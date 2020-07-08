Из-за уничтожения оккупантами шахтных водоотливов в ОРДЛО исчезают целые водоемы: высыхает Исаковское водохранилище, пропала река Лозовая, - Казанский. ВИДЕО
В ОРДЛО наступила экологическая катастрофа - из-за бездумного уничтожения шахт и шахтных водоотливов мелеют водохранилища и пруды, пересыхают реки.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
Казанский отмечает, что на Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег.
"Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. Результат - исчезновение целых водоемов. Например, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината", - рассказывает блогер.
"Не устаю удивляться, насколько хищнически "защитники Донбасса" продолжают крушить и уничтожать все, до чего могут дотянуться. Убили предприятия, сделали нищими людей. Теперь добрались и до природы", - резюмирует Казанский.
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Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - насрали и ушли! "
Сергей Терсимонов 1953-2012. Донецкий поэт
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Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу…
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
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Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.
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Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
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Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
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На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
1995, Юрий Нестеренко..
А где-то когда-то у кацапов иначе было. Они даже свою столицу в бетон закатывают. А тут вообще для них беззаконные территории.
более ********** будет весь регион тем меньше шансов что его захотят включить в состав
орды - пусть так и болтаются нару десятков лет как гавно в ополонке........
Зато, появляются подземные моря и океаны.
Ваш Кеп Очевидность.
тому кордони роісі ніде не закінчуються
Хотя судя по коленно умоляющим царя жителям рашки - лугандонцы могут и не очухаться!!!
Но могила все и всех исправит!!!!
Это факт, который не зависит от мнения временно проживающего на этой территории населения!!!
насколько я помню шахтные воды кране токсичны!