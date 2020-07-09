Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина: "Жму руку. Спасибо большое". В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев. АУДИО
Народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) обнародовал в четверг записи разговор с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.
На пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" Деркач сказал, что этот разговор, по его данным, состоялся 30 апреля 2015 года, передает Цензор.НЕТ.
На записи слышно, как человек, с голосом похожим на голос Порошенко, говорит о том, что "проект миротворцев у наших западных партнеров большого энтузиазма не вызывает". Собеседник отвечает: "Пусть Лавров с Климкиным это обсуждают".
"Я готов подумать по перспективам экономическим, потому что там ситуация тяжелая и переходит к необратимым вещам.., - говорит также человек с голосом Порошенко, - Для того, чтобы эффективно готовились полноценные минские контактные группы, наши коллеги – Хайди, Кучма с Демченко и представитель России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений. Было бы целесообразным, может, приедет этот представитель в Киев, они встретились бы с Хайди. Пока нет диалога, пусть приедет, проработает. Мы из Минска с пустыми руками выходить не должны".
Он также поздравляет собеседника с праздником 1 мая. "Благодарю, с наступающим. Раньше это называли день Международной солидарности трудящихся, я не знаю, в России изменили это название?" "Да хрен его знает", - отвечает человек с голосом, похожим на голос Путина.
"Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем", - говорит человек с голосом, похожим на Порошенко. "Официально он называется праздник весны и труда, вот как". – отвечает собеседник. "Вы там как, справляетесь со всем?" - спрашивает он со своей стороны. "Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что выстраивается уже какая-то вертикаль. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать непросто. Длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается".
"Зря вы так думаете. Украина – интересная и красивая страна", - говорит другой голос. "Я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает", - отвечает человек с голосом, похожим на Порошенко. "Ну и слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли", - говорит его собеседник.
Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку. Спасибо большое" - говорит голос похож на Петра Порошенко.
"Обнимаю. До свидания", - отвечают с другой стороны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации, основанные якобы на записи телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, в бытность его президентом Украины в апреле 2015 года.
Песков отметил, что телефонные разговоры глав государств носят закрытый характер.
"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись (...) Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.
На замечание о том, что самой записи в СМИ нет, но есть ее изложение, Песков рассмеялся.
В течение шести лет фейки является одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата", прокомментировали данные пленки в пресс-службе "Европейской Солидарности".
"Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом. О том, как на самом деле проходили переговоры Петра Порошенко с Путиным, рассказал один из очевидцев, Франсуа Олланд: "Держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции". По воспоминаниям Президента Франции, "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга", Порошенко "оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны", - отметили в политсиле.
"Фейковый же разговор с Путиным, впрочем, не главное на сегодняшней пресс-конференции Деркача и Кулика. Они - участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятия с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину. Именно это кроется за призывом Кулика к гражданам подавать иск не против Путина, а против Порошенко. Слова Кулика красноречиво коррелируют с вчерашним заявлением Генерального ррокурора Венедиктовой о том, что якобы граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко", - добавили в ЕС.
"Юристы, обслуживающие "пятую колонну", в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества. И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры по навязыванию российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко. Это - месть Кремля за то, что Порошенко как Президент и Верховный Главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", - резюмировали в "Европейской Солидарности".
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И думайте.
Главное - против Порошенко, а ВСЯКОЕ гавно против Порошенко очень вкусно для зебелят и сомнений не вызывает.
У вас ведь нет сомнений в достоверности, а, зебелята?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
И девочка хорошая )
13 страниц какашками забросали))))
педро гнида и это аксиома.ну а кто тянет мазу за эту гниду, либо душевно больные,либо обычные интернетдрочилы без мозгов и к гадалке не ходи)))
А деньги платят, чтобы не видеть реальность, поэтому ты "излечился".
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
И девченка класс ))
"Жму Руку. Обнимаю". Как Россия руками своей агентуры хочет поссорить Украину и США. ВИДЕО
Очередная порция записей о Петре Порошенко от православного чекиста Андрея Деркача - сегодня в фокусе "Без цензуры" https://censor.net/v3207403
Хряк все больше увязает в своей брехне.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.
https://censor.net/resonance/3115707/*****************************************************************************************************
- Русня своих лолит не сдает.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Всего одна минута, ознакомься.И девчонка норм )
та еще жучка, хитро спрыгнувшая с паровоза новороссии - та самая, которая включила в отчет ОБСЕ о российской агрессии против Грузии такие расплывчатые формулировки, что их не один год смаковала kak российская пропаганда, так и антисаакашвиливские крикуны внутри Грузии и в Украине (ауyy, порохоботыыы!).
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
А вот это точно норм -
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo
Послухав запис розмови пранкерів Лєксуса і Вована, який видають за розмову Путіна і Порошенка.
Тю. Це вже такий рівень компроматів?
Там же чітко палиться фейковість.
По-перше, голоси не Путіна і Порошенка. Інтонації зімітовані схоже, але це не вони.
Путіна взагалі не розчути. Тіпа за помєхами.
Бо це Лєксус і Вован.
Причому, Лєксус грає Порошенка, а Вован - Путіна.
Є фрагменти, дуже схожі на голос Порошенка, і дуже можливо, що це його якісь фрази з інших розмов, але вони навіть на слух випадають.
А по-друге, там же по датам неспівпадіння!
Порох каже: "завтра вручатиму медалі до 70 років перемоги". Він ці медалі справді вручав.
Вручав 9 травня 2015 року.
А от телефонна розмова між Путіним і Порошенко, нібито відбувалася 30 квітня 2015 року.
10 днів різниці.
Упс.Але прикол у тому, що легко гуглиться, що телефонна розмова ця 30 квітня 2015 року, яку нам ніби викладають, насправді відбулася не між Путіним і Порошенко, а між Путіним, Порошенко, Меркель і Олландом.
Не між двома, а між чотирма. У рамках Нормандського формату.
Упс-2.
"Відбулася телефонна розмова канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, Росії - Володимира Путіна та України - Петра Порошенка, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у четвер, 30 квітня."
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Упс. Упс. Упс.
Долбойоби ліпили херню, а в Гуглі себе не перевірили.Ну, і там ще декілька вже чисто сценарних помилок, які бувають, коли автор сценарію, що писав діалоги, погано врубається в тему, про яку пише.
Наприклад, фрази "западниє партньори счітают, что міротворци - ето російськая ловушка для мєня" не могло бути взагалі.
Всі, хто слідкує за подіями, знають, що ідея розміщення миротворців на Донбасі (яка, до речі, за зеленого шльоми благополучно похована) - це з самого початку ідея саме Порошенко.
Це він її протискав, і таки майже протиснув. А тепер, виявляється, жалівся, що це "російская ловушка". І жалівся Путіну. Якого скрутив в баранячий ріг у Мінську, про що є свідчення у мемуарах Франсуа Олланда. Ну-ну.
І так - Меркель і Олланд ось сидять поруч на трубці, слухають, а Порошенко на них жаліється.
Творчество душевнобольних.
Вся ця туфта вкинута виключно з метою запулити фразу: "Іскрєннє ваш! Жму руку. Цьомки".
Коротше, фігня для дебілів.
Плюйте в пику всім, хто це розносить.
(с)Джон Сміт
1. В очередной раз плёнки предоставлены (услужливо и когда Порошеко набирает рейтинг) кгб, плюс во время войны с расеей!
2. Никакого криминала, договорняков о сдаче территории и тд в самом разговоре нет. Ну, снесите Зе за поздравление с НГ.)))
3. И вообще, это дипломатия, в ней нах@@ не посылают, даже если заслуженно.)
Доналд «друг владимира» улыбается, жмёт руку и похлопывает по плечику, а вернувшись домой лепит 50 новых санкций.
4. Вы бы лучше озаботились тем, КТО у вас сливает или пишет СУПЕР-МЕГА-УБЕР секретные разговоры президента. ВОТ ЭТО - ВРАГ!,!
С любовью из US. Слава Україні! 🇺🇸❤️🇺🇦
Это вообще не @@@ло на пленке - ни голос, ни интонации, ни манера разговора. Как можно это не слышать??)) Голос Порошенко тоже местами под вопросом. Скомпилированная чекистская фигня, одним словом.)
Главное забросить компромат на сильного противника , а то что
компромат фейковый ,так это же детали ,которые ,как известно,от дьявола.
Голос "х_ла" взагалі несхожий - його "партію" виконував актор повністю