Венедиктова обвинила защиту Порошенко в затягивании дел и заверила, что доказательств для объявления подозрения достаточно. ВИДЕО
По делу пятого президента Украины Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, но его защита затягивает дело.
Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"За последние месяцы все подозреваемые в резонансных преступлениях заявили о политических преследованиях. Даже адвокаты председателя Херсонского областного совета (Владислав Мангер. - Ред.), который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк, после изменения ему меры пресечения на содержание под стражей, назвал это политическим давлением", - отметила она, а потом предложила разобрать "пример пятого Президента, ставший хрестоматийным за это время".
"Сегодняшнее дело - это дело, в котором собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия УПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими. Обратите внимание, как согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело", - заявила генпрокурор.
Венедиктова прокомментировала информацию, что суд собрался ночью и вынес решение о продлении сроков предварительного расследования по делу Порошенко.
"Нет, судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не явилась. Вчера в 14.00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18.30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи", - сказала Венедиктова.
Как отметила генпрокурор, "сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все".
"Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, сегодня подозреваемым, стороне защиты, а также пострадавшей стороне мы открыли доступ к материалам досудебного расследования. Далее - суд. Прокурорская волокита с делами должна заканчиваться", - добавила Венедиктова.
По ее мнению, при избрании меры пресечения "суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости - мера пресечения избрана для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования". Следствие завершено.
"Боюсь ли я? Нет. У меня нет "договорняков" с какими-либо политическими силами. У меня есть обязательства перед государством и его гражданами - честно, профессионально и незаангажировано выполнять свою работу", - сказала Венедиктова.
Также она признала, что по четырем производствам, где фигурирует Порошенко, расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления. В то же время, по информации Венедиктовой, на этой неделе из Мариуполя и Ривного "от обычных граждан" поступили заявления о преступлениях пятого президента.
Напомним, 8 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР), в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.
Также он оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Петру Порошенко.
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Ну а ми, років так через 2-3, виплатимо тисячам незаконно звільнених по пару лямів... а що нам, ми ж багата країна!?
А эти НЛП-шные жесты - это просто капец. Расейские политтехнологи кадр ставили?
Генпрокурор, читає із суфлера лекцію, розповідаючи, який недолугий КПК прийняв її друг Портнов та які поганці адвокати, у конкретній справі, щодо конкретного підозрюваного, з надією, що увесь світ повірить, що це не політичне переслідування?
Зелені, ви реально тупі? В країні проблем не має? Чим ви п.ляді зайняті?
Обіцяє реабілітуватись коли будуть розглядати у суді........
Труба у дії.
Мы куда стремимся" Правильно...в Европу !
Культурно надо выражаться : " Путана уценённая!" например.... 💛💙
Эту в общую ,можно с тем,кто её назначил....
Петя допрыгался! Прослушка разговора Путина и Порошенко.
https://youtu.be/__oDFcqifLQ
""Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества."
Какой Петя небыл бы он один сделал для страны в десять раз больше чем они все вместе взятые.