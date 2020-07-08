Бойцы 93-й ОМБр "Холодний Яр" о пожарах на Луганщине: "Масштабы колоссальные. Горели десятки гектаров леса". ВИДЕО беспилотника

Бойцы 93-й ОМБр "Холодний Яр" опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы лесные пожары на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с помощью беспилотника и опубликована на странице бригады в соцсети.

"Это вчерашнее видео лесного пожара на Луганщине, снятое с беспилотника. Вы сами можете оценить его масштабы. Они колоссальные. Горели десятки гектаров леса! Сейчас пожар локализирован. Техника и личный состав ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС день и ночь боролись с огнем, чтобы не дать ему распространиться", - говорится в комментарии к видео.

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Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.