Семьи, потерявшие жилье из-за пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс. грн, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении выделить 300 тыс. грн каждой семье, которая потеряла жилье в результате лесных пожаров в Луганской области.
Об этом он сказал в Новоайдарском районе, куда прибыл во вторник утром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, которая потерял дом. Чтобы просто можно было купить новое жилье. Наша областная государственная администрация также поможет. Мы проговорим с правительством и выделим каждому человеку отдельно еще по 20 тыс. грн для поддержки в этой ситуации. Отдельная сумма будет выделена на погибших", - сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что огонь полностью уничтожил 24 здания, 59 - серьезно повредил.
Вопросами переселения людей занимается глава Луганской облгосадминистрации, добавил Зеленский.
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Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также проводилась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.
В результате пожаров погибло 5 человек.
На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.
Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.
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Решающему делать жизнь с кого,
Скажу, не задумываясь:
Делай её с товарища Зеленского!
Специально ж новость хорошая, в стиле зебиловидения, - зеленский раздает деньги даром.
А они недовольны, суки, Че б им еще пообещать...
Это ты классно себя охарактеризовал,не вопрос)) Вы все такие,обожатели ЗЕлупенского!))
а так, одни понастроили возле самых рек, шобы принимать отдыхающих, которые любят шобы за окном журчало. теперь их смыло нафиг. другие бурьяны годами не убирают из-за особенностей своего менталитета. как заросли у леса начались, так у порога закончились. теперь по ним огонь пришел...
третьи верховные дебилы костры запрещают вместо того, что вздрючить лесников, которые тырят деловую древесину, а не занимаются убиранием сухостоя - своей прямой задачей.
с лесом тоже в основном понятно. дятлов много. да и диверсия не исключена.
как огонь с лесу на дома перекинулся?!!!
Прото непаханное поле для распила денег.
Даже новый вид бизнеса как на франковщине появится - строишь хижину из ховна и палок, сжигаешь ее и получвешь бабосики.
Почему же за границей государство не раздает деньги? Может пора прекратить эту халяву и "кто не застраховался - пеняйте на себя"?
а теперь давайте пофантазируем. Сгорела (!) Конча -Заспа. Вопрос - сколько "компенсируют" погорельцам от имени бюджета ?
Поправьте, если ошибаюсь.
Ты хоть знаешь какие умные слова как "бюджет", "дефицит" "баланс"?
Судя по всему ты решил начать печатать гривны!!!! Тогда таки да...... можно обещать уже и по миллиону!!!!!
Когда хлеб будет 500 0000 стоить!
(с) В.А.Зеленский
Зеленые, в Ростов!
Брехло ти Оманське, Вова - ось ти хто!