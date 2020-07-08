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"Непонятные харьковские люди" во главе с Венедиктовой давили на следователей по делам Порошенко, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий. ВИДЕО

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.

Соответствующее видеозаявление на своей странице в сети Facebook обнародовал адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

Адвокат Порошенко также сообщил, что так называемое "дело "Ленинской кузницы" закрыто.

"Уголовное дело по "Ленинской кузнице" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время СМИ", - пишет Новиков.

Смотрите также: 10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба "ЕС". ФОТОрепортаж

Корецкий в видео заявил: "Я готов, потому что я только за публичность. Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: "Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", потому что для тебя нет места. Потому что ты им не подходишь... То конечно я готов выйти к прессе. Я принял это решение", - говорит Корецкий.

Непонятные харьковские люди во главе с Венедиктовой давили на следователей по делам Порошенко, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий 01

Непонятные харьковские люди во главе с Венедиктовой давили на следователей по делам Порошенко, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий 02

Новиков (251) Порошенко Петр (19607) ГБР (3007)


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Топ комментарии
+82
"Харьковские" во главе с Венедиктовой давили на следователей по делам Порошенко, - следователь ГБР Корецкий - Цензор.НЕТ 355
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08.07.2020 14:35
+59
зесрань такая дебильная
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08.07.2020 14:41
+43
Та все в курсе, что ты идиот. Барыга, липецкая фабрика, завод на рыбальскому, вальцман, панамские офшоры, убил брата, что там еще, уже не помню. Пошел в задницу, рашистский гавноед...
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08.07.2020 14:55
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08.07.2020 15:04 Ответить
А следователь Корецкий с яйцами. Это как на следаков ДБР давит руководство если пацаны не выдерживают и принимают решение публично об этом говорить. Призываю всех сотрудников ДБР не молчать, а поддержать Корецкого, рассказать о систематическом давлении и вспомнить шо вы не на россии, а в Украине и вы не ручные шлюхи портнова, а граждане Украины.
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08.07.2020 14:56 Ответить
и живете не в 20 веке в 1937 году, а в 21 веке!!!
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08.07.2020 20:22 Ответить
Теперь понятно почему преЗедент начал переписывать имущество на подставных!
Как в фильме - пора рвать когти.....
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08.07.2020 14:58 Ответить
Муляж президента
Мнения / Общество 08-июл, 06:079 2 928 0

С большим интересом ознакомилась с мнением Зеленского и прочих зеленых сосен о том, как правильно следовало защищать Крым, как надо было правильно защищать Донбасс. Много слов, много треска.

Но давайте посмотрим, как гражданин Украины Зеленский защищал Донбасс на деле.

Ведь "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України" (Ст. 65 Конституции Украины).

О том, что Зеленский спустил в унитаз (извините, что снова читаете о Зеленском и унитазе) четыре повестки, все знают. Тем не менее, в стороне от Донбасса весной 2014 Зеленский не стоял. Отнюдь нет.

Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован.

Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму.

Уже развернуты действия Кремля на Донбассе: Гиркиным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.

17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.

«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України.

Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.

Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті».

Это всё происходит днем. А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный концерн Укроборонпром, пардон, концерт Малорособслуга:

"Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала».

Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? Почему нет? "Горіла хата, палала" исполняли же, смешно ведь, а тут еще и пузо. Уверена, убийцы Владимира Рыбака аплодировали стоя.

А что же потом? А потом вот:

«После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать.

Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты […] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.

"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук».

Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий Президент.

А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.

До избрания Порошенко, который, по мнению Зеленского, и развязал эту войну, оставалось больше месяца.

И как же так получилось, что гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне… не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко?

И как же так получилось, что гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, рассказывает теперь от имени народа, кого этот народ не простит?

КАК ТАК ВЫШЛО?

Знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу.

Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну.

И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко, что он как-то не так освобождал Донбасс, пока твой избранник спускал повестки в унитаз, офшорами уклонялся от уплаты налогов, ох как необходимых подвергшейся агрессии стране. И жопой крутил на сцене перед агрессором.

И ничего тебя, дорогой избиратель Зеленского, не смущало тогда и не смущает теперь. А знаешь, почему? Потому что ты, дорогой избиратель Зеленского, увидел в Зеленском … себя.

Потому что ты точно так же бегал от повесток и уклонялся от налогов.

А что из этого вышло? А вышло, что ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. Таков оказался твой выбор.

И то, что происходит с тобой теперь, а это пока еще цветочки; и то, что произойдет с тобой, когда пойдут ягодки от необеспеченной эмиссии, это всё - прямое следствие голосования за персонажа, которой за 3 копейки будет номера отрабатывать хоть на корпоративе у Суркиса (уже в статусе кандидата в Президенты Украины, да), хоть перед путинскими убийцами настоящих героев.

ПРЯМОЕ СЛЕДСТВИЕ.

Светлана Самборска
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08.07.2020 14:59 Ответить
А до дупи йому українські справжні Герої. Між іншим, пісня про Галю була давно перероблена. Справжній текст був інший: "Поїхали, Галю, з нами, з добрими жидами..."
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09.07.2020 04:54 Ответить
барыгу -за граты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.07.2020 15:00 Ответить
І брата також!!!!
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08.07.2020 15:03 Ответить
Да-да, зеленого барыгозавра ермолку и самого зеленого.
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08.07.2020 15:05 Ответить
Порошенко у суді: "Прошу викликати пана Корецького, поки він ще живий".

Вовк став на бік захисту. Свідок буде. В прокурорських - контузія, шок, аут. Порох : прокурори, ви маєте кілька годин, щоб покинути цю групу, бо вам - П-дць!!!
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08.07.2020 15:02 Ответить
Противно, что Харьков ассоциируется с ватной столицей((( с таким говном как гепа и венидиктова((( А ведь был когда-то нормальным, культурным городом...
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08.07.2020 15:02 Ответить
Харків був столицею України. До речі, у 2003 р, коли довелося побувати в Бєлгороді, а потім повертатися автобусом до Харкова, то було враження, що попав до іншої, європейської цивілізації, настільки це місто вражало своїм масштабом, культурою і багатством. Донецьк справді був великим селом проти Харкова.
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09.07.2020 05:10 Ответить
Дуже надіюсь, що влада яка прийде на зміну зеленим клоунам, вичистить під ноль всю цю промосковську погань з опзж і бездарних зелебобіків !
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08.07.2020 15:08 Ответить
Возможность была и об этом кричали, что переизбрание Порошенко позволило бы ему делать всё, что угодно с врагами и никто бы не посмел пикнуть...
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08.07.2020 16:12 Ответить
ЗЕмрази вас будут четвертовать на площадях и вешать на столбах в самом ближайшем будущем
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08.07.2020 15:16 Ответить
Не будут. Некому... 73% их выбрали. Это неизлечимо. К сожалению.
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08.07.2020 17:31 Ответить
73-процентні зазвичай під плінтусами сидять тільки на вибори вилазять.
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08.07.2020 19:06 Ответить
Були данєцкі,стали харківські.А так більше нічого і не помінялося...
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08.07.2020 15:17 Ответить
не пойняв?...
Шо, Корецького зараз допитувати будуть?
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08.07.2020 15:37 Ответить
Поки ще живий.
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08.07.2020 16:00 Ответить
Ні. Щоб не допитувати Корецького і не вивчати відео вручення підозри злочинна група із 14 прокурорів Венедиктової заявила, що завершили слідство. Усе. А далі будуть щось вигадувати далі.
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08.07.2020 16:10 Ответить
Цепная собака венедиктова отрабатывает брошенную ей кость зелей
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08.07.2020 15:38 Ответить
Даже одного этого эпизода более, чем достаточно, чтобы посадить Зеленского и надолго.
Причем посадить абсолютно законно, не выходя из правового поля, и никто в мире, кроме Рашки, слова против не скажет.
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08.07.2020 15:39 Ответить
Да уж если надоело выступать на корпоративах, то придется выступать в самодеятельности на зоне. С нетерпением ждем тюремный квартал от гундявого
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08.07.2020 15:48 Ответить
Зелені знову обісралися.
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08.07.2020 16:05 Ответить
У прокурорів "зелена діарея". На попередньому засіданні Порох просив суддю, щоб той відпустив одного прокурора, бо той всрався. Сьогодні всралися усі разом із гепрокуроркою
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08.07.2020 16:13 Ответить
Що за "харківські люди" ??
Як вони можуть тиснути на нього ?
Як вони до нього в кабінет зайшли ?
Там що, проходний двір ?
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08.07.2020 16:40 Ответить
Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький
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08.07.2020 16:43 Ответить
банда харьковских рвется во власть...
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08.07.2020 18:39 Ответить
Харківський клан в ДБР,призначення яких засекречені
https://prm.ua/na-klyuchovi-posadi-u-dbr-tayemno-priznachili-harkivskih-sbushnikiv-z-sumnivnim-minulim/ НА КЛЮЧОВІ ПОСАДИ У ДБР ТАЄМНО ПРИЗНАЧИЛИ ХАРКІВСЬКИХ СБУШНИКІВ З СУМНІВНИМ МИНУЛИМ

