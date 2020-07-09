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Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали. ВИДЕО

Нарушитель пытался попасть из села Гоптовка на Харьковщине на хутор Нехотеевка в Белгородской области. Он несколько раз штурмовал забор, потерял шлепанец, чуть не упал и был задержан пограничниками.

Видео ночных приключений нарушителя обнародовала Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничники отдела "Дергачи" зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы. Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора", - сказано в сообщении.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения госграницы.

Также на Цензор.НЕТ: Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали 01

Автор: 

Госпогранслужба (6485) граница (5275) россия (95725) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+16
Вот как человек измучился от украинского языка... бежал, аж шлёпок потерял. Дайте ему опохмелиться.
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09.07.2020 19:37
+14
Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали - Цензор.НЕТ 2735
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09.07.2020 19:39
+8
И эти люди хотят хорошо жить? Вечный сериал про животных...
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09.07.2020 19:37
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Вот как человек измучился от украинского языка... бежал, аж шлёпок потерял. Дайте ему опохмелиться.
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09.07.2020 19:37 Ответить
И эти люди хотят хорошо жить? Вечный сериал про животных...
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09.07.2020 19:37 Ответить
От биндэр пытался убежать. Но не судьба
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09.07.2020 19:38 Ответить
Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали - Цензор.НЕТ 2735
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09.07.2020 19:39 Ответить
Здесь должен был быть Чапаев...
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09.07.2020 20:12 Ответить
Тю, зачем? Ватоцефалы хоть пусть все туда через забор тулят. Украинцам лишь легче будет...
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09.07.2020 19:39 Ответить
Просто оно пыталось обойти процедуру ускорительного поджопника !
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09.07.2020 19:47 Ответить
Связку гранат без чеки он забыл. Чего ватнику просто так бегать?
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09.07.2020 20:05 Ответить
напилося й додому дорогу шукало. Герої тільки п'яних бідолаг можуть ловити.
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09.07.2020 19:40 Ответить
так пить меньше надо...всей страной-лаптендией
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09.07.2020 20:03 Ответить
Ну так не пей, че ж тебя носит в лаптеландии
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09.07.2020 20:48 Ответить
Ну поймали и что дальше? Депортируют на Рашку?
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09.07.2020 19:44 Ответить
это гражданин Украины. Его нельзя депортировать.
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09.07.2020 20:27 Ответить
Раися и колючая проволка это синоними !
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09.07.2020 19:45 Ответить
так это ж Сенина знаменитая стена, за которую украинцы заплатитли 4 миллиарда
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09.07.2020 20:28 Ответить
Мягко говоря,цинично лжешь,ватный рашистский длбб ,но головку держишь уверенно, хоть и обосрался по самые уши...Скоро обсираться будет нечем ,Хвинансы поют романсы на Моржовиииииии....
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09.07.2020 21:02 Ответить
чего это лгу. Это та самая стена из сетки-рабицы за 4 миллиарда. Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали - Цензор.НЕТ 5995
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09.07.2020 22:51 Ответить
Чого його тримати? Забрати все, як румунські прикордонники у Остапа Бандера і випустити на росію.
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09.07.2020 19:49 Ответить
Что то я не понял, откуда ето он лез если перелез через забор и оказался в Украине? И когда ордена и квартиры будут раздавать пограничникам за поимку такого особо опасного рецидивиста?
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09.07.2020 19:50 Ответить
он не перелез. он пытался. его задержали
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09.07.2020 20:29 Ответить
Решил за новыми скрепами сгонять...
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09.07.2020 19:50 Ответить
я еще пойму когда прорываются за укро-пенсией, а обратно??? хез
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09.07.2020 19:50 Ответить
а как он преодолел стену яценюка?
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09.07.2020 19:50 Ответить
не преодолел.
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09.07.2020 20:29 Ответить
А може в нього там шмара?
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09.07.2020 19:51 Ответить
Не, погранцы явно дурью маются.
К нам везут необходимое оборудование-они пресекают, в мордор бегут ватаны-они задерживают.
Совсем офигели - наоборот надо!
На кого работаем?
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09.07.2020 19:52 Ответить
Зачем ?Это потенциальный клиент обезьянника в раше
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09.07.2020 19:53 Ответить
жопу крапивой надрать и отпустить самца.
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09.07.2020 19:55 Ответить
залезал Яйцеслав, а перелез уже просто Славик )
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09.07.2020 19:56 Ответить
Хочу заметить, что яйценюк выстроил такой хилый забор, что даже пьяный ватник его перелез за 5 минут.
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09.07.2020 20:02 Ответить
Но поймали ж. А без забора?
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09.07.2020 20:07 Ответить
Без забора он заснул бы там на месте, а так - даже немного протрезвел.
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09.07.2020 20:24 Ответить
не перелез, только тапка лишился
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09.07.2020 20:30 Ответить
Закусывать надо!
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09.07.2020 20:05 Ответить
"«Не влезай, убьёт, мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Несгибаемый народ."

