Все люди, имеющие признаки COVID-19, тестируются на коронавирус бесплатно, - Степанов. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения напомнили, кому бесплатно делают тест на коронавирус. По словам главы Минздрава Максима Степанова, на сегодня ведомство приняло соответствующие алгоритмы.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Тестируются все люди, у которых имеются признаки коронавирусной болезни. Они все тестируются бесплатно. Следующее - тестируются бесплатно лица, находившиеся в контакте с больным человеком, которому подтвердили диагноз коронавирусной болезни, все близкие и все, кто находится в контакте, тоже тестируются бесплатно", - подчеркнул министр.

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Кроме того, бесплатно тестируют: