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Все люди, имеющие признаки COVID-19, тестируются на коронавирус бесплатно, - Степанов. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения напомнили, кому бесплатно делают тест на коронавирус. По словам главы Минздрава Максима Степанова, на сегодня ведомство приняло соответствующие алгоритмы.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Тестируются все люди, у которых имеются признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно лица, находившиеся в контакте с больным человеком, которому подтвердили диагноз коронавирусной болезни, все близкие и все, кто находится в контакте, тоже тестируются бесплатно", - подчеркнул министр.

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Кроме того, бесплатно тестируют:

  • тех, кто нуждается в плановой госпитализации для проведения операций, или по другим причинам, которые определены правилами Минздрава
  • медицинских работников, работающих с больными COVID-19, они тестируются раз в 14 дней,
  • работников Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню, которые непосредственно контактируют с большим количеством людей, они тестируются один раз в 30 дней.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Скорее всего он сказал о том,как должно быть.Надеюсь ,что ошибаюсь
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08.07.2020 13:59 Ответить
Не помиляєтесь. У моєму місті щабір матеріалів і тестування, коштує від 1500 до 1750 гривень. І є підтвердження у тих, хто платив. А ті, хто контактував з підтвердженими хворими, але не платили, хворіли з іншими діагнозами.
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08.07.2020 14:14 Ответить
******
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08.07.2020 14:02 Ответить
 
 