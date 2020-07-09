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Руководство ГБР давило на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой", - руководитель следственной группы Корецкий. ВИДЕО

Руководство Государственного бюро расследований осуществляло давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Об этом в интервью "Прямому" сообщил руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорим о том же телеканал "Прямом". Уголовное производство у следователей в марте забрали в другой отдел расследовать. Потому что мы не соглашались ... Я не могу раскрывать тайну следствия до конца. Но мы считали, что нужно свою линию проводить, а не то, что они там где-то хотели. И просто более такая конкретика прошлонедельная. Когда я был в отпуске, мне следователи говорят: "Слушайте, тут такая ситуация происходит. Зовут на совещание и говорят, что надо "Прямой" уже быстренько признавать вещественным доказательством, чтобы его арестовывать". Я говорю: зачем?", - рассказал руководитель следственной группы.

Отвечая на вопрос, кто именно отдавал такие приказы, Корецкий ответил: "Я не буду говорить фамилии следователей. Но они говорили, что руководство ГБР, а это напрямую может давать и заслушивает все эти производства - это Бабиков".

В то же время Корецкий заявил, что Венедиктова не давала приказ об аресте "Прямого".

"Они (следователи. - Ред.) говорят, что звали на совещание, и соответственно четко поставлена задача - давай признавай ("Прямой". - Ред.) вещественным доказательством, и далее прокуроры будут обращаться за арестом телеканала. Это глупости, это абсолютные глупости. И двое следователей отказались. И они уже потом нашли какого-то следователя, не знаю, кого, который, наверное, это решение принял. Потому что я не вижу материалов уголовного производства. я не знаю, принято ли это решение", - отметил руководитель следственной группы.

"Когды мы приходили на совещания со следователями, которые проводил тот же Бабиков, однозначно, что они давали указания сделать так или иначе. Но мы чаще всего поступали так, как мы считали нужным. А его слушали и слышали тогда, когда это вписывалось в канву закона", - подчеркнул Корецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда я начал настаивать на необходимости закрывать дела против Порошенко, их стали забирать, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Автор: 

ГБР (3007) Прямой канал (56) Корецкий Олег (25) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+39
Опуск зеленой банды мародеров и коррупционеров, каких еще Украина не знала.
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09.07.2020 09:47
+24
Янык на их фоне смотрится аристократом и интеллигентом в 10-ом поколении...
мудрый и простой нарид - жги на следующих внеочередных выборах презика дальше...
- выбери себе главным настоящего вампира какого нибудь.... - все остальное уже попробовали..
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09.07.2020 09:51
+14
От і привіт Зелі від Богдана.., неочікувано?!
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09.07.2020 09:47
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Правила форума Совет форумчан
Пиар Корецкого, день второй.
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09.07.2020 09:45 Ответить
Опуск зеленой банды мародеров и коррупционеров, каких еще Украина не знала.
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09.07.2020 09:47 Ответить
Янык на их фоне смотрится аристократом и интеллигентом в 10-ом поколении...
мудрый и простой нарид - жги на следующих внеочередных выборах презика дальше...
- выбери себе главным настоящего вампира какого нибудь.... - все остальное уже попробовали..
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09.07.2020 09:51 Ответить
Чувак, прєзік («царьок, обнульониш»), то ваше пожизнєнноє *****.
В Україні - Президент.
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09.07.2020 10:02 Ответить
это Зе-сопля президент, да?
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09.07.2020 10:07 Ответить
1.Для 73,22% так, Президент.
Для 24,45 % не Президент.
2. Ти говорив не про Зеленського, а про подальші вибори.
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09.07.2020 10:12 Ответить
вот когда мудрый нарид выберет наконец то (помоги Боже) достойного Чела, любящего свою страну больше себя, вот тогда для меня он и будет Президент - а до этого и сейчас презики...

