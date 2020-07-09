Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали. ВИДЕО

Нарушитель пытался попасть из села Гоптовка на Харьковщине на хутор Нехотеевка в Белгородской области. Он несколько раз штурмовал забор, потерял шлепанец, чуть не упал и был задержан пограничниками.

Видео ночных приключений нарушителя обнародовала Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничники отдела "Дергачи" зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы. Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора", - сказано в сообщении.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения госграницы.

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