Голова ДБР-Соколов
Оперативне управління-Гейда
Заступник Гейди-Бочаров
2 управління ДБР-Колінко
А там може й дрібніших шісток підтягли...
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08.07.2020 23:28 Ответить
https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__tn__=lC-R&eid=ARAxKyKun7t-3Puz78o3dbPcxiNvWLOQnHW6yl-iRipE2NokCuyPatrjrC_OHa32oR-YmxN9HohFJZWd&hc_ref=ARR5kelJsW_G_JxLjx0MAB-IwYG_eez8a4yLpXn5yEKCyyPOwwurALgazvSc6p6WJWU&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARB7ESv-IbYGgqEea50cfZpbBDYwfPuonQ4k1V4n36GrrL-YKmyAiGIILMUmQoBeqf94wGGIBac9-JRNHsy7wY6PKUQZNgwiv4yLQXesK_48cQOizt-757zHSQzG_ZhKU9e6yYVdlngOfv5EGhuW2QO3dmpr8pWkDdgB1Dm9GWvBQa3QTovb7neGvVt542hTlrrkiY906tWuPcoae9px0eJsjA_5WS6PDlDM9c3toyx5Q9dWvUv19Lqgc9dGRugQSlQHTDiVj-nV-hThCwkx6TZPTxArDqIrPvhlUuigoCySA3yQ8gJ26XW_b1cIKm4Tc1BDHG9Fx97IxsAoQQT4AaO5ElI7faIgTdhlcwNCCsQ7dfTqu-XhOAyGG8jXdJh2gg Zinoviy Huzar

Перемога!
Навіть Печерський суду не став розглядати подання 200% ЗЕпрокурші Вєнєдіктової і повернув її подання без розгляду!
БлаЗЕні стали боятись громадян!
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08.07.2020 16:59 Ответить
Это просто какой-то позор!(с)
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08.07.2020 16:59 Ответить
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08.07.2020 17:01 Ответить
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov?__tn__=CH-R&eid=ARCX4zc47lumUWrnS6ACTt2TMlWLfOhOX93vWLnQYA-iD3bpxOtLivlhXBoRbm0fc_K55O5Fo_1T22j-&hc_ref=ARRek-gnea0n0gqh6HD3K1kZOTb_nZNSsyFQC3M2sg57YCXoSqOSKY_dRlAkzIkm61Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDZZudMdhn2XqCpaL1rOt9roZna6wjFuPpyV7LwtcMpbxCHy63OpCYes1J3GMIkQHysKbMTPbcAwUBEHD6wUFS8FEdbRBApEB6X1YNc0PSMuZKGY8zS8DD3It-2MHoI_mjguOEaqnFaeX9VIZRBeWI3C6ZKg1ST_8Yb4nhoeKlLIaFFy4de6e-g_ShX2JnCCdbvyo8LwC7Wh1g_8aQiSwDhGVY0K7FTVRA2xbnIMKJlHyLoY4zEiJ3NZt9i3c82EXStf-PGUWWEAsVLg_5paM65jFMzUX6X6U7bJOAD1L7JjbD2xA6QpiBNSPQtZLQpZuZUv1gaFOD6x6dmiKHwWA Илья Новиков (1 ч назад)