и еще - не суй сюда Московию - там у них ***-тый Хан на троне, но он хотя бы похож на Хана, а не это вот непонятно что у нас... - блазень или шут..
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09.07.2020 10:17 Ответить
Интересно, а по каким признакам вы поймёте, что чел любит страну, больше чем себя?
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09.07.2020 19:17 Ответить
Когда начнет отрывать от себя и давать народу! Простой принцип.
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10.07.2020 01:24 Ответить
Надеюсь вам известно, что был такой президент который отрывал от себя и восстанавливал ПВО Украины и Киева - порядка миллиарда семьсот гривен. А в принципе - отрывать от себя и давать народу - это бред сивой кобылы - нигде в развитых странах такого нет - народ, что бы не стать быдлом сидящим на соске должен сам себя обеспечивать. Работать народ, не воруя, не пробовал.
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10.07.2020 16:02 Ответить
Горит пердак у Хмары. День второй
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09.07.2020 09:57 Ответить
Пиар - це кататися по областях та, під відео, обіцяти грошові компенсації, хоча цей піарщик ніякого відношення до бюджету не має, а кататися повинен Прем'єр. От це - дешевий піар за кошти платників податків.
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09.07.2020 10:03 Ответить
А ездить открывать 100 метров дороги это был не пиар или это входит в обязанности президента?
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09.07.2020 10:05 Ответить
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 3411
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09.07.2020 10:21 Ответить
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 3273
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09.07.2020 10:22 Ответить
Как и в Новой Каховке, где были потрачены только 13.8 млн. местного бюджета. Зеля там абсолютно не при чем.

Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 409
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09.07.2020 10:25 Ответить
Ну, якщо відкриття стадіону, побудованого коштом місцевого буджету - не піар, то і відкриття 100м дороги теж.
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09.07.2020 10:27 Ответить
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 30
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09.07.2020 10:32 Ответить
400 или сколько там дней, точно не считал, зашкваров зеленского
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09.07.2020 10:08 Ответить
Это не пиар а спланированная акция, Корецкикого крутят на всех петиных каналах и сайтах.
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09.07.2020 10:08 Ответить
А тепер скажіть, чому на інших каналах цього немає? Чи це таке розуміння "об'єктивної" подачі інформації з "урахуванням думок усіх сторін"?
Не здивуюсь, якщо на Бєнє-Мєртвечуківських каналах (та й на каналах Гудка) є вказівка цього не висвітлювати.
Ну як СБУ "попросило" Гонтарєву не розказувати про МВФ...
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09.07.2020 10:32 Ответить
У подобных особей логика такая, если "на петиных каналах - значит, брехня". Это те, что тупо смотрят в ящик и не думают головой.
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09.07.2020 10:45 Ответить
Корецкому видно неплохо заплатили. Отрабатывает.
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09.07.2020 11:41 Ответить
От і привіт Зелі від Богдана.., неочікувано?!
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09.07.2020 09:47 Ответить
Там все гораздо проще.Нет никаких приветов.
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09.07.2020 10:08 Ответить
Ага, почти. Учитывая, что Корецкий это протеже Богдана и руководил всеми расследованиями против Пороха еще со времен Трубы. Пленки "Трубу прорвало" еще помним?
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09.07.2020 10:18 Ответить
Система почала жерти своїх, от вони і "прозрівають". А так за 500 - 600 тис. на рік вони тут ДБР в ГеЗестапо перетворили.
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09.07.2020 09:52 Ответить
Дивлюсь тільки ПРЯМИЙ і Мега. Все інше - фуфло.
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09.07.2020 09:52 Ответить
Мега це канал Львовчкіна.
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09.07.2020 10:00 Ответить
а 24?
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09.07.2020 10:13 Ответить
Садового, мера Львова. Садовий - також олігарх, тільки місцевого пошибу
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09.07.2020 11:28 Ответить
та пофіг. головне, як вони тролять лаптестан та *****))
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09.07.2020 11:38 Ответить
Петины портреты,в хате,все поцеловал? Ниче не пропустил,не?
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09.07.2020 10:16 Ответить
ЗЕЛЮ ГЕТЬ !
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09.07.2020 09:54 Ответить
Или Украине хана, или Вавия Сцыкливого вместе с его пейсатой бабушкой повесят на Крещатике
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09.07.2020 09:55 Ответить
ГБР на некоторое время вывело из строя систему ПВО. И что же? Принял ли Зеленский меры к этим..... - нет, в ответ только тишина. Зеленский, как главнокомандующий покрывает этих изменников. Он ни слова об этом не прокоментировал, он парашу не называет государством агрессором. Ему только хотелось в глаза путлеру посмотреть. Пусть лучше посмотрит в глаза родственников погибших ребят, защищавших нас. А лучше, после всего этого, глянет в "глаза" пулеметной очереди парашенских наемников!
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09.07.2020 09:58 Ответить
Цей ексідент, просто і дійово змусив запитати українських чоловіків самих себе, у тому числі, і Корецького: - хлопці, так нас що, намагаються ставити на коліна перед Россієй, бо так хоче Козлєнський?
То фігвам.
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09.07.2020 10:07 Ответить
ДБР досі не назвало прізвища того, хто ініціював кримінальну справу по клістронах. А головне, не називають посаду і прізвище того, хто дав команду вилучити клістрони у частинах ППО на бойовому чергуванні. Цю диверсію розслідують чи замнуть?
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09.07.2020 10:31 Ответить
ГБР - филиал ФСБ, это уже понятно.
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09.07.2020 11:20 Ответить
Посаду хоче? Від кого, від списаного в утіль Пєті? У якому навозі таких знаходять?....
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09.07.2020 10:02 Ответить
Ми вже зрозуміли що Корецький це людина Порошенка і буде белькотіти на користь Порошенка все що йому скажуть.
Тут зайвий раз варто нагадати що телеканал "Прямий" по документам формально належить регіоналу Володимиру Макєєнко. Так, тому самому з команди Януковича.
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09.07.2020 10:03 Ответить
Уж больно вовремя этот Корецкий вылез и тут же попал на все подконтрольные Пете СМИ.
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09.07.2020 10:07 Ответить
Теперь будет пиарить свыню со всех "утюгов и холодильников с пылесосами"
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09.07.2020 10:13 Ответить
Пречисли СМИ
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09.07.2020 10:34 Ответить
А много ли высокопоставленных чинуш "не чьих"?
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09.07.2020 10:07 Ответить
А як ви прєлєстно обісрались з Гладковським ?
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09.07.2020 10:08 Ответить
Макєєнко довго був соціалістом до ПР, а в січні 2014 вийшов із ПР
.
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09.07.2020 10:08 Ответить
Ні! Корецький - то проплачений порохобот, завербований Юрою Луценком, і отримує зарплатню напряму від Гонтарєвої (у фунтах-стерлінгах)! А ще в нього домовленості з Соросом, від якого він отримував хабарі через Смолія. От прям зуб даю!
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09.07.2020 10:08 Ответить
у вашей братвы тупой хоть что то происходит без Порошенко в Украине?
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09.07.2020 10:10 Ответить
Еще один зашквар Зе.Понабирал петькиных прихвостней рябошляпу,корецкого.
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09.07.2020 10:08 Ответить
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 7925
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09.07.2020 10:26 Ответить
Корецкий это человек Порошенко, и теперь получил команду кричать на всех углах о давлении на ГБР.
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09.07.2020 10:11 Ответить
Покричи про Гладковського.
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09.07.2020 10:14 Ответить
Корецький то слідчий ДБР і розказує, що в тому ДБР діється. А от по чиїй команді, то не твоя псяча справа. Чи то так має бути? В нормальній державі при нормальній владі та вся дебеерівська зграя разом з ****** Венедіктовою вже не просто у відставку, а в кайданках в буцегарні сиділа.
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09.07.2020 10:16 Ответить
Теперь из первых уст мы узнали, как тормозились криминальные дела против преступника Порошенко.
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09.07.2020 10:17 Ответить
Есть 100% инфа от Бенедиктовой

Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 9757
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09.07.2020 10:27 Ответить
Не переживай, таки посадят.
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09.07.2020 10:30 Ответить
Керівництво ДБР тиснуло на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий", - керівник слідчої групи Корецький - Цензор.НЕТ 7262
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09.07.2020 10:35 Ответить
С какого бока он человек Порошенко? А нука подробнее?
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09.07.2020 10:37 Ответить
Корецкий был доверенным лицом главы ГБР Романа Трубы, который назначил его в 2019-м на одну из ключевых должностей в ГБР - и.о. начальника Первого управления организации досудебных расследований.
На аудиозаписях разговоров в кабинете Трубы зафиксирован диалог именно с Корецким, который контролировал дела против Порошенко.
На записях слышно, как Корецкий докладывает о своих планах по обыскам у других близких к Порошенко лиц.
То есть Корецкий действительно был и остается ключевой фигурой всех расследований по прошлой власти в ГБР.
После прихода к власти Труба и Корецкий действовали под контролем экс-главы ОП Андрея Богдана и его партнера Андрея Портнова.
Корецкий открыл целую серию уголовных дел против Порошенко именно по заявлениям Портнова.Источник: https://censor.net/r3206993
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09.07.2020 10:38 Ответить
Ну и?
Кто ему мешает продаться новому хозяину?
После того, как его раскусили на полиграфе (сливал инфу) и уведомили о увольнении он просто взял шоколадное бабло и теперь топит за нового спонсора.
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09.07.2020 14:21 Ответить
Фантазиям ничего не мешает продаваться за рошенку-шоколадку.
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09.07.2020 19:22 Ответить
Ага, почти. Учитывая, что Корецкий это протеже Богдана и руководил всеми расследованиями против Пороха еще со времен Трубы. Пленки "Трубу прорвало" еще помним?
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09.07.2020 10:37 Ответить
Як прямий закриють, як дізнаємось скікі і кому побудував будок Петро?
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09.07.2020 10:12 Ответить
Почему каждый раз когда показывают фейс представителя наших "правоохранительных" органов то такое впечатление что он с плаката "их разыскивает милиция" ?
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09.07.2020 10:14 Ответить
А що, керівництво не має права давати вказівки своїм підлеглим?
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09.07.2020 10:15 Ответить
Смотря какие вказивки. Знекоторые "вказивки" можно и под суд
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09.07.2020 10:39 Ответить
эх как у зебелья подгорает. это просто замечательно. столько зашкваров за 4 дня... лузеры квартальные
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09.07.2020 10:20 Ответить
эпичненько так
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09.07.2020 10:23 Ответить
Я переконаний, що мафіозі порошенко має зайняти свої законні нари у тюрмі. Але за реальні доведені злочини, а не надумані по замовленню. Зеленський набрав на ключові пости генпрокурора, керівників ДБР, СБУ людей практично з вулиці із сумнівною репутацією, які жодним чином не проявили свою проукраїнську позицію. Мабуть Зеленському не дають спокою лаври сталінських сатрапів , які чинили терор у тридцяті роки. Тільки йому варто не забувати і про їх подальшу долю, як і їх кукловода.
А стосовно тиску, то він був і буде завжди. Тільки тиснуть на те, що можна зігнути. Щоб не зігнули, потрібно чинити опір.
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09.07.2020 10:23 Ответить
А я переконаный, что Беня +Зеля=мафия
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09.07.2020 10:41 Ответить
зебилы у меня простой вопрос - когда введут санкции, против нынешней власти Украины - как думаете - все к этому идет - плохо если санкции будут против страны Украина - хотя и так может быть
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09.07.2020 10:27 Ответить
Видимо плихи дела у мародера, раз такую консерву вскрыл.
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09.07.2020 10:29 Ответить
Видимо плохи дела у Зелебени, раз с ними уже перестают считаться.

