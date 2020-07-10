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На данный момент непосредственной угрозы наступления армии РФ из оккупированного Крыма нет, - Наев. ВИДЕО

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил об отсутствии в настоящий момент угрозы наступления Вооруженных сил РФ со стороны оккупированного Крыма.

Об этом генерал сказал в эфире телеканала 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Состояние дел на таврическом направлении таково, что Вооруженными силами Украины усиленны все виды разведки. Также в усиленном режиме ведется разведка всеми органами Украины, имеющим на это полномочия. Ежедневно получаютс сведения о Вооруженных силах Российской Федерации на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживается состояние, положение тех подразделений, которые находятся на временно оккупированной территории в Крыму, действия относительно нашего Северо-крымского канала", - отметил командующий ОС.

По его словам, полностью отслеживается ситуация относительно возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров с территориальной части Российской Федерации.

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"Указанное состояние, положение относительно неприятеля такое, что пока враг не подготовил наступательный удар ... Его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Вдоль административной границы между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым находится небольшое количество подразделений Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи по наблюдению за нашей группировкой ВСУ ", - сообщил Наев.

По словам генерала, сейчас непосредственных угроз для наступления Вооруженных сил РФ на Херсонскую область "не обнаружены и не установлены".

Также читайте: Оккупанты не восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала на админгранице с Херсонщиной, - Наев

Автор: 

армия РФ (19403) Крым (26412) Наев Сергей (347) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+20
Наев всегда взвешивает свои слова и за них отвечает. Он опирается на данные разведки. Отставить панику.
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10.07.2020 07:12
+19
Якщо Наєв сказав, значить так і є, хоча вам там на дивані, звісно ж видніше!
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10.07.2020 07:19
+17
Ця людина пройшла великий шлях,тому його словам довіряють і не варто сумніватися в тому що ситуація під контролем, адже Нажв грамотний офіцер
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10.07.2020 07:31
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На данный момент непосредственной угрозы наступления армии РФ из оккупированного Крыма нет, - Наев - Цензор.НЕТ 5636
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10.07.2020 00:17 Ответить
На Херсонську область з Криму не підуть, а на Одесу? Слухати Наєва, це втрачати дурно час.
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10.07.2020 14:24 Ответить
Запорожье пытаются расскачать ситуацию уже...всякими козачками по заказу кремля -ФСБ...куреня Запорожского войска низового, созданную в Мелитополе во главе с Александром Панченко, который в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль. Так вот, с этого все начинается.