Тимур Шаов
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09.07.2020 20:10 Ответить
Он несколько раз штурмовал забор, потерял шлепанец, чуть не упал и был задержан пограничниками.
...
Нічого собі! Оце ватана АШ ТРІСЛО!
(питання: а навіщо затримували? Нехай би хмиздував собі до мишобратів...)
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09.07.2020 20:10 Ответить
Так раньше бежали из СССР.
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09.07.2020 20:12 Ответить
Забирайтенах,ваш валежник , скоро к вам ломанутся еще пару млн. совершенно никчемных тупых ,но умеющих стрелять ватных длббв !
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09.07.2020 21:09 Ответить
Это только мне кажется, что слева от ворот забора нет?
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09.07.2020 20:14 Ответить
там "вал яйценюха" ...
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09.07.2020 20:21 Ответить
не может быть. Сеня лично проверял.
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09.07.2020 20:31 Ответить
блин,Тарантино просто нервно чешется в кустах от такого сюжета--- на хутор Нехотеевка через колючку и овчарок прорывается из фашисткого плена теряя шлёпку человек со сложной судьбой...
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09.07.2020 20:14 Ответить
В Росію? Опівночі? Що із людьми може зробити повний місяць😂
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09.07.2020 20:24 Ответить
шо-то смотрю я на эту Сенину четырехмиллиардную стену, и понимаю, что у меня такая же на даче.
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09.07.2020 20:33 Ответить
Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали - Цензор.НЕТ 8029
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09.07.2020 20:39 Ответить
"На мужчину составили протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения госграницы." - он ещё и масочный режим нарушил.
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09.07.2020 20:40 Ответить
В полночь?? Может лунатик??
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09.07.2020 20:41 Ответить
Рашкотварь,про ваши реХвормы 1 июля в курсе,смокчите у трезвой обезьянки Тупина полным рООООтом...
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09.07.2020 20:53 Ответить
Всю жизнь так лазил и тут попался.
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09.07.2020 20:49 Ответить
Ватного пдрса,нужно было ускорить пенделем и запретить вьезд в Украину на 10 лет
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09.07.2020 20:50 Ответить
представляю себе "войну" на линии разграничения т.н. ато или хоть как там его называют - АНТИ-ДЕРЖАВА...
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09.07.2020 20:51 Ответить
не впускать же надо...
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09.07.2020 21:08 Ответить
Це ж п'ята колона, треба було допомогти з носака, щоб перелетів, а от назад вже не пускати, хай там хохлом буде.
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09.07.2020 21:23 Ответить
Сеня где твоя Великая стена,а то бухарики через нее перелазят?
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09.07.2020 21:26 Ответить
Зачем его задержали????
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09.07.2020 21:44 Ответить
пасланєц миру від зеленої бубні
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09.07.2020 21:47 Ответить
Так я не поняв! Оцэй штакетник и е Схидный Вал?! Яйцэнюх! Дэ мильярд ****!!!
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09.07.2020 22:33 Ответить
як бачиш навіть цього достатньо на перших порах
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10.07.2020 01:20 Ответить
Берите пример ватаны--это не так сложно сволить с ненавистной Украины в страну вашей
мечты
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10.07.2020 11:36 Ответить
Да... вот именно, нахера задерживать. Я за создание специальных пропускных пунктов для таких на границе с козломордыми. Пускай официально покидают Украину. Сдают паспорт. Миграционная служба в реестре сделает отметку "Без права возвращения и восстановления гражданства". Все довольны. Мокши вернутся в родную "говень". На меньше проблем с подобными организмами.
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10.07.2020 11:42 Ответить
Треба було ще копняка для прискорення додати, а не ловити. Одним ватоцефалом менше було б.
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10.07.2020 12:33 Ответить
 
 