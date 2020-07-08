Из-за уничтожения оккупантами шахтных водоотливов в ОРДЛО исчезают целые водоемы: высыхает Исаковское водохранилище, пропала река Лозовая, - Казанский. ВИДЕО

В ОРДЛО наступила экологическая катастрофа - из-за бездумного уничтожения шахт и шахтных водоотливов мелеют водохранилища и пруды, пересыхают реки.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Казанский отмечает, что на Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег.

"Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. Результат - исчезновение целых водоемов. Например, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината", - рассказывает блогер.

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"Не устаю удивляться, насколько хищнически "защитники Донбасса" продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы", - резюмирует Казанский.