"Непонятные харьковские люди" во главе с Венедиктовой давили на следователей по делам Порошенко, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий. ВИДЕО

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.

Соответствующее видеозаявление на своей странице в сети Facebook обнародовал адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

Адвокат Порошенко также сообщил, что так называемое "дело "Ленинской кузницы" закрыто.

"Уголовное дело по "Ленинской кузнице" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время СМИ", - пишет Новиков.

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Корецкий в видео заявил: "Я готов, потому что я только за публичность. Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: "Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", потому что для тебя нет места. Потому что ты им не подходишь... То конечно я готов выйти к прессе. Я принял это решение", - говорит Корецкий.