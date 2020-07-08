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Бойцы 93-й ОМБр "Холодний Яр" о пожарах на Луганщине: "Масштабы колоссальные. Горели десятки гектаров леса". ВИДЕО беспилотника

Бойцы 93-й ОМБр "Холодний Яр" опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы лесные пожары на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника и опубликована на странице бригады в соцсети.

"Это вчерашнее видео лесного пожара на Луганщине, снятое с беспилотника. Вы сами можете оценить его масштабы. Они колоссальные. Горели десятки гектаров леса! Сейчас пожар локализирован. Техника и личный состав ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС день и ночь боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться", - говорится в комментарии к видео.

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Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Автор: 

пожар (5961) ВСУ (6629) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+7
те що це саме піджоги - немає сумніву
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08.07.2020 15:15
+7
горить ліс з середини, більш того - між місцями пожежи - ліс без вогню...
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08.07.2020 15:17
+6
Аваков знову проспав пожежі, коли вже його звільнять разом з безглуздим Чечоткіним?
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08.07.2020 15:14
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Аваков знову проспав пожежі, коли вже його звільнять разом з безглуздим Чечоткіним?
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08.07.2020 15:14 Ответить
Дай команду!
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08.07.2020 15:26 Ответить
Тре казати: Топаз дай каманду!
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08.07.2020 22:42 Ответить
У Януковича был топаз, а у зели бует изумруд, когда он будет бежать на тамбов
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09.07.2020 09:19 Ответить
те що це саме піджоги - немає сумніву
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08.07.2020 15:15 Ответить
горить ліс з середини, більш того - між місцями пожежи - ліс без вогню...
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08.07.2020 15:17 Ответить
Підозріло рівні квадрати без дерев, чи не рубали там до пожежі.
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08.07.2020 15:19 Ответить
там раніше згоріло. пожежі в хвойних лісах - це як правило.
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08.07.2020 15:22 Ответить
"Воїни ЗСУ допомогають у ліквідації пожежі на Луганщині"

Фото:
https://bez-tabu.com.ua/novini/******-zsu-dopomogayut-u-likvidatsiyi-pozhezhi-na-luganshhyni-anatolij-shtefan/?fbclid=*************************************************************
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08.07.2020 15:20 Ответить
Видно же, что очагов возгорания МНОГО.
Да и погода не благоприятная для пожаров, там не было длительной засухи.
Это однозначно указывает на УМЫШЛЕННЫЙ ПОДЖЕГ!
(возможно с помощью беспилотников и/или зажигательных боеприпасов)
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08.07.2020 15:25 Ответить
поджОг
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08.07.2020 16:36 Ответить
Да, в Карпатах так леса бы не горели...
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08.07.2020 16:04 Ответить
Не дай Бог. Там якщо спалахне жереп, то його нічим крім авіації і дощу не погасиш. А не дай Бог у жерепі опинитися при пожежі, то капєц сто відсотків.
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08.07.2020 16:55 Ответить
А є ще чому горіти?
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08.07.2020 19:07 Ответить
что не вырубили, то спалили...хозяйственники
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08.07.2020 16:17 Ответить
Вы видели видео ? Что-бы так горело надо очень постараться .!!!!
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08.07.2020 16:33 Ответить
И кто ето сделал? Лось или корова? Или вголос низзя гаварить что ето дело рук мышебратьев и тамженашихлюдей чтобы перемирие не нарушить?
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08.07.2020 18:08 Ответить
жуткое зрелище...
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08.07.2020 21:55 Ответить
 
 