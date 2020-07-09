Ни о каких уступках Венгрии речь не идет. Проблемы в наших отношениях могут быть решены на уровне Орбана и Зеленского, - Кулеба. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в переговорах с его коллегой Петером Сийярто никто не шел ни на какие уступоки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Голос Америки".

"После возникновения нынешнего кризиса в наших отношениях с Венгрией, венгерская сторона сделала одну вещь, но крайне важную и болезненную, - она начала блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне. Утверждать, что Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО - это было большое преувеличение, мягко говоря, свидетельством чего является, например, то, что это недавно Венгрия присоединилась к консенсусу о предоставлении Украине статуса участника программы расширения возможностей НАТО", - сообщил он.

Кулеба также отметил, что сотрудничество есть, однако такой топ-стратегический уровень, комиссия на наивысшем уровне, действительно заблокирован из-за позиции Венгрии.

"Мы пока не сделали друг другу в переговорах с Питером Сийярто уступок, но на чем мы сфокусированы, так это на восстановлении доверия друг к другу и на выработке позитивной повестки дня. Мы понимаем, что комплексно все проблемы в наших отношениях могут быть устранены только после проведения встречи президента Украины и премьер-министра Венгрии. И мы работаем для того что такая встреча состоялась и была результативна. Но пока ни о каких уступках речь не идет, мы только ищем взаимоприемлемые решения", - сказал он.

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Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля.