Семьи, потерявшие жилье из-за пожаров в Луганской области, получат по 300 тыс. грн, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении выделить 300 тыс. грн каждой семье, которая потеряла жилье в результате лесных пожаров в Луганской области.

Об этом он сказал в Новоайдарском районе, куда прибыл во вторник утром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, которая потерял дом. Чтобы просто можно было купить новое жилье. Наша областная государственная администрация также поможет. Мы проговорим с правительством и выделим каждому человеку отдельно еще по 20 тыс. грн для поддержки в этой ситуации. Отдельная сумма будет выделена на погибших", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что огонь полностью уничтожил 24 здания, 59 - серьезно повредил.

Вопросами переселения людей занимается глава Луганской облгосадминистрации, добавил Зеленский.

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Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также проводилась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

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