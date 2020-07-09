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Венедиктова обвинила защиту Порошенко в затягивании дел и заверила, что доказательств для объявления подозрения достаточно. ВИДЕО

По делу пятого президента Украины Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, но его защита затягивает дело.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За последние месяцы все подозреваемые в резонансных преступлениях заявили о политических преследованиях. Даже адвокаты председателя Херсонского областного совета (Владислав Мангер. - Ред.), который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк, после изменения ему меры пресечения на содержание под стражей, назвал это политическим давлением", - отметила она, а потом предложила разобрать "пример пятого Президента, ставший хрестоматийным за это время".

"Сегодняшнее дело - это дело, в котором собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия УПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими. Обратите внимание, как согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело", - заявила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Венедиктова прокомментировала информацию, что суд собрался ночью и вынес решение о продлении сроков предварительного расследования по делу Порошенко.

"Нет, судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не явилась. Вчера в 14.00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18.30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи", - сказала Венедиктова.

Как отметила генпрокурор, "сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все".

"Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, сегодня подозреваемым, стороне защиты, а также пострадавшей стороне мы открыли доступ к материалам досудебного расследования. Далее - суд. Прокурорская волокита с делами должна заканчиваться", - добавила Венедиктова.

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По ее мнению, при избрании меры пресечения "суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости - мера пресечения избрана для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования". Следствие завершено.

"Боюсь ли я? Нет. У меня нет "договорняков" с какими-либо политическими силами. У меня есть обязательства перед государством и его гражданами - честно, профессионально и незаангажировано выполнять свою работу", - сказала Венедиктова.

Также она признала, что по четырем производствам, где фигурирует Порошенко, расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления. В то же время, по информации Венедиктовой, на этой неделе из Мариуполя и Ривного "от обычных граждан" поступили заявления о преступлениях пятого президента.

Напомним, 8 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР), в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

Также он оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Петру Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19607) Мангер Владислав (189) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+107
Єдина помилка Пороха, що він людей сприймав за.... людей! А більшість - це худоба! Яку кожного ранку треба бити межи роги, і наливати помиї в рота , в мізкі, накшталт дешевого "гумору" аля 95 квартал.
Він хотів щоб молодь могла випити каву в Відні, а вони хочут ковбаси за 2.40.
Мерзото! Коли ви вже понажераєтесь?
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09.07.2020 03:57
+80
Была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена. Эксперт по вопросам реформы судебной системы ЗеКоманды.