В ОГПУ паника. Вчера ночью до 0:30 они убеждали судью Печерского суда Батрин в том, что им необходимы еще 3 месяца для окнчания следствия о назначении Семочко. Иначе никак, совсем. Очень сложное дело.
А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободен, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению. Кто плохо сосал, пойдёт пересасывать.
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08.07.2020 17:00 Ответить
"Незрозумілі харківські люди" на чолі з Венедіктовою тиснули на слідчих у справах Порошенка, - керівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 7761
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08.07.2020 17:01 Ответить
https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA4pfiAs3yFbdtds5k4lgLC-2***************-Mt8Z4Osp77BoNhmWpylqD_8xWcN4ZiHFYAVXfZ&hc_ref=ARRfP3mFcz7Gd5twY4F0thNVS8W-FBiIJgqPApihgF9X1GgMTM8asZkZ_PjNdyfXpDc&fref=nf Елена Подгорная (3 ч назад)

В зале суда опрашивают второго свидетеля: - Вы знаете Петра Алексеевича?
Свидетель отвечает: - Конечно. Это же наш президент...

"Незрозумілі харківські люди" на чолі з Венедіктовою тиснули на слідчих у справах Порошенка, - керівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 5481
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08.07.2020 17:16 Ответить
Похоже эта кацапка в форме ген.прокурора скоро пойдёт за рябошапкой-не Шмогла Пороха осудить
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08.07.2020 17:17 Ответить
Интересно, эта тупорылая зеленая овца Венедиктова осознает, что после того, как клоун потеряет трон, ей придется ответить за весь беспредел по Закону, и отмазаться ей лично будет намного сложнее, чем Порошенко доказать свою невиновность?
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08.07.2020 17:19 Ответить
Порошенко не отмазывался, а в законном порядке отбелил свое имя.
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08.07.2020 19:54 Ответить
Я где-то написал, что он отмазывался ?
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08.07.2020 23:41 Ответить
Да: "и отмазаться ей лично будет намного сложнее, чем Порошенко".
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09.07.2020 00:23 Ответить
я это прочел иначе: чем Порошенко доказать свою невиновность
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09.07.2020 06:51 Ответить
Бачте, як слова щурі витягують з тексту. Це аналогічно тому, як Сурков написав, що Порошенко "поздравил" Путина с Новьім годом тем, что виразил ПРОТЕСТ за... А слаба на голову Верещук тицяла мікрофон Президенту і вимагала пояснень. Погано її виховували в дитинстві, та видно, що вона взагалі з вивихом.
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09.07.2020 05:52 Ответить
Вона не "зєльоная овца", вона триколорне стерво.
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09.07.2020 05:39 Ответить
Интересно, а почему именно сегодня Корецкий решил заявить о закрытии дела и давлении со стороны каких-то "харьковских"?! Может ему предложили определенную сумму денег?!И что это за "харьковские"?У него ж в производстве находятся еще дела по Порошенко, а получается давление было именно по "Кузни на Рибальському"?! И что это за вручение постановления о закрытии производства неофициально, а на улице?Как-то это все очень странно, чувстсвую, что Корецкий собирается на Мальдивы
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08.07.2020 17:40 Ответить
Зебота ''карьожить''.
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08.07.2020 17:50 Ответить
Усе пізнається в порівнянні.
Вова Зе вже має один адмін штраф.
Ще одного уникнув, бо на посаді Преза.
І вчора визнав, що декларацію невірно заповнив.
Тоість вже три доказані правопорушення.
Ги ...
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08.07.2020 18:14 Ответить
Ну, то підписуйте https://petition.president.gov.ua/petition/100754 петицію до Зеленського з закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям.
Ще не пройшло і доби, а уже 5592 людей підписалося.
P.S. Поки писав пост, кількість підписантів збільшилася приблизно на 40 людей
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09.07.2020 08:03 Ответить
А чому сьогодні середа?
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08.07.2020 19:09 Ответить
Керівник групи слідчих у «справах Порошенка» Олег Корецький - інтерв'ю

