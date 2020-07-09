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Пожар на Луганщине локализован, угрозы распространения огня нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возгорание леса и сухой травы в Новоайдарском районе Луганской области удалось локализовать. На месте работают почти полторы тысячи спасателей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет", - отмечается в сообщении.

Огонь тушат 1 494 человека и 293 единицы техники, из них от ГСЧС 736 человек личного состава и 146 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пострадавшие от пожаров на Луганщине получат по 300 тыс. грн за полностью сгоревший дом, по 50 тыс. грн за частичное разрушение, - госкомиссия ТЭБ и ЧС

Напомним, в районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

ГСЧС сообщили, что подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома.

Также на Цензор.НЕТ: Луганская полиция не пропустила волонтеров Нацкорпуса, которые везли гуманитарную помощь пострадавшим от огня

Пожар на Луганщине локализован, угрозы распространения огня нет, - ГСЧС 01
Пожар на Луганщине локализован, угрозы распространения огня нет, - ГСЧС 02
Пожар на Луганщине локализован, угрозы распространения огня нет, - ГСЧС 03
Пожар на Луганщине локализован, угрозы распространения огня нет, - ГСЧС 04

Автор: 

пожар (5961) ГСЧС (4988) Луганская область (6501)


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Брешут. Еще горит кое-где.
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09.07.2020 19:04 Ответить
И фото... Нет пожарных машин, которые сдохли по пути от Новоайдара к пожару. Позавчерашние, те которые на базе ЗИЛ-131 и закипели при t=+43 в тени.
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09.07.2020 19:08 Ответить
А що говорить ексnертиза nро еnіціентр , nричини nожежі....
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09.07.2020 21:50 Ответить
 
 