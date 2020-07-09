Ни о каких уступках Венгрии речь не идет. Проблемы в наших отношениях могут быть решены на уровне Орбана и Зеленского, - Кулеба. ВИДЕО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в переговорах с его коллегой Петером Сийярто никто не шел ни на какие уступоки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Голос Америки".
"После возникновения нынешнего кризиса в наших отношениях с Венгрией, венгерская сторона сделала одну вещь, но крайне важную и болезненную, - она начала блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне. Утверждать, что Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО - это было большое преувеличение, мягко говоря, свидетельством чего является, например, то, что это недавно Венгрия присоединилась к консенсусу о предоставлении Украине статуса участника программы расширения возможностей НАТО", - сообщил он.
Кулеба также отметил, что сотрудничество есть, однако такой топ-стратегический уровень, комиссия на наивысшем уровне, действительно заблокирован из-за позиции Венгрии.
"Мы пока не сделали друг другу в переговорах с Питером Сийярто уступок, но на чем мы сфокусированы, так это на восстановлении доверия друг к другу и на выработке позитивной повестки дня. Мы понимаем, что комплексно все проблемы в наших отношениях могут быть устранены только после проведения встречи президента Украины и премьер-министра Венгрии. И мы работаем для того что такая встреча состоялась и была результативна. Но пока ни о каких уступках речь не идет, мы только ищем взаимоприемлемые решения", - сказал он.
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Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля.
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"Ще більш насторожують спроби популістів використати цю кризу для підриву демократії. Яскравим прикладом є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Орбан, який останніх 10 років провів у нападах на вільну пресу, громадські організації і політичних опонентів, використовує коронавірусну кризу як підставу, щоб проштовхнути закон, який https://www.washingtonpost.com/politics/2020/04/02/hungary-just-became-coronavirus-autocracy/ дозволить його необмежене пряме правління. Це перший такий диктаторський демарш в Європі з часів Закону 1933 року, який надав надзвичайні повноваження Гітлеру."
Другий етап, це політичне домінування. Не є таємницею, що не дивлячись на невеликому (в розмірах цілої області) відсотку етнічних угорців, там діють фактично угорські (нехай і у нас зареєстровані) політичні партії, які дуже непогано (явно не відповідно до %) представлені в обл. раді. Зараз відбувається взагалі катастрофа. Зелені закладають міну сповільненої дії створюючи окремий Угорський район. Замість того, щоби об'єднати Берегівський, Виноградівський з Мукачівським чи Ірашавським із забезпечити собі спокій, Влада об'єднує мадярів... Як то кажуть, чого "Київ" не зробить за завезений по вірній адресі чемодан із готівкою...
Але є й третій етап, він теж вже реалізується. Це намагання створити такі собі "казачі загони". Під різним приводом іде намагання створити різних типа волонтерів (воєнізованих звісно". Кому би вони тільки не допомогали. І лісникам, і прикордонникам і поліції, головне, щоби зібрати місцевих мадярів і озброїти. Паралельно іде шалена протидія створенню у Берегові військової частини. Мотиві на любий смак. Від усі вони алкаші, до це підвищить у маленькому місті рівень злочинності.
Отак фігня малята... отакі реалії. Кому не подобається, слухайте Зелених казкарів... вони вам збудують, замість України Малоросію, а замість Закарпаття - Нову Угорщину...