Нещодавно вона підтвердила, що https://www.5.ua/polityka/vin-mediino-potuzhna-liudyna-venediktova-pidtverdyla-shcho-zustrichalasia-z-odioznym-portnovym-212131.html зустрічалась із колишнім заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим , бо він "медійно потужна людина".
Венедиктова обвинила защиту Порошенко в затягивании дел и заверила, что доказательств для объявления подозрения достаточно - Цензор.НЕТ 7330
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09.07.2020 02:22
+75
Действительно, ПРАЗДНИК!))) Венедиктова обвинила защиту Порошенко в затягивании дел и заверила, что доказательств для объявления подозрения достаточно - Цензор.НЕТ 8438
Что за день сегодня? Вовик же на этой песне президентом стал!
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09.07.2020 03:38
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Будешь висеть на каштане, сосна недоделанная. Не поможет тебе ни твой наигранный детский голосок, ни Бубочка с Бенечкой.
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09.07.2020 11:51 Ответить
вона готується акторствувати на теренах Раші з 95-им - Єрмак продюсер , який ПРодюСЕР така й акторка
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09.07.2020 12:13 Ответить
Прокуратура это дна из самых гнилых организаций в Украине!!!
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09.07.2020 11:53 Ответить
та її вже майже не існує. Не хвилюйтесь так. Після реформи Офісу і обласних, там цілі відділи пусті. Восени доб'ють місцеві і на цьому цю інституцію можно ліквідовувати.
Ну а ми, років так через 2-3, виплатимо тисячам незаконно звільнених по пару лямів... а що нам, ми ж багата країна!?
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09.07.2020 16:34 Ответить
Ужос, какое же противное у нее ... лицо
А эти НЛП-шные жесты - это просто капец. Расейские политтехнологи кадр ставили?
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09.07.2020 12:01 Ответить
Харківська лярва думає, що їй хтось повірить -Вовці похрін, а ЄРАМКУ все це те що треба... Хаос -бардак -зневіра
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09.07.2020 12:10 Ответить
еще одна дура видосики снимать научилась
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09.07.2020 13:13 Ответить
Ну Бенидиктова еще та корабельная сосна, походу ..
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09.07.2020 13:15 Ответить
Всі причасні до політичних переслідувань Петра повині сидіти в тюрьмі від Зе , Венекдиктовоі їх команди..., вони реальні тормоза України..
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09.07.2020 14:02 Ответить
Статья ни о чём конкретном-а только наглый скулёж Венидиктовой о нехорошем УПК и заявлении о "каких то " виртуальных "доказательствах"!!! Какие мля доказательства?!Ведь согласно законов...утверждала и назначала Семочко на должность В.РАДА(!!!!)...через решение СНБО(!!!),в которую также входит комитеты по силовым органам и обороне от ВР!!! Кроме того Венедиктовой что то с головой(или от жары или что сьела),ведь на Пороха работают свыше 40 адвокатов(в том числе 17 из ЕС и американского континента)-а она пытается всех убедить "доказательствами" написанными в туалете,на коленке!!!
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09.07.2020 15:13 Ответить
Проня Прокоповна "невченая"...
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09.07.2020 15:17 Ответить
І знову масонськи знаки руками
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09.07.2020 15:41 Ответить
*****
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09.07.2020 15:56 Ответить
Яка ганьба...
Генпрокурор, читає із суфлера лекцію, розповідаючи, який недолугий КПК прийняв її друг Портнов та які поганці адвокати, у конкретній справі, щодо конкретного підозрюваного, з надією, що увесь світ повірить, що це не політичне переслідування?
Зелені, ви реально тупі? В країні проблем не має? Чим ви п.ляді зайняті?
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09.07.2020 16:32 Ответить
А заявлять постоянно миллион ходатайств - это не затягивания дела?
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09.07.2020 18:18 Ответить
От, ****, ещё и флаг Украины поставили.
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09.07.2020 18:24 Ответить
Яке воно гидке це мерзотне шидівське створіння з мордою підараса,підарбаба паскудна
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09.07.2020 18:24 Ответить
обнять и плакать))))
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09.07.2020 18:37 Ответить
Венедіктова звинуватила захист Порошенка в затягуванні справ і запевнила, що доказів для оголошення підозри достатньо - Цензор.НЕТ 3428Венедіктова звинуватила захист Порошенка в затягуванні справ і запевнила, що доказів для оголошення підозри достатньо - Цензор.НЕТ 8814
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09.07.2020 19:55 Ответить
Венедіктова звинуватила захист Порошенка в затягуванні справ і запевнила, що доказів для оголошення підозри достатньо - Цензор.НЕТ 7412
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09.07.2020 21:02 Ответить
Онуча огоняло "казбек" не задоволений............Венядіктова виnравдовується...
Обіцяє реабілітуватись коли будуть розглядати у суді........
Труба у дії.
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09.07.2020 21:43 Ответить
Шлюха продажная.
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09.07.2020 21:51 Ответить
Ну ,вот...!!! Сразу " шлюха продажная"...
Мы куда стремимся" Правильно...в Европу !
Культурно надо выражаться : " Путана уценённая!" например.... 💛💙
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10.07.2020 02:43 Ответить
Стремимся в Европу,ну туда дураков не берут,вот почему мы всегда попадаем в жопу.
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10.07.2020 06:19 Ответить
А это не та Бенядиктова которая сбежала из своего кабинет в ГПУ когда Порох с адвокатами туда пришел получить повестку лично из ее рук??? (Это же ясно, что зачем они это сделали, т.е Бенядиктова попала бы под уголовную ответственность за фальсификацию дела!!!
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09.07.2020 21:57 Ответить
Предлагаю флешмоб, в какую тюрягу запереть Бенядиктову после смены власти! Предлагайте самые козырные варианты для дамы!
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09.07.2020 21:59 Ответить
туда где баба Йюля сидела с камерами.
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09.07.2020 22:24 Ответить
Ну, вот еще... У Юли была камера с удобствами...
Эту в общую ,можно с тем,кто её назначил....
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10.07.2020 02:46 Ответить
Лови.

Петя допрыгался! Прослушка разговора Путина и Порошенко.
https://youtu.be/__oDFcqifLQ
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10.07.2020 09:36 Ответить
Сгори в аду,кацапская тварь.
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10.07.2020 03:47 Ответить
Гавно-баба не спит!

""Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества."
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10.07.2020 09:43 Ответить
Верим.
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10.07.2020 09:46 Ответить
До чего же мерзкая личность!
Какой Петя небыл бы он один сделал для страны в десять раз больше чем они все вместе взятые.
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10.07.2020 09:53 Ответить
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