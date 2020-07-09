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Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина: "Жму руку. Спасибо большое". В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев. АУДИО

Народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) обнародовал в четверг записи разговор с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" Деркач сказал, что этот разговор, по его данным, состоялся 30 апреля 2015 года, передает Цензор.НЕТ.

На записи слышно, как человек, с голосом похожим на голос Порошенко, говорит о том, что "проект миротворцев у наших западных партнеров большого энтузиазма не вызывает". Собеседник отвечает: "Пусть Лавров с Климкиным это обсуждают".

"Я готов подумать по перспективам экономическим, потому что там ситуация тяжелая и переходит к необратимым вещам.., - говорит также человек с голосом Порошенко, - Для того, чтобы эффективно готовились полноценные минские контактные группы, наши коллеги – Хайди, Кучма с Демченко и представитель России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений. Было бы целесообразным, может, приедет этот представитель в Киев, они встретились бы с Хайди. Пока нет диалога, пусть приедет, проработает. Мы из Минска с пустыми руками выходить не должны".

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Он также поздравляет собеседника с праздником 1 мая. "Благодарю, с наступающим. Раньше это называли день Международной солидарности трудящихся, я не знаю, в России изменили это название?" "Да хрен его знает", - отвечает человек с голосом, похожим на голос Путина.

"Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем", - говорит человек с голосом, похожим на Порошенко. "Официально он называется праздник весны и труда, вот как". – отвечает собеседник. "Вы там как, справляетесь со всем?" - спрашивает он со своей стороны. "Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что выстраивается уже какая-то вертикаль. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать непросто. Длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается".

"Зря вы так думаете. Украина – интересная и красивая страна", - говорит другой голос. "Я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает", - отвечает человек с голосом, похожим на Порошенко. "Ну и слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли", - говорит его собеседник.

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Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку. Спасибо большое" - говорит голос похож на Петра Порошенко.

"Обнимаю. До свидания", - отвечают с другой стороны. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации, основанные якобы на записи телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, в бытность его президентом Украины в апреле 2015 года.

Песков отметил, что телефонные разговоры глав государств носят закрытый характер.

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись (...) Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

На замечание о том, что самой записи в СМИ нет, но есть ее изложение, Песков рассмеялся.

В течение шести лет фейки является одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата", прокомментировали данные пленки в пресс-службе "Европейской Солидарности".

"Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом. О том, как на самом деле проходили переговоры Петра Порошенко с Путиным, рассказал один из очевидцев, Франсуа Олланд: "Держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции". По воспоминаниям Президента Франции, "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга", Порошенко "оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны", - отметили в политсиле.

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"Фейковый же разговор с Путиным, впрочем, не главное на сегодняшней пресс-конференции Деркача и Кулика. Они - участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятия с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину. Именно это кроется за призывом Кулика к гражданам подавать иск не против Путина, а против Порошенко. Слова Кулика красноречиво коррелируют с вчерашним заявлением Генерального ррокурора Венедиктовой о том, что якобы граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко", - добавили в ЕС.

"Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества. И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко. Это - месть Кремля за то, что Порошенко как Президент и Верховный Главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", - резюмировали в "Европейской Солидарности".

Автор: 

Деркач Андрей (135) Песков Дмитрий (1896) пленки (50) Порошенко Петр (19608) путин владимир (31345)


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Топ комментарии
+126
Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина. В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев - Цензор.НЕТ 8510
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09.07.2020 15:38
+100
Из каждого утюга поливают Порошенко, а его рейтинг только растет. Петя, дави нечисть.
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09.07.2020 15:40
+86
Бигус сдулся, вытянули следующего с пониженной социальной ответственностью.
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09.07.2020 15:39
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Страница 14 из 14
Деркача разжалуют, чтобы не позорил честь мундира офицера КГБ

Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів - Цензор.НЕТ 5851
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10.07.2020 09:00 Ответить
Ну то есть, это не фсбшный фейк, как верещит пороховата, раз Кремль отрицает подлинность пленок?
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10.07.2020 09:04 Ответить
Млять тебя когда меняют ?ты один всю ветку засрал пытаясь всем доказать что пленки настоящие
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10.07.2020 09:38 Ответить
В Украине может быть только один Гетьман, и это не ты, самозванец!
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10.07.2020 10:06 Ответить
И это отрицание как раз и подтверждает слова Георгия Совы, что разговор писали скорее всего у Порошенко.
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10.07.2020 09:07 Ответить
как ты фейк не оправдывай, он фейком и останется. можешь ещё про эпилептическую бабушку, изнасилованную распятым мальчиком нам тут порассказывать.
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10.07.2020 10:05 Ответить
Конечно, фейк! Все так сразу и поняли.
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10.07.2020 10:07 Ответить
Жму руку. Спасибо большое! Обнимаю!
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10.07.2020 10:09 Ответить
Если такие записи не ведут, откуда тогда берутся стенограммы и расшифровки подобных переговоров? Еще скажите, что никто никогда не знает, о чем говорят люди такого ранга.
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10.07.2020 09:23 Ответить
Не задавайте таких сложных вопросов пороховате. У нее может быть нервный срыв.
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10.07.2020 10:08 Ответить
Как все уже достали с постоянной брехней. Никому уже не веришь
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10.07.2020 08:37 Ответить
Иногда полезно просто включать мозги и заняться делом, чтобы не было времени на разбор грязи и так наз. компромата. Сюда захожу, чтобы увидеть срез состояния нашего общества и тезисы из ольгинских методичек.
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10.07.2020 09:01 Ответить
Чтобы не обманывали - селектируйте источники информации, ищите надежные.
И думайте.
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13.07.2020 16:47 Ответить
Общее впечатление от диалога на пленках : селекторная оперативка директора крупного предприятия с директором своего филиала , находящегося в другой области. Директор филиала докладьівает об обстановке на месте и советует шефу , как правильно вьістроить совместную линию поведения по отношению к местньім контролирующим органам и трудовому коллективу филиала. Дабьі достичь намеченньіх целей - во благо головного предприятия. Вот такое впечатление , если верить своим "бесстьіжим " ушам...
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10.07.2020 08:54 Ответить
НУ що зедебіли ФАС!
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10.07.2020 09:23 Ответить
Голос Путина рассказал о новой российской технологии подделки голосов глав государств. ВИДЕО https://censor.net/v3207440
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11.07.2020 03:31 Ответить
а где Байден?
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10.07.2020 09:24 Ответить
Какая разница, ОТКУДА гавно?
Главное - против Порошенко, а ВСЯКОЕ гавно против Порошенко очень вкусно для зебелят и сомнений не вызывает.
У вас ведь нет сомнений в достоверности, а, зебелята?
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10.07.2020 09:33 Ответить
неужели расконсервировали выпускника ВКШ КГБ СССР им. Дзержинского деркача...
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10.07.2020 09:35 Ответить
Свинорылый Вальцман и Моша всё разводят славян и запад )))
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10.07.2020 09:44 Ответить
этот?
Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів - Цензор.НЕТ 8782
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10.07.2020 10:06 Ответить
Верно и этого туда же, одна порода )))
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10.07.2020 10:48 Ответить
Переговоры как переговоры!,москалям это не понять!
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10.07.2020 09:56 Ответить
Любители конфет защищают своего пана славно. А ШО, уже и экспертиза была, докали что фейк?. Или так кому то хочется, что бы был фейк? Давайте подождем экспертизы!
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10.07.2020 10:07 Ответить
Не любители конфет, а свинофера )))
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10.07.2020 10:46 Ответить
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
И девочка хорошая )
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13.07.2020 16:48 Ответить
Особисто мене дещо дивує факт такого довгого тримання в секреті наявність подібної розмови. П'ять років не «розсекречу вали» розмову, а тут раз і є. Як з поздоровленням Путіна, що пані Верещак на одному з каналів вирещала та не вирещала. Вибачаюся за каламбур. Нагоди не знаходилося? Та безліч. Чого одні вибори президента були варті. А саме зараз активізувалися подібного роду «інформаційні бомби» Але чи то детонатор у них відсидів чи, можливо, збірка похабцем проведена, але нічого окрім огиди вони не викликають. І повари ні до екс ні до нинішнього президента не добавляють. Перенасичення. Як пропавший борщем тебе годують, а ти замість того щоб його відкинути куди подалі, продовжуєш раз від разу зачерпувати та голосно виказувати своє «фе» Одні мають виправдовуватися, інші висловлювати своє відношення, а насправді чим активніше реагуватимемо на ці «помиї» тим більше їх буде. Поки всі будуть ділитися на табори вірю- не вірю ні економіка не стабілізується, ні миру не досягнемо, ні проблеми жодної не вирішимо. А може на це й розраховано?
