежит экс-регионалу Евгению Мураеву, ведущий Максим Назаров послал "в жопу" одного из гостей студии - экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это после того, как Грымчак после замечания Назарова о том, что мировой порядок нарушили США вторжением в Ирак, назвал ведущего российским пропагандистом.

"Значит так, Гримчак. Вы нам не интересны. Идите вон. На своих любимых телеканалах называйте пропагандистом кого хотите. Идите в жопу", - сказал ведущий.

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