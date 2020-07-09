Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина: "Жму руку. Спасибо большое". В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев. АУДИО

Народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) обнародовал в четверг записи разговор с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" Деркач сказал, что этот разговор, по его данным, состоялся 30 апреля 2015 года, передает Цензор.НЕТ.

На записи слышно, как человек, с голосом похожим на голос Порошенко, говорит о том, что "проект миротворцев у наших западных партнеров большого энтузиазма не вызывает". Собеседник отвечает: "Пусть Лавров с Климкиным это обсуждают".

"Я готов подумать по перспективам экономическим, потому что там ситуация тяжелая и переходит к необратимым вещам.., - говорит также человек с голосом Порошенко, - Для того, чтобы эффективно готовились полноценные минские контактные группы, наши коллеги – Хайди, Кучма с Демченко и представитель России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений. Было бы целесообразным, может, приедет этот представитель в Киев, они встретились бы с Хайди. Пока нет диалога, пусть приедет, проработает. Мы из Минска с пустыми руками выходить не должны".

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Он также поздравляет собеседника с праздником 1 мая. "Благодарю, с наступающим. Раньше это называли день Международной солидарности трудящихся, я не знаю, в России изменили это название?" "Да хрен его знает", - отвечает человек с голосом, похожим на голос Путина.

"Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем", - говорит человек с голосом, похожим на Порошенко. "Официально он называется праздник весны и труда, вот как". – отвечает собеседник. "Вы там как, справляетесь со всем?" - спрашивает он со своей стороны. "Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что выстраивается уже какая-то вертикаль. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать непросто. Длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается".

"Зря вы так думаете. Украина – интересная и красивая страна", - говорит другой голос. "Я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает", - отвечает человек с голосом, похожим на Порошенко. "Ну и слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли", - говорит его собеседник.

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Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку. Спасибо большое" - говорит голос похож на Петра Порошенко.

"Обнимаю. До свидания", - отвечают с другой стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации, основанные якобы на записи телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, в бытность его президентом Украины в апреле 2015 года.

Песков отметил, что телефонные разговоры глав государств носят закрытый характер.

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись (...) Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

На замечание о том, что самой записи в СМИ нет, но есть ее изложение, Песков рассмеялся.

В течение шести лет фейки является одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата", прокомментировали данные пленки в пресс-службе "Европейской Солидарности".

"Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом. О том, как на самом деле проходили переговоры Петра Порошенко с Путиным, рассказал один из очевидцев, Франсуа Олланд: "Держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции". По воспоминаниям Президента Франции, "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга", Порошенко "оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны", - отметили в политсиле.

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"Фейковый же разговор с Путиным, впрочем, не главное на сегодняшней пресс-конференции Деркача и Кулика. Они - участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятия с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину. Именно это кроется за призывом Кулика к гражданам подавать иск не против Путина, а против Порошенко. Слова Кулика красноречиво коррелируют с вчерашним заявлением Генерального ррокурора Венедиктовой о том, что якобы граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко", - добавили в ЕС.

"Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества. И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко. Это - месть Кремля за то, что Порошенко как Президент и Верховный Главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", - резюмировали в "Европейской Солидарности".