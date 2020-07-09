Бигус об иске Гладковского: Есть вся до буквы переписка о хищениях на оборонке, встретимся в апелляции. ВИДЕО

Руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус подтвердил, что Подольский суд Киева вынес решение в пользу сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского. Он рассказал, что также нашел интересный сайт, где до буквы сохранена суть переписки Гладковского о хищениях в оборонке.

Об этом Бигус сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно Подольский суд Киева вынес решение в пользу Игоря Гладковского. Это суд первой инстанции. Иск был совершенно и титанически наглым, потому что Гладковский требовал опровергнуть все – весь эфир, вообще все, что в нем сказано, включая то, что меня зовут Денис Бигус. А это неопровержимый, на мой взгляд факт. И, несмотря на абсурдность, суд иск удовлетворил", - сказал Бигус.

Журналист добавил, что он не может опубликовать полный текст переписки, поскольку тот имеет "своеобразную форму и демаскирует источник". В то же время он рассказал, что сегодня утром нашел в Интернете сайт, на котором опубликована вся переписка Гладковского.

"Нашел очень интересный сайт. Я так понимаю, что эта переписка была не только у нас. Кто-то нашел вариант, в котором до буквы сохранена суть этой переписки. На этом сайте есть переписка в WhatsApp… Я очень надеюсь, что в Подольском суде очень хороший Интернет и они смогут эту переписку скачать и перечитывать, и наслаждаться", - сказал Денис Бигус.

"Знаете, если мы говорим, что у нас что-то есть, и мы можем это доказать, то оно у нас есть. И мы можем это доказать... Я поздравляю, вас, Игорь, с победой в первой инстанции. Мы все знаем, что Подольский суд - не самый дорогой. Встретимся в апелляции", - добавил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

Как сообщалось 9 июля, Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского - к схемам относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info

Как сообщалось, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

О. Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, в июле текущего года вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу. В 2014 году завод кокорпорации "Богдан" в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило Гладковскому о смене подозрения: сумма убытков выросла до 17,44 млн