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10.07.2020 10:28 Ответить
Це по - перше: перебити обсирони в судах проти Порошенко і зашквар Верещук у прямому ефірі, та защквар Зе і його команди. І це їхні кращі обгадилися і по друге: - забути, що в нас йде війна, що кожного дня гинуть найкращі. Вони нас затягують на своє поле, де одна брехня і маніпуляції. Ні в якому разі не переходити до спору з дернем і брехуном, бо сам таким станеш. Не забуваємо за армію, за наших найкращих воїнів і волонтерів.Щоб вони не зневірилися в нашій підтримці. Не забуваймо, що розглядається ганебне звернення малоросів і ворогів України проти нашої мови в Україні. Не відаовікайтеся на підробку деркача-також ворога України, бо що він хорошого зробив для України? Він був на війні? Захищав наших воїнів від ворога? А він же офіцер і навіть генерал і годується із нашого бюджету. Воно є ворог і це ми добре знаємо. Скоро і його настане час відповідати.
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10.07.2020 10:43 Ответить
во как плющит пэдрососов)))
13 страниц какашками забросали))))
педро гнида и это аксиома.ну а кто тянет мазу за эту гниду, либо душевно больные,либо обычные интернетдрочилы без мозгов и к гадалке не ходи)))
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10.07.2020 10:34 Ответить
Мнение Шариковых никому не интересно!
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10.07.2020 10:37 Ответить
Ви можете і більше сторінок написати, хаьі у ФСБ параші мало терористів?
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10.07.2020 10:44 Ответить
Они там держут ботоферму, ну или свиноферму, кому как нравится ))) Вот боты и отрабатывают!
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10.07.2020 10:55 Ответить
Если человек умер это надолго. Если человек порохобот, то это навсегда.
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10.07.2020 12:54 Ответить
Нет, я верю, что излечение от порохоботулизма есть!
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10.07.2020 12:58 Ответить
Может шанс есть. Я лично излечился, но мне денег не платили.
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10.07.2020 13:01 Ответить
Congratulations!
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10.07.2020 13:12 Ответить
Порохоскотство - это не болезнь, это - слепота. Ты просто открыл глаза и посмотрел на мир не зашоколаденными глазами.
А деньги платят, чтобы не видеть реальность, поэтому ты "излечился".
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10.07.2020 14:05 Ответить
Це послухати записи один на один Юлії з Путіним де вона газ по ціні золота підписала ?… послухаєш і вилікуйся
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10.07.2020 13:25 Ответить
пыль с рыго-манафортовской методички сдуваешь барыгиради?
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10.07.2020 13:37 Ответить
В качестве пробной вакцины от порохоботулизма предлагаю посадку Порохла. Ведь чтобы заразy вылечить, ее для начала надо изолировать.
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10.07.2020 13:01 Ответить
Разговор дипломата, что не нравится зебыдлу?
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10.07.2020 10:35 Ответить
Ага. Целую, обнимаю, жму руку... Не хватает ещё "буду томиться от нетерпенья и считать минуты до нашего следующего душевного разговора. Навеки ваш, Петрусь".
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10.07.2020 10:46 Ответить
На одном канале ещё добавили цём, цём )))
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10.07.2020 10:51 Ответить
Не слабо гетьман сивочолый, не только Байдену лизал, вот это подлинная гидность, я уже даже ржать устал! Кстати народное творчество )))
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10.07.2020 10:44 Ответить
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
И девченка класс ))
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13.07.2020 16:50 Ответить
Нехай Деркач свою біографію опублікує, а заодно і татка свого КДБшного, щоб було чітко видно від кого ці помиї лиються. А заодно нехай пояснить, з якого дива до нього Джуліані катається, коли треба чергове лайно на Байдена по гнилій КДБ-шній методі наклепати і якось відбілитися від зв'язків з кремлем, бо дебіли фірташа сильно наслідили.
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10.07.2020 10:55 Ответить
Якого Фірташа? Того до якого Петрусь у Відень катався весною 2014 року за благословінням?
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10.07.2020 10:58 Ответить
Про те, що саме "за благословінням" вони туди поперлися теж Деркач усім розказав?
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10.07.2020 12:00 Ответить
Не зря Петро в 2019 году залепил всю Украину бигмордами с собой и ******. Подельники...
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10.07.2020 11:00 Ответить
Зробити подібні фейки, що 2 пальця: https://censor.net/comments/locate/3207129/019214d8-0dd5-70c4-ab5b-69991d9b30b5

