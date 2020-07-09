Вербовщик подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова Егоров руководил террористами на Донбассе, - контрразведка. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

С лета 2014 Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, давал наемникам РФ указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение террористов вооружением и боеприпасами.

Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправлял группы российско-оккупационных войск из оккупированного Крыма на Донбасс.

Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбитию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины.

Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским воинам.

Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток

Также смотрите: Террористы "ДНР" угрозами и пытками пытались завербовать жителя Виннитчины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО