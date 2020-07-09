Венедиктова обвинила защиту Порошенко в затягивании дел и заверила, что доказательств для объявления подозрения достаточно. ВИДЕО

По делу пятого президента Украины Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, но его защита затягивает дело.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За последние месяцы все подозреваемые в резонансных преступлениях заявили о политических преследованиях. Даже адвокаты председателя Херсонского областного совета (Владислав Мангер. - Ред.), который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк, после изменения ему меры пресечения на содержание под стражей, назвал это политическим давлением", - отметила она, а потом предложила разобрать "пример пятого Президента, ставший хрестоматийным за это время".

"Сегодняшнее дело - это дело, в котором собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия УПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими. Обратите внимание, как согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело", - заявила генпрокурор.

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Венедиктова прокомментировала информацию, что суд собрался ночью и вынес решение о продлении сроков предварительного расследования по делу Порошенко.

"Нет, судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не явилась. Вчера в 14.00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18.30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи", - сказала Венедиктова.

Как отметила генпрокурор, "сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все".

"Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, сегодня подозреваемым, стороне защиты, а также пострадавшей стороне мы открыли доступ к материалам досудебного расследования. Далее - суд. Прокурорская волокита с делами должна заканчиваться", - добавила Венедиктова.

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По ее мнению, при избрании меры пресечения "суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости - мера пресечения избрана для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования". Следствие завершено.

"Боюсь ли я? Нет. У меня нет "договорняков" с какими-либо политическими силами. У меня есть обязательства перед государством и его гражданами - честно, профессионально и незаангажировано выполнять свою работу", - сказала Венедиктова.

Также она признала, что по четырем производствам, где фигурирует Порошенко, расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления. В то же время, по информации Венедиктовой, на этой неделе из Мариуполя и Ривного "от обычных граждан" поступили заявления о преступлениях пятого президента.

Напомним, 8 июля Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 10 октября сроки предварительного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР), в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.

Также он оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Петру Порошенко.