А шо ж будет после суда над Беней? Там такое вскроется, мама не горюй
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09.07.2020 10:43 Ответить
На прямом идет "Вата шоу" где показывают какие на самом деле "братушки" это ломает всю пропаганду кремля. Хм интересно кому же "прямий" мог помешать??
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09.07.2020 11:20 Ответить
В ДБР паника, жопы у многих горят)))
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09.07.2020 11:39 Ответить
Патаму ша понабыралы дебилов по-знакомству (как обычно), а теперь жопы горят.
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10.07.2020 01:27 Ответить
А что, надо было давить, чтобы гонопольскому орден дали?
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09.07.2020 11:44 Ответить
Корецкий ответил: "Я не буду говорить фамилии следователей... Ну и зачем он вообще затеял эту канитель . Хочу говорю, хочу - пошли вы ... Ждет кто больше денех отсыпет? Получается что так, по его поведению.
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09.07.2020 12:12 Ответить
Ох, что-то не верится, что в одно прекрасное утро данный гражданин просто проснулся и решил закрыть дело по Порошенко, еще и привлечь журналистов, еще и с каналов, которые, как всем известно, принадлежат Порошенко. 100% отрабатывает деньги!
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09.07.2020 15:59 Ответить
Какие каналы принадлежат Порошенко?
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09.07.2020 19:23 Ответить
5 канал.
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10.07.2020 01:28 Ответить
Ми вже зрозуміли що Корецький це людина Порошенка і буде белькотіти на користь Порошенка все що йому скажуть.
Тут зайвий раз варто нагадати що телеканал "Прямий" по документам формально належить регіоналу Володимиру Макєєнко. Так, тому самому з команди Януковича.
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10.07.2020 09:08 Ответить
 
 