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10.07.2020 11:09 Ответить
То усьо хфейк, пороблений рукою *******. Знеславити нашу сизоносу Надію вирішили.
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10.07.2020 11:55 Ответить
Зебуин тупорылый-сейчас нейросети не то что голос подделать могут,а и видео,где ты бене ми**ет делаешь.Хотя для такого видео не надо нейросетей,ты и так каждый день строчишь за копейчину малую.
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10.07.2020 11:11 Ответить
На https://www.youtube.com/watch?v=WyU-gJ2NTGc этом видео как раз и показано, что создать подобную "запись Деркача" с голосами якобы "Пороха" и ***** или кого угодно - что два пальца об асфальт. Но зебилы схавают этот вброс, так же как схавали, что Порох "убил своего брата" и т.п.
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10.07.2020 11:27 Ответить
та вам, "с двумя пальцами" зомби, хоть ссы в глаза - все божья роса... Петя всегда был такой тварью, с 2005 не изменился...А вы, зомби, все упиваетесь речами "величайшего актера Украины"
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10.07.2020 13:55 Ответить
Нульовка Лахта, чо возбудилась? Ваши фейки сами хавайте.
"Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО
Очередная порция записей о Петре Порошенко от православного чекиста Андрея Деркача - сегодня в фокусе "Без цензуры" https://censor.net/v3207403
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11.07.2020 03:24 Ответить
Та то Хелувин был... Отмазки в этом стиле.
Хряк все больше увязает в своей брехне.
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10.07.2020 12:34 Ответить
В соцсетях появился ролик о новой российской технологии синтеза голосов, в котором голос президента РФ Владимира Путина рассказывает как фальсифицировать любой голос https://censor.net/v3207440
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11.07.2020 03:34 Ответить
На такі суперечки і розраховані подібні цій «гарячі» теми. Чим більше бруду і сварок, тим краще. Власна позиція це коли ти маєш свою думку на певну подію, а не намагаєшся образити опонента будь якою ціною. Це коли в одній темі ти підтримуєш дії того ж президента ( діючого, минулих неважливо), а в іншій демонструєш не згоду. Не тому, що він тобі подобається менше або більше, а ніж інші, а тому, що маєш власну думку.
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10.07.2020 11:20 Ответить
Нет дыма без огня
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10.07.2020 11:34 Ответить
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.
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13.07.2020 16:51 Ответить
Порохоботы, шо усё? Бигус - зрада, свинарчук - херой?) А как раньше стелили, как стелили....

