Мы задействовали 5 беспилотников и в реальном времени давали картинку ГСЧС, - как ВСУ тушили пожары на Луганщине. ВИДЕО

Военнослужащие ВСУ рассказали о том, как участвовали в тушении пожаров в Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По словам военных, они использовали армейские беспилотники, чтобы координировать работу спасптелей ГСЧС,

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