Так начинались т.н. ДНР/ЛНР. Вот с этих "казаков". Это попустительство группировок, которые первыми с цветами встретят российские танки, "захваченные в райотделах милиции".
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11.07.2020 04:53 Ответить
Ну прямо, як ТАСС 14 июня 1941...
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10.07.2020 00:19 Ответить
Казалось, Серега б.м. адекватный человек... У меня с 2015 работают два переселенца из Крыма. Жители Красноперекопска. Пару раз в неделю звонят родственникам. В понедельник мать сказала- Андрей, аккуратней, подальше, все забито техникой, танки, какие то машины, все едет к границе, колонны техники. Может Наеву скинуть фотку?
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10.07.2020 12:02 Ответить
Хочешь мира - готовься к войне, - поговорка времён римской империи.
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10.07.2020 00:20 Ответить
Нє, нє. У нас зараз при владі «партія міра».
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10.07.2020 00:22 Ответить
А на не «Тавріццком направлєніі»?
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10.07.2020 00:21 Ответить
А как же "вот-вот нападет"? Мы уже соскучились как-то...
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10.07.2020 00:21 Ответить
Проснись, ти какаєш.
Россія напала на Україну 20.02.2014 року.
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10.07.2020 00:24 Ответить
Держите Киевское направление,кремлёвский Фюрер уже отдал указ,главное не расслабляться и не...На данный момент непосредственной угрозы наступления армии РФ из оккупированного Крыма нет, - Наев - Цензор.НЕТ 8806
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10.07.2020 00:22 Ответить
в крымском котле медленно, но закипает грибной суп по - украински, с отсосиновиками
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10.07.2020 00:25 Ответить
"Министр обороны Украины г-н Таран постоянно называет всех, кто критикует его действия "необразованными дилетантами". Так как мы тоже не заканчивали военных академий, мы бы хотели услышать от Тарана профессионально-военное объяснение вопроса о массовом разминировании участков на линии соприкосновения на Донбассе. Как показывает практика ведения войн, массовое разминирование производится стороной перед самым началом активных наступательных действий. Так как "доктрина Зеленского" не предусматривает ведение боевых наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий, то массовое разминирование линии соприкосновения , значительно повышающим риск внезапного удара ВС РФ на Донбассе, осуществляется в их интересах ? " - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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10.07.2020 00:34 Ответить
расскажи это своим бабушкам у подьезда.. не хочу даже терять на тебя своего времени и обьяснять тебе все нюансы..
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10.07.2020 00:47 Ответить
"Командующему ВМС Украины контр-адмиралу Алексею Неижпапе. Ваши утверждения о сигнальности восстановления инфраструктуры Северо-Крымского канала перед возможной атакой со стороны РФ логически безупречны, но стратегически неверны, ибо исходят из неверных представлений о принципах принимаемых Россией решений. Атака будет произведена вне зависимости от степени готовности инфраструктуры СКК." (с)
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10.07.2020 00:39 Ответить
такие заявления приближают час Ч
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10.07.2020 00:59 Ответить
Значит Ходжэс балабол?😁
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10.07.2020 02:18 Ответить
Якось стрьомно навіть спати при пісюаністі. Бо не знаєш, шо тебе в ранці чекає, може прокинешся, а буряти біля хати у танках стоять.
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10.07.2020 02:19 Ответить
Наев всегда взвешивает свои слова и за них отвечает. Он опирается на данные разведки. Отставить панику.
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10.07.2020 07:12 Ответить
Якщо Наєв сказав, значить так і є, хоча вам там на дивані, звісно ж видніше!
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10.07.2020 07:19 Ответить
Особливо тобі!
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11.07.2020 12:41 Ответить
Любимая пугалка времен Пети опять в тренде. Времена Буденного и батьки Махно давно прошли,для вторжения войскам лапотных надо построить на границе склады и базы нефтепродуктов.Если их нет то и вторжения нет,эти истины военные эксперты еще в 14-16-ых годах пытались доказать,когда лысый с Петей орали сейчас нападут.
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10.07.2020 07:23 Ответить
твердолобий горішок з розрідженим мозком, а експерд.
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10.07.2020 10:40 Ответить
Ага человек в генштабе проработал,читайте и смотрите Олега Жданова за 14-16 годы,ходя может вам и Турчинов эксперт,правда по сдаче украинских земель и интересов.
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10.07.2020 12:32 Ответить
надо построить на границе склады и базы нефтепродуктов.Если их нет то и вторжения нет..

після цієї фрази я і написав про горішок, а експерди ви ще ті, прохфесійні...
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10.07.2020 12:46 Ответить
Сказал бы генерал Наев, что раша "нападет" - критиковали бы, сказал "не нападет" - критикуют! Если разведка докладывает, что предпосылок для нападения нет, то в чем проблема? Наев же не придумал все сам, а опирается на информацию, которая есть! Не метайте бисер, господа!
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10.07.2020 07:28 Ответить
не мечите...)...учи языг противника
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10.07.2020 12:09 Ответить
Ця людина пройшла великий шлях,тому його словам довіряють і не варто сумніватися в тому що ситуація під контролем, адже Нажв грамотний офіцер
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10.07.2020 07:31 Ответить
Наєв людина слова, спираючись на його досвід та данні розвідки, поки ситуація зрозуміла.
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10.07.2020 08:26 Ответить
Наєв дав чітку відповідь на питання про можливе вторгнення ворога, взявши за основу дані розвідки а не якісь там чутки. Людина з високим бойовим досвідом, високо досвідчений командир.
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10.07.2020 09:13 Ответить
Респект Наєву! Уважно його дивився та слухавнав навіть якщо двух каналах. Тепер сплю спокійно - знаю, що ми в безпеці. Дякую Вам пане генерал.
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10.07.2020 09:17 Ответить
Все правильно, на даний час паніки не потрібно, але за будь яких обставин армія готова відбити атаку, генерал діло каже!!!
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10.07.2020 09:59 Ответить
Чому на Г+Г? Верне ж від виду чорноротої пропагандонши
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10.07.2020 10:57 Ответить
Волки - волки орал турчинов
четыре года .
Теперь эту песню затянули новые нувориши .
Когда волки нападут -
пугать Граждан Украины уже будет не кому !
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10.07.2020 11:01 Ответить
Головне щоби Наєва просто не зробили цапом відбувайло на майбутнє... Чому Верховний головнокомандувач офіційно не заспокоїть населення (і відповідно візьме відповідальність на себе)?
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10.07.2020 11:18 Ответить
Наев как всегда прав и данные разведки это подтверждают но готовиться надо к любому развитию ситуации.
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10.07.2020 11:37 Ответить
Може з нашого боку залучено більше ресурсів (