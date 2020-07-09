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Бигус об иске Гладковского: Есть вся до буквы переписка о хищениях на оборонке, встретимся в апелляции. ВИДЕО

Руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус подтвердил, что Подольский суд Киева вынес решение в пользу сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского. Он рассказал, что также нашел интересный сайт, где до буквы сохранена суть переписки Гладковского о хищениях в оборонке.

Об этом Бигус сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно Подольский суд Киева вынес решение в пользу Игоря Гладковского. Это суд первой инстанции. Иск был совершенно и титанически наглым, потому что Гладковский требовал опровергнуть все – весь эфир, вообще все, что в нем сказано, включая то, что меня зовут Денис Бигус. А это неопровержимый, на мой взгляд факт. И, несмотря на абсурдность, суд иск удовлетворил", - сказал Бигус.

Журналист добавил, что он не может опубликовать полный текст переписки, поскольку тот имеет "своеобразную форму и демаскирует источник". В то же время он рассказал, что сегодня утром нашел в Интернете сайт, на котором опубликована вся переписка Гладковского.

"Нашел очень интересный сайт. Я так понимаю, что эта переписка была не только у нас. Кто-то нашел вариант, в котором до буквы сохранена суть этой переписки. На этом сайте есть переписка в WhatsApp… Я очень надеюсь, что в Подольском суде очень хороший Интернет и они смогут эту переписку скачать и перечитывать, и наслаждаться", - сказал Денис Бигус.

"Знаете, если мы говорим, что у нас что-то есть, и мы можем это доказать, то оно у нас есть. И мы можем это доказать... Я поздравляю, вас, Игорь, с победой в первой инстанции. Мы все знаем, что Подольский суд - не самый дорогой. Встретимся в апелляции", - добавил журналист.

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Как сообщалось 9 июля, Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского - к схемам относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

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Автор: 

Гладковский Олег (158) Бигус (193)


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Топ комментарии
+29
Бигус об иске Гладковского: Есть вся до буквы переписка о хищениях на оборонке, встретимся в апелляции - Цензор.НЕТ 1863
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09.07.2020 13:21
+24
Это называется вбросить говно на вентилятор, а не вывести на чистую воду.
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09.07.2020 13:46
+22
Що, знову клістрони, з РЛС ППО України витягувать будуть?
Чи танки розукомплектовувати?
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09.07.2020 13:21
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так понеслось- уже Дыркач опять пресуху затеял Ну не чего в нём не выдавало ватника и кацапа не ленты колорадские везеде не диплом школы кгб не лыжи
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09.07.2020 14:27 Ответить
Нашел очень интересный сайт... Ну и ладно. А пока остановимся на том, что ты брехло и фэйкомет. А после смены зе!лёной шоблы на проукраинские власти, думаю следствие установит в чьих интересах и за чьи деньги, ты осуществлял свою спецоперацию. Опровержением не отделаешься, фэйкомёт.
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09.07.2020 14:26 Ответить
Я песиместічно дивлюся на таку перспективу. Буде не до Бігуса. Хіба що Гладковські самі будуть добивати
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09.07.2020 14:37 Ответить
Не удивлюсь, если это стало для них, так сказать, личным делом. Таракан должен получить по заслугам.
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09.07.2020 14:47 Ответить
бигус - человекоподобное существо с оплодотворенным, врагами Украины, червями недоразвитым мозгом
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09.07.2020 14:26 Ответить
Сайт он нашел... Домен сегодня зареган.
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09.07.2020 14:27 Ответить


Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції - Цензор.НЕТ 6389
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09.07.2020 14:28 Ответить
Ок. Зе!лёное ворьё и кидалы не должны получить больше ни цента.
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09.07.2020 14:48 Ответить
Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції - Цензор.НЕТ 7219
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09.07.2020 14:29 Ответить
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09.07.2020 14:30 Ответить
Усе починалося у Бігуса із https://vkursi.pro/fop/bihus-denys-stanislavovych-edffe0ff-f299-4be5-b74b-16fdcdb88452 ФОПа в селі Бохоники Вінницької області ...
Далі, доля розпорядилася винести його піною перед виборами. Але приходить час відповати.
Хоча своє завдання він виконав, і рішення судів, то уже дрібниця.
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09.07.2020 14:34 Ответить
Порохоботы г..ном исходят, значит Денис абсолютно прав. Держись "Бигус инфо" - адекватные Украинцы тебя поддерживают!
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09.07.2020 14:34 Ответить
порохоботы ржут с вас убогих которые думают жопой. мы вам сразу говорили - это фейк и вброс. вы не верили. и до сих пор не верите. почему? потому что вы стадо баранов
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09.07.2020 14:49 Ответить
А еще он тебя называл земляным червяком. Я не согласен, можно сказать, г..ном исхожу. Наверное, это значит, что он прав?
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09.07.2020 14:49 Ответить
... и желтой рыбой
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09.07.2020 14:53 Ответить
ой вей..
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09.07.2020 14:51 Ответить
Вот-вот. И сумасшедший в комнате с белым потолком об стены бьётся - значит он абсолютно прав. Ну ничего, пусть эта информационная корабельная сосна крепится: силы ему ещё понадобятся.
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09.07.2020 14:52 Ответить
Ага) в черной, черной комнате, были чёрные, черные стены))
Откуда вы беретесь ? ))х
Кушайте дерьмо)х
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09.07.2020 20:34 Ответить
Є у Бігуса цікаві відео, але це ніяк невиправдовує фігуранта за історію з Гладковським.
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09.07.2020 14:39 Ответить
Бигус оказался такой же марионеткой Коломойского как и Зе шмаркля.
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09.07.2020 14:48 Ответить
Забавно, - на ФБ в друзьях у Бигуса Антон Геращенко
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09.07.2020 14:50 Ответить
Антоша это тот парень...что в друзья запишется к любому кто даст тарелку облизать...
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09.07.2020 14:59 Ответить
Задача про коррупцию
Вы - директор танкового завода. Вам дали задание отремонтировать 100 танков- естественно советского производства. Например Т62. Необходима установка сложной детали.
На складах Украины их нет! Где взять?
1 вариант - изготовить, но нет оборудования, Порох срочно закупает станки - но, производство начнется через год.
2 вариант - купить. Страны бывшего соц. лагеря - не продают - самим надо.
3 вариант - Купить у страны производителя.
а) Официально - Порох обращается к Путину - "Тут бегают твои "их там неты", а у нас танки поломаны. Продай запчасти" ХА-ХА-ХА
б) Завести контрабандой
Вопрос какой вариант Вы выберите?
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09.07.2020 15:01 Ответить
Бігус сnрацював на ворога......
Цього жu2@-ка використали туnо у сліnу. у лішому виnадку, бо якщо він зробив це свідомо буде відnовідати nо nовній.
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09.07.2020 15:20 Ответить
Бігус про позов Гладковського: Є все до букви листування про розкрадання на оборонці, зустрінемося в апеляції - Цензор.НЕТ 812
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09.07.2020 15:22 Ответить
Бігус сnрацював на ворога......
Цього жu2@-ка використали туnо у сліnу. у лішому виnадку, бо якщо він зробив це свідомо буде відnовідати nо nовній.
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09.07.2020 15:24 Ответить
Бигус в своем приснопамятном видосике сделал две гадости - во-первых, заявил, что "деталь купили в 5 раз дороже", но абсолютно не объяснил в каком месте можно было ее купить в пять раз дешевле? Но дебилы, которые вскоре стали зебилами в это поверили. А во-вторых, Бигус БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО заявил, что к коррупции в УкрОборонПроме виноват, не просто Глакдковский-младший, или пусть даже Гладковский-старший, а и лично Порошенко!!! Просто взял и ляпнул! При этом, когда брат Ермака должностями торговал, не заявил, что даже старший Ермак причастен, и что реально, как мы видим, его крышует лично Зе!
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09.07.2020 15:29 Ответить
Маладєц Бігус. Зелене гівно тобі подякує, а може і нагородить медалькою.
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09.07.2020 15:47 Ответить
Цей підорок до цієї пори не розуміє, що у випадку з купівлею і транспортуванням запчастин з території ворога мовА про РИНКОВУ ВАРТІСТЬ запчастин - АБСУРД В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ. Але тупа і куплене, бо піхус.
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09.07.2020 16:33 Ответить
здорово какао-ботва отбеливает ворюг. "свабоду свинарям! политычни рэпрэсии!"
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09.07.2020 17:04 Ответить
Свинарь, нах тебе свобода? З бутылкой в анусе тебе и жить легче😄
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09.07.2020 18:21 Ответить
здорово ты какао-бото-свинарь само себе о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе: "Свинарь, нах тебе свобода? З бутылкой в анусе тебе и жить легче😄"
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10.07.2020 02:50 Ответить
какао ботва... Такого их наименования я еще не слышал)
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12.07.2020 01:54 Ответить
Продажная крыса.
Ну какая мля "ПЕРЕПИСКА" (текстовый файлик в котором можно ЧТО УГОДНО поменять) может быть доказательством?!!
Только зе-тыбилоидов такие "доказательства" и могут убедить!
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09.07.2020 19:34 Ответить
так уже мокнули бигуса головой в говно по поводу найденного сайтика. Тот сайт им же и создан в тот же день когда и видос
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10.07.2020 11:04 Ответить
Переписка на Цензоре тоже доказательство? Ок
" Я - Бикус, вы *****?
Бигус - да"
Доклад окончен, Бигус ты *****, т.к. на это указывает наша переписка на Цензоре Мухаха!
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09.07.2020 21:23 Ответить
Кто-нибудь расследовал, какой ущерб нанес Бигус обороноспособности Украины?
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10.07.2020 08:50 Ответить
Бігус, Шмігус, Беня та інші ті, що засцяли оченята зебільчикам і на брехні прийшли до влади.
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10.07.2020 11:15 Ответить
Обосраный бигус будет до конца жизни доказывать бред про который оно писало.
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12.07.2020 01:57 Ответить
Бєня грошенят на суд вже підкинув? Яке ж воно понтово-гидотне та щє матню свою виставляє та тиче у камеру, журнашлюх. Але цей журнашлюх перед виборами відібрав мільйони голосів у Пороха.
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12.07.2020 02:22 Ответить
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