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Ни о каких уступках Венгрии речь не идет. Проблемы в наших отношениях могут быть решены на уровне Орбана и Зеленского, - Кулеба. ВИДЕО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в переговорах с его коллегой Петером Сийярто никто не шел ни на какие уступоки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Голос Америки".

"После возникновения нынешнего кризиса в наших отношениях с Венгрией, венгерская сторона сделала одну вещь, но крайне важную и болезненную, - она начала блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне. Утверждать, что Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО - это было большое преувеличение, мягко говоря, свидетельством чего является, например, то, что это недавно Венгрия присоединилась к консенсусу о предоставлении Украине статуса участника программы расширения возможностей НАТО", - сообщил он.

Кулеба также отметил, что сотрудничество есть, однако такой топ-стратегический уровень, комиссия на наивысшем уровне, действительно заблокирован из-за позиции Венгрии.

"Мы пока не сделали друг другу в переговорах с Питером Сийярто уступок, но на чем мы сфокусированы, так это на восстановлении доверия друг к другу и на выработке позитивной повестки дня. Мы понимаем, что комплексно все проблемы в наших отношениях могут быть устранены только после проведения встречи президента Украины и премьер-министра Венгрии. И мы работаем для того что такая встреча состоялась и была результативна. Но пока ни о каких уступках речь не идет, мы только ищем взаимоприемлемые решения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сийярто о Береговском районе Закарпатья: "Это общий интерес Украины и Венгрии"

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля.

Венгрия (1965) Зеленский Владимир (20525) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто Петер (325) Виктор Орбан (468)


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Топ комментарии
+6
На уровне Зеленского разве что поломать. Решала он только на словах, и то по шпаргалке.
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09.07.2020 14:03
+4
- Короче говоря,мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование...(с)
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09.07.2020 14:08
+2
Что зеля согласиться на преподовании Венграм на иврите?
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09.07.2020 14:06
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На уровне Зеленского разве что поломать. Решала он только на словах, и то по шпаргалке.
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09.07.2020 14:03 Ответить
Все має бути за сценарієм !!!))
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09.07.2020 14:05 Ответить
Что зеля согласиться на преподовании Венграм на иврите?
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09.07.2020 14:06 Ответить
Цікаво, про що можливо домовитись з ********* ???)))
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09.07.2020 14:08 Ответить
- Короче говоря,мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование...(с)
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09.07.2020 14:08 Ответить
Таки да. Недавно, во время моего отпуска, привалили на пляж чел.15 мадьяров. Вели себя, мягко говоря, не очень, Бабы ржали как проститутки, а 50 летние мужики, вели себя как 15-летние пубертяки. Правда до поляков не дотягивают, то редкие швали и быдло.
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09.07.2020 14:17 Ответить
Вірити кулебі - все одно, що вірити єрмаку чи зе.
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09.07.2020 14:08 Ответить
Про жодні поступки Угорщині не йдеться. Проблеми в наших відносинах можуть бути вирішені на рівні Орбана та Зеленського, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3075
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09.07.2020 14:10 Ответить
Якщо це залежить від ЗЕ!, то можна навіть не починать, а дочекатись часу, коли в Україні знову з'явиться Президент.
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09.07.2020 14:12 Ответить
Ми дуже віримо - все, що не скажете, то тіпа "правда"!
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09.07.2020 14:22 Ответить
Уверен Орбан не захочет играть с зелей пипиркой на рояле ...
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09.07.2020 14:28 Ответить
зацiнiть, що пишуть провiднi змi ЕС про фашистську мадярщину:
"Ще більш насторожують спроби популістів використати цю кризу для підриву демократії. Яскравим прикладом є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Орбан, який останніх 10 років провів у нападах на вільну пресу, громадські організації і політичних опонентів, використовує коронавірусну кризу як підставу, щоб проштовхнути закон, який https://www.washingtonpost.com/politics/2020/04/02/hungary-just-became-coronavirus-autocracy/ дозволить його необмежене пряме правління. Це перший такий диктаторський демарш в Європі з часів Закону 1933 року, який надав надзвичайні повноваження Гітлеру."
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09.07.2020 14:41 Ответить
Как Зеленский решает мы знаем.
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09.07.2020 14:55 Ответить
Цікаво, козєля знає взагалі, де та Угорщина?
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09.07.2020 14:58 Ответить
У мадяров є таємна програма по окупації частини Закарпаття. Перші її етапи передбачають тотальну присутність Угорщини в економічному, культурному та соціальному житті українських угорців. Вона вже виконана повністю. Можете запитати в любому мадярському селі про щось позитивне і вам скажуть - це Угорщина нам допомогла, це Угорщина зробила і навіть те, що насправді зроблено Україною, там асоціюється виключно із мадярами. Це і подвійне громадянство, це і кредити угорських банків, це і допомоги сільрадам, товариствам і т.п. Це при тому, що сама Угорщина, доволі жебрача за мірками Європи країна.
Другий етап, це політичне домінування. Не є таємницею, що не дивлячись на невеликому (в розмірах цілої області) відсотку етнічних угорців, там діють фактично угорські (нехай і у нас зареєстровані) політичні партії, які дуже непогано (явно не відповідно до %) представлені в обл. раді. Зараз відбувається взагалі катастрофа. Зелені закладають міну сповільненої дії створюючи окремий Угорський район. Замість того, щоби об'єднати Берегівський, Виноградівський з Мукачівським чи Ірашавським із забезпечити собі спокій, Влада об'єднує мадярів... Як то кажуть, чого "Київ" не зробить за завезений по вірній адресі чемодан із готівкою...
Але є й третій етап, він теж вже реалізується. Це намагання створити такі собі "казачі загони". Під різним приводом іде намагання створити різних типа волонтерів (воєнізованих звісно". Кому би вони тільки не допомогали. І лісникам, і прикордонникам і поліції, головне, щоби зібрати місцевих мадярів і озброїти. Паралельно іде шалена протидія створенню у Берегові військової частини. Мотиві на любий смак. Від усі вони алкаші, до це підвищить у маленькому місті рівень злочинності.
Отак фігня малята... отакі реалії. Кому не подобається, слухайте Зелених казкарів... вони вам збудують, замість України Малоросію, а замість Закарпаття - Нову Угорщину...
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09.07.2020 14:59 Ответить
Слать нах Венгрию надо! с ней не нужно вообще налаживать отношений! Нужно их признать союзниками России и врагами Украины! Они хотят захватить Украинские территории, как и РФ это делает с другой стороны! Украина какая то размазня! Ее захватывают, а она хочет у врага еще на коленях просить чего то там! Украине нужны яйца железные у руля страны, а не этих чепуховцев, которые ведут себя, как лохи! Они Украину сильной не хотят сделать, они думают, как грабить ее и схемы строить! в Украине должен быть президент националист, который не связан ни с русскими, ни с олигархами, ни с мафией, и который никогда не пойдет на предательство Украины и никогда не вступит в сговор с ними! Идейный националист надо! Желательно прошедший войну! Который наймет таких же жестких людей с собой возьмет во власть и уничтожит олигархическую систему и всех олигархов прикажет расстрелять при задержании, как делали в других странах с такими же мафиози!
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09.07.2020 15:01 Ответить
Обаглевших ******** отыметь в зад!
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24.12.2020 11:43 Ответить
 
 