Пооявилось: https://glavcom.ua/country/politics/kerivnik-grupi-slidchih-u-spravah-poroshenka-oleg-koreckiy-v-dbr-atmosfera-duzhe-negativna-vsi-boyatsya-691877.html
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08.07.2020 18:05 Ответить
- Як фігурант «плівок Труби», де є епізоди за вашою участю, і де обговорюються справи Порошенка, ви можете підтвердити автентичність цих плівок?
Корецький: - Не коментую.
- Чому?
Корецький: - Не коментую, йдемо далі.

https://glavcom.ua/country/politics/kerivnik-grupi-slidchih-u-spravah-poroshenka-oleg-koreckiy-v-dbr-atmosfera-duzhe-negativna-vsi-boyatsya-691877.html
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08.07.2020 18:12 Ответить
Почему Корецкий не был люстрирован, хотя должен был!!!!Он же был назначен еще в 2012 Пшонкой. И находясь на должности прокурора Любомльской междрайонной прокуратуры ОБЖАЛОВАЛ решение местной власти о поддержки Евромайдана!!!
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08.07.2020 18:48 Ответить
Судя по тому, как Корецкий гонит на Бабикова, может он хотел занять его место, у него личная неприязнь?! И, странно, что якобы давление было только по делу Порошенко, а остальные типа не очень важные, или что?!!!Такое чувство, что Корецкий получил очень большую сумму денег от Порошенко, сделал такое громкое заявление, понимая, что он уже не будет работать и ГБР и сейчас свалить за границу за ПМЖ
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08.07.2020 19:07 Ответить
Браво Яна!Клятий Порошенко.
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08.07.2020 19:11 Ответить
Так, Яна!
Клятийбаригавсеукрал.
і мізкі теж....
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08.07.2020 20:45 Ответить
оо, вот это ты в точку, за пять лет ничего не дошло, продолжаете блеять
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09.07.2020 07:19 Ответить
А в чем проблема? Поясни, может, я прозрею?
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09.07.2020 13:00 Ответить
про мізки, знаете, што барыга, а считаете патриотом
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09.07.2020 13:08 Ответить
Ще одна дурепа.
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09.07.2020 05:59 Ответить
Красавчик, респект!
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08.07.2020 19:59 Ответить
страна одних преступников и клоунов ... не можете сами доказывать вину преступника уходите или наймите независимых ( польских, шведских , ... ) следователей - они уж точно определят степень виновности всех и прокуроров, судей , свидетелей ,...
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08.07.2020 21:30 Ответить
Тиснули на слідчих. Очолювала це Венедіктова - ще один "100% мой пракурор" від Зе.
Отже, Зе "накерував" на ще одну карну справу.

"Незрозумілі харківські люди" на чолі з Венедіктовою тиснули на слідчих у справах Порошенка, - керівник слідчої групи ДБР Корецький - Цензор.НЕТ 8670
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08.07.2020 21:41 Ответить
Бо пузо розріжуть.
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09.07.2020 06:02 Ответить
Ты, идиот, не представляешь, какая оЖпа начнется , если вова збежит
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09.07.2020 07:30 Ответить
Я бачу, шо ти бьівальій ідіот.
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09.07.2020 11:52 Ответить
А кто Украину за год с небольшим к этой жопе привел? Не Зеля ли со своей моно клоунадой?
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09.07.2020 12:27 Ответить
Путин, яник і ти
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09.07.2020 19:46 Ответить
Ответ настоящего зебила. Тупо и предсказуемо
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09.07.2020 21:26 Ответить
тапашти, петюнькина очередь
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09.07.2020 13:09 Ответить
Очередное подтверждение что 25% активных и не безразличных украинцев могут легко натыкать за щёчку 73% малоросским покацапленным холуям.
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08.07.2020 23:05 Ответить
там нет украинцев: обе массы - малоросы, вы больше, зелёные по первой....
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09.07.2020 07:17 Ответить
чого це "нєпонятниє"? Аваківські друзяки і тисли. Ланцюжок вже очевидний, бєня слигався з аваковим, разом гадили Пороху, а зеленський - бєнін пішак, виконував їх розпорядження, бо не мог собі дозволити нескоритися свому хазяїну... Тому, абсолютно "понятниє" ті люди.
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08.07.2020 23:38 Ответить
уявляю з яким роздратуванням зараз іцик каломойський в цей час на дупі волосся вириває ))
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08.07.2020 23:56 Ответить
Пока все смотрели как судили Пороха, кацапы пишут что ******* подписала особый статус
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09.07.2020 00:47 Ответить
как зеля с трона гикнется, все его бумажки простой макулатурой
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09.07.2020 12:29 Ответить
Да..видно действительно на Корецкого оказали давление да такое что он не смог устоять..А проще говоря, купили с потрохами..Вот он теперь в упор не видит в порохнявых делах состава преступления...
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09.07.2020 01:30 Ответить
о чем и говорилось: ну так хотят посадить, спать не могут, поняли, вата рошеновская, договорняк это изначальный....
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09.07.2020 07:15 Ответить
"https://censor.net/resonance/3206993/kto_takoyi_rukovoditel_sledstvennoyi_gruppy_gbr_koretskiyi", петька, ты какие-то маски закупал, на ворованные, аппараты ивл, было ж видно, што лошьё не ведётся, тока твои, хорошо проверенные, бараны, купил бы сразу чувака и не мучался, а то Майдан он мечтает собрать, хто за тебя выйдет, кроме разнарядки....
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09.07.2020 07:33 Ответить
коррупция это как правило кооперация, это и есть самая надежная защита, по этому и не только любой президент не пострадает, любое расследование по реальным экономическим преступлениям проводилось и проводится через законодательно-исполнительные институты, любая сделка расследование по ней цепляет сотни влиятельных людей, олигархов, депутатов, министров бывших и нынешних, по этому этих людей никогда никто не накажет, яркий пример бизнес злочевского, или того же ахметова, не говоря уже о европейском коррупционном лобби, там один интерес деньги, или например политическая коррупция коглда производятся закупки в интересах того или иной корпорации, если лоббистами этих сделок выступают президенты, то какое расследование вы ждете?
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09.07.2020 07:52 Ответить
Респект мужыку! Есть еще честные следователи в нашем стране!
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09.07.2020 08:17 Ответить
непонятные))))) напомню про трио нарко торговцы прикрываемые сАбаковым гепа, дУпа и их пархатый корешок, аферист беня, хитрожопая сепорня паразитирующая на Украинской земле и выполняющие заказ ПИД,,,раши!!!!!
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09.07.2020 08:48 Ответить
да уж, зебаран, если нет мозгов и опыта а также профессиональной команды, то не надо браться за дело. просто тупо обосрешься)))
грамотному профи найти на шоколадного барыгу компромат и его грамотно раскрутить не составит проблем. только никто из таких профи не захочет марать свою репутацию о зеленую шмарклю))))
порох редкостное дерьмо, к тому же грамотное и очень хитрое))))
и не зебарану с его тупой шоблой садить пороха, не тот калибр у лоха оманского.)))
р.s
порохососы, вы такие примитивные и такие говнистые как и ваш кумир))))
порох сам виноват что просрал второй срок, и сколько бы вы не бросали говна на вентилятор, это не поможет шоколадной гниде стать снова президентом страны, не вышел рылом, не оправдал доверие украинцев, а потому и пролетел как фанера над Парижем.
и не потому что за зебарана проголосовало 73%, а потому что в основной массе проголосовали против барыги . )))) но зебаран обосрался даже раньше срока, и не спеша идет ко дну. с каждым днем все глубже погружаясь в дерьмо)))) с чем его и поздравляю ))))

порохососы, начинайте уже метать в меня какашки, время пошло))))))
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09.07.2020 10:27 Ответить
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