Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали. ВИДЕО
Нарушитель пытался попасть из села Гоптовка на Харьковщине на хутор Нехотеевка в Белгородской области. Он несколько раз штурмовал забор, потерял шлепанец, чуть не упал и был задержан пограничниками.
Видео ночных приключений нарушителя обнародовала Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
"Пограничники отдела "Дергачи" зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы. Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора", - сказано в сообщении.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения госграницы.
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К нам везут необходимое оборудование-они пресекают, в мордор бегут ватаны-они задерживают.
Совсем офигели - наоборот надо!
На кого работаем?
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Несгибаемый народ."
Тимур Шаов
...
Нічого собі! Оце ватана АШ ТРІСЛО!
(питання: а навіщо затримували? Нехай би хмиздував собі до мишобратів...)
мечты