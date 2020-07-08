2 418 11
Украина встретит возможную вторую волну COVID-19 с другим материально-техническим обеспечением, - Ляшко. ВИДЕО
Минздрав будет делать все, чтобы финансирование инфекционных больниц никогда не было по остаточному принципу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время визита в Черновицкую область.
Во время общения с черновицкими врачами Ляшко поблагодарил их за каждую спасенную жизнь.
"Мы благодарны вам, и я думаю, что, даже если будет вторая волна, мы ее встретим совсем с другими подходами и другим материально-техническим обеспечением", - добавил главный санврач.
Ляшко подчеркнул, что Минздрав будет делать все, чтобы финансирование инфекционных больниц никогда не было по остаточному принципу.
Топ комментарии
+4 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий08.07.2020 16:32
+2 Index_Dias
показать весь комментарий08.07.2020 16:33
+2 Roman I #438353
показать весь комментарий08.07.2020 17:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Парламент ухвалив закон, яким дозволив витрачати кошти фонду з боротьби з COVID-19 на ремонт доріг. Який стосунок ремонт доріг має до боротьби з вірусом? Виявляється, має. Принаймні, так вважають депутати.
У пояснювальній записці до закону сказано, що одним із заходів боротьби з COVID-19 є забезпечення населення робочими місцями та покращення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню. Досягнути цих двох завдань можливо шляхом реалізації інфраструктурних проєктів з будівництва та ремонту автомобільних доріг...
____
при зеленых гомодрилах, короновирус будет всегда, поскольку на нем можно нехило прибарахлится.