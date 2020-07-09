Пожар на Луганщине локализован, угрозы распространения огня нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возгорание леса и сухой травы в Новоайдарском районе Луганской области удалось локализовать. На месте работают почти полторы тысячи спасателей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет", - отмечается в сообщении.

Огонь тушат 1 494 человека и 293 единицы техники, из них от ГСЧС 736 человек личного состава и 146 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

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Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

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