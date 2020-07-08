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Из-за уничтожения оккупантами шахтных водоотливов в ОРДЛО исчезают целые водоемы: высыхает Исаковское водохранилище, пропала река Лозовая, - Казанский. ВИДЕО

В ОРДЛО наступила экологическая катастрофа - из-за бездумного уничтожения шахт и шахтных водоотливов мелеют водохранилища и пруды, пересыхают реки.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Казанский отмечает, что на Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег.

"Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. Результат - исчезновение целых водоемов. Например, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината", - рассказывает блогер.

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"Не устаю удивляться, насколько хищнически "защитники Донбасса" продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы", - резюмирует Казанский.

оккупация (10167) шахта (960) экология (1608) Донбасс (26956) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+34
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли! "
Сергей Терсимонов 1953-2012. Донецкий поэт
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08.07.2020 11:05
+28
Де побував русскій мір - песцю робити нема чого.
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08.07.2020 11:05
+23
в некотором смысле, это даже хорошо.. предприятия ОРДЛО остановятся, люди выедут на заработки, природа постепенно восстановится и очистится от Донбасского электората, от Донбасского мировоззрения, и от бациллы "рускавагамира"..
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08.07.2020 11:11
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Де побував русскій мір - песцю робити нема чого.
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08.07.2020 11:05 Ответить
не буде води, попиз....ть на рассею жити
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08.07.2020 12:35 Ответить
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли! "
Сергей Терсимонов 1953-2012. Донецкий поэт
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08.07.2020 11:05 Ответить
Очень рад. Позвали ***** - получите искомое.
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08.07.2020 11:09 Ответить
в некотором смысле, это даже хорошо.. предприятия ОРДЛО остановятся, люди выедут на заработки, природа постепенно восстановится и очистится от Донбасского электората, от Донбасского мировоззрения, и от бациллы "рускавагамира"..
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08.07.2020 11:11 Ответить
Русская идея

.
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу…
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.
.
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
1995, Юрий Нестеренко..
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08.07.2020 11:13 Ответить
Там живут такие тыпилы, что для них все равно будет "во всем виновата Украина".
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08.07.2020 11:16 Ответить
"Не устаю удивляться, насколько хищнически "защитники Донбасса" продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы"

А где-то когда-то у кацапов иначе было. Они даже свою столицу в бетон закатывают. А тут вообще для них беззаконные территории.
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08.07.2020 11:20 Ответить
вот и хорошо, аксакалы говорят что хуже чем сам себя человека никто не накажет, да и чём
более ********** будет весь регион тем меньше шансов что его захотят включить в состав
орды - пусть так и болтаются нару десятков лет как гавно в ополонке........
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08.07.2020 11:28 Ответить
Стакан на половину пуст или на половину полон?
Зато, появляются подземные моря и океаны.
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08.07.2020 11:32 Ответить
Если сткан был изначально заполнен, а потом опустел - то он "наполовину пуст", если же был пуст, то, соответственно - "наполовину полон".
Ваш Кеп Очевидность.
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08.07.2020 12:59 Ответить
це граничні умови цього рівняння.
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08.07.2020 13:50 Ответить
орда - це кочевники: все зжерли, все засрали - пішли в інше місце
тому кордони роісі ніде не закінчуються
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08.07.2020 11:34 Ответить
Зачем нам лететь на Марс,если Марс летит к нам
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08.07.2020 12:00 Ответить
це точно
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08.07.2020 13:16 Ответить
Новий чорнобиль, там доречі також є осередки з радіоактимним забрудненням
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08.07.2020 12:33 Ответить
все так к чему и стремились, аминь.
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08.07.2020 12:48 Ответить
ничего страшного крымский нарот поделится водой с братьями по разуму.
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08.07.2020 13:01 Ответить
Судя по последним видео с луганды - ее жители с промытыми мозгами все еще не хотят видеть реальность!!!! Писают кипятком за рашкой, ненавидят украинцев и Украину!!!! Поэтому пьем вискарик, закусываем шашлычком и ждем, когда в луганде наступит ТАКАЯ жопа в экономике и экологии, что у ватных дибилов не останется другого выхода, как ткнуться мордой в говно реальности!!!!
Хотя судя по коленно умоляющим царя жителям рашки - лугандонцы могут и не очухаться!!!
Но могила все и всех исправит!!!!
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08.07.2020 13:04 Ответить
А чем рашка от Украины отличается? А тем, что рашку грабит рашковская власть, а Украину и украинцев - "украинская".
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08.07.2020 16:41 Ответить
Тем что территория луганды это украинская территория!!!
Это факт, который не зависит от мнения временно проживающего на этой территории населения!!!
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08.07.2020 16:46 Ответить
Тим що рашковани - раби і терпіли. Для них навіть думка про повалення альфа-казла гірша за суїцид. А у нас є відпрацьована технологія - Майдан. Порожні пляшки з-під коктейлю можемо продати рашкованам щоби вони на них посиділи.
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08.07.2020 23:32 Ответить
Це ж добре! Якщо ОРДЛО розх*ярять в пустелю, то між нами та Моксєлєм виникне пустеля яка буде нагадувати всім прийдешнім поколінням про те що трапляється з тими зрадниками які викликають москалів.
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08.07.2020 13:13 Ответить
Э, э!
насколько я помню шахтные воды кране токсичны!
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08.07.2020 13:14 Ответить
Тихо. Дай псевдопатриотам поистерить, им дебилам хоть палец покажи и тут зраду найдут.
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08.07.2020 13:27 Ответить
Пофик, не нам же их пить. Пусть Ростов озаботится.
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08.07.2020 13:49 Ответить
Це вже дивлячись яка шахта. Якщо рудна, то токсична. А якщо вугільна, то навпаки добре відфільтрована (Звісно якщо до того в неї ядерних відходів не накидали). Просто не тра пити воду з шахти, і норм буде.
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08.07.2020 15:48 Ответить
І за все це повинні відповідати кацапи. Ось тільки "українська" влада, про репарації, ні чичирк
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08.07.2020 14:08 Ответить
сарана..
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08.07.2020 14:12 Ответить
Здесь удивляться нечему-что хотели,то и получили! Отказались от Родины-отказались от будущего. Теперь пускай живут, как хотят!.
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08.07.2020 14:54 Ответить
после руцкого мира останется хорошая инфраструктура для испытаний ядреного оружия и вообще для всевозможных вредных испытаний, что бы и ватники с лихвой насладились экологической катастрофой. Все равно уже эта территория будет не пригодна для нормальной жизни
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08.07.2020 15:22 Ответить
Москалі зараз туди ядерні відходи ховають
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08.07.2020 15:49 Ответить
Якщо це правда, то її потрібно донести до заручників - терпіл "ордло". Нехай світяться в темряві комендантської години від щастя "руськага миру".
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08.07.2020 21:33 Ответить
Денис куда воду разворачивать? На Крым или Донбасс? А вода наверное через шахты в Америку уходит?
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08.07.2020 20:33 Ответить
В опу тебе
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08.07.2020 20:53 Ответить
а также москали вырубили и продали лес в карпатах, уничтожили тысячи гектар земли нелегальной добычей янтаря.... вы никого об этом не предупреждали? предупредители херовы!!!
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08.07.2020 21:58 Ответить
Нехай чукчі пояснять ордловцям про те яку воду можна пити, а яку не можна. Білу, жовту...
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08.07.2020 23:38 Ответить
Там русский мир, там Русью пахнет.
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09.07.2020 07:37 Ответить
 
 