Руководство ГБР давило на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой", - руководитель следственной группы Корецкий. ВИДЕО

Руководство Государственного бюро расследований осуществляло давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Об этом в интервью "Прямому" сообщил руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорим о том же телеканал "Прямом". Уголовное производство у следователей в марте забрали в другой отдел расследовать. Потому что мы не соглашались ... Я не могу раскрывать тайну следствия до конца. Но мы считали, что нужно свою линию проводить, а не то, что они там где-то хотели. И просто более такая конкретика прошлонедельная. Когда я был в отпуске, мне следователи говорят: "Слушайте, тут такая ситуация происходит. Зовут на совещание и говорят, что надо "Прямой" уже быстренько признавать вещественным доказательством, чтобы его арестовывать". Я говорю: зачем?", - рассказал руководитель следственной группы.

Отвечая на вопрос, кто именно отдавал такие приказы, Корецкий ответил: "Я не буду говорить фамилии следователей. Но они говорили, что руководство ГБР, а это напрямую может давать и заслушивает все эти производства - это Бабиков".

В то же время Корецкий заявил, что Венедиктова не давала приказ об аресте "Прямого".

"Они (следователи. - Ред.) говорят, что звали на совещание, и соответственно четко поставлена задача - давай признавай ("Прямой". - Ред.) вещественным доказательством, и далее прокуроры будут обращаться за арестом телеканала. Это глупости, это абсолютные глупости. И двое следователей отказались. И они уже потом нашли какого-то следователя, не знаю, кого, который, наверное, это решение принял. Потому что я не вижу материалов уголовного производства. я не знаю, принято ли это решение", - отметил руководитель следственной группы.

"Когды мы приходили на совещания со следователями, которые проводил тот же Бабиков, однозначно, что они давали указания сделать так или иначе. Но мы чаще всего поступали так, как мы считали нужным. А его слушали и слышали тогда, когда это вписывалось в канву закона", - подчеркнул Корецкий.

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