https://censor.net/resonance/3115707/*****************************************************************************************************
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10.07.2020 12:17 Ответить
Кто первый выйдет из петиной фракции?
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10.07.2020 12:35 Ответить
Неужели сам Пэдро?
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10.07.2020 12:53 Ответить
хороший тест на отделимость патриотизма от ***********.
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10.07.2020 13:03 Ответить
НИКТО. А рейтинг вырастет!
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10.07.2020 18:55 Ответить
В Кремле отказались от комментариев...

- Русня своих лолит не сдает.


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10.07.2020 12:56 Ответить
Так Деркач і е Москва .., вона не здае , а в наперсток грае ..
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10.07.2020 13:27 Ответить
Они охренели от того, что Петю кто-то писал. С их уровнем безопасности это выглядит чудовищно. Теперь Путин будет следить за базаром разговаривая с Киевом. Ибо открылась неприглядная истина, с одной стороны поддержка русского мира в ордло а с другой кореш Петя.
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10.07.2020 13:31 Ответить
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.И девчонка норм )
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13.07.2020 16:52 Ответить
А упомянутая в суе "Хайди" - это https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Tagliavini Heidi Tagliavini -
та еще жучка, хитро спрыгнувшая с паровоза новороссии - та самая, которая включила в отчет ОБСЕ о российской агрессии против Грузии такие расплывчатые формулировки, что их не один год смаковала kak российская пропаганда, так и антисаакашвиливские крикуны внутри Грузии и в Украине (ауyy, порохоботыыы!).
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10.07.2020 13:50 Ответить
В фальшиаке можно упомянуть кого угодно.
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13.07.2020 16:53 Ответить
вам, порохоботам, можно, ибо истина вам по такому же боку, как и кацапским пропагандонам.
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13.07.2020 18:49 Ответить
Скількі кіл тобі насрав в штани Порошенко?
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10.07.2020 16:00 Ответить
Тамара,

ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
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13.07.2020 16:54 Ответить
неудержное фейкометание порохобота.
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13.07.2020 18:40 Ответить
А я уверен не фейк. За все 5 лет правления попэрэдныка чувствовался договорняк ***** и потроха. Просто потрох надеялся и не без причины, бо ***** дал честное слово, что всё останетося в тайне, а ***** наивного потроха кинул и сдал. Поверил ***** и пропал - проверенно овощем и потрохом, саркази и макдуро....
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10.07.2020 13:55 Ответить
Порох никуда и не пропал.
А вот это точно норм -

ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
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13.07.2020 16:55 Ответить
что-то долго мастерили, порохотнички. Видно очкануло вас нипадеццки, ******** фальшивоинформщиков.
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13.07.2020 18:44 Ответить
Как не пропал - с трона слетел и это только начало.
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13.07.2020 19:58 Ответить
Пранкеры Вован и Лексус
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10.07.2020 14:09 Ответить
Тоже мне новость, они там все дружбаны или подельники, которых интересует бабло
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10.07.2020 14:26 Ответить
Взагалі то *****, розмовляв Порох з ****** чи ні. Важливо шо було зроблено за 5 років каденції Пороха. Завдякі йому руцкава івана поставили в ізлюблену позу, раком. Як і всі 900 років до цого, нап'ялив на голову кокошнік івана почали шпрехати у всі ротополові отвори не забуваючи додавати такі палЕзниЕ санкції. При всратой гундявой шмарклє голосом якого можно катувать людей все змінилось, змінилось не на кращє. За рік гундяве чмо ЗЕ *** СЦИ наробило такої ху ї ні шо ми будемо її розгрібати не один рік,дуже довго-і з кровавими соплями. Давайте вже послухаєм як всрате, тричі уклоніс, тричі потерпілий гундявий поц побачив в очах ***** надію на мир і після цього вітав його з Новим роком та бажав щасття та здоров'я. Цікаво, вова ***** водив вялим прутнєм по упругім булкам бубочкі? Скоро ми про це дізнаємось. Вважаю не для кого не пуде несподіванною новина шо зеленское продирявлєнноє.
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10.07.2020 15:58 Ответить
Зеленая плесень столько тупой ботвы в ветку нагнала))) боятся Пороха!
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10.07.2020 18:59 Ответить
Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів - Цензор.НЕТ 883
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10.07.2020 19:00 Ответить
Кто говорит? Голоса и интонации лишь отдаленно похожи.
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10.07.2020 19:38 Ответить
Вся ця туфта вкинута виключно з метою запулити фразу: "Іскрєннє ваш! Жму руку. Цьомки". Коротше, фігня для дебілів.

Послухав запис розмови пранкерів Лєксуса і Вована, який видають за розмову Путіна і Порошенка.
Тю. Це вже такий рівень компроматів?
Там же чітко палиться фейковість.
По-перше, голоси не Путіна і Порошенка. Інтонації зімітовані схоже, але це не вони.
Путіна взагалі не розчути. Тіпа за помєхами.
Бо це Лєксус і Вован.
Причому, Лєксус грає Порошенка, а Вован - Путіна.
Є фрагменти, дуже схожі на голос Порошенка, і дуже можливо, що це його якісь фрази з інших розмов, але вони навіть на слух випадають.
А по-друге, там же по датам неспівпадіння!
Порох каже: "завтра вручатиму медалі до 70 років перемоги". Він ці медалі справді вручав.
Вручав 9 травня 2015 року.
А от телефонна розмова між Путіним і Порошенко, нібито відбувалася 30 квітня 2015 року.
10 днів різниці.
Упс.Але прикол у тому, що легко гуглиться, що телефонна розмова ця 30 квітня 2015 року, яку нам ніби викладають, насправді відбулася не між Путіним і Порошенко, а між Путіним, Порошенко, Меркель і Олландом.
Не між двома, а між чотирма. У рамках Нормандського формату.
Упс-2.
"Відбулася телефонна розмова канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, Росії - Володимира Путіна та України - Петра Порошенка, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у четвер, 30 квітня."
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Упс. Упс. Упс.
Долбойоби ліпили херню, а в Гуглі себе не перевірили.Ну, і там ще декілька вже чисто сценарних помилок, які бувають, коли автор сценарію, що писав діалоги, погано врубається в тему, про яку пише.
Наприклад, фрази "западниє партньори счітают, что міротворци - ето російськая ловушка для мєня" не могло бути взагалі.
Всі, хто слідкує за подіями, знають, що ідея розміщення миротворців на Донбасі (яка, до речі, за зеленого шльоми благополучно похована) - це з самого початку ідея саме Порошенко.
Це він її протискав, і таки майже протиснув. А тепер, виявляється, жалівся, що це "російская ловушка". І жалівся Путіну. Якого скрутив в баранячий ріг у Мінську, про що є свідчення у мемуарах Франсуа Олланда. Ну-ну.
І так - Меркель і Олланд ось сидять поруч на трубці, слухають, а Порошенко на них жаліється.
Творчество душевнобольних.
Вся ця туфта вкинута виключно з метою запулити фразу: "Іскрєннє ваш! Жму руку. Цьомки".
Коротше, фігня для дебілів.
Плюйте в пику всім, хто це розносить.
(с)Джон Сміт
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10.07.2020 19:41 Ответить
Господа Украинцы! Как вообще эту хрень с пленками можно обсуждать? 3 момента:
1. В очередной раз плёнки предоставлены (услужливо и когда Порошеко набирает рейтинг) кгб, плюс во время войны с расеей!
2. Никакого криминала, договорняков о сдаче территории и тд в самом разговоре нет. Ну, снесите Зе за поздравление с НГ.)))
3. И вообще, это дипломатия, в ней нах@@ не посылают, даже если заслуженно.)
Доналд «друг владимира» улыбается, жмёт руку и похлопывает по плечику, а вернувшись домой лепит 50 новых санкций.
4. Вы бы лучше озаботились тем, КТО у вас сливает или пишет СУПЕР-МЕГА-УБЕР секретные разговоры президента. ВОТ ЭТО - ВРАГ!,!
С любовью из US. Слава Україні! 🇺🇸❤️🇺🇦
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11.07.2020 01:58 Ответить
О, и ещё один пункт.)
Это вообще не @@@ло на пленке - ни голос, ни интонации, ни манера разговора. Как можно это не слышать??)) Голос Порошенко тоже местами под вопросом. Скомпилированная чекистская фигня, одним словом.)
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11.07.2020 02:01 Ответить
Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна: "Тисну руку. Щиро дякую". В "ЄС" назвали їх фейковими. У Кремлі відмовилися від коментарів - Цензор.НЕТ 8654
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11.07.2020 08:52 Ответить
Путина годами учили таким штукам... И та же школа сегодня у его сподвижников.
Главное забросить компромат на сильного противника , а то что
компромат фейковый ,так это же детали ,которые ,как известно,от дьявола.
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11.07.2020 10:49 Ответить
Голос Пороха місцями схожий - тож була нарізка з реальних розмов, але місцями несхожий - тож нестачу фраз компенсував якийсь актор.
Голос "х_ла" взагалі несхожий - його "партію" виконував актор повністю
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21.07.2020 21:08 Ответить
якби ці "плівки" вартували хоча б чогось - вони були б оприлюднені під час президентських виборів.
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21.07.2020 21:09 Ответить
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