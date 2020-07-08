РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7389 посетителей онлайн
Новости Видео
3 165 4

Мы задействовали 5 беспилотников и в реальном времени давали картинку ГСЧС, - как ВСУ тушили пожары на Луганщине. ВИДЕО

Военнослужащие ВСУ рассказали о том, как участвовали в тушении пожаров в Луганской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

По словам военных, они использовали армейские беспилотники, чтобы координировать работу спасптелей ГСЧС, 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3653) пожар (5961) ВСУ (6629) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что со спутников не видно из-за дыма наверно?
показать весь комментарий
08.07.2020 22:43 Ответить
А поджигателей кацапских не поймали? Или опять спишите пожар на корову и лося?
показать весь комментарий
08.07.2020 22:51 Ответить
так под этот пожар хотели еще и Север с Лисичанском амиаком вытравить https://censor.net/news/3206698/diversant_fsb_sobiralsya_vzorvat_himzavod_na_luganschine_ego_poyimali_videofoto
показать весь комментарий
08.07.2020 23:00 Ответить
Наша страна живет в каменном веке - у ГСЧС нет собственных беспилотников!
П...ц - аж целых пять штук задействовали...
показать весь комментарий
08.07.2020 23:16 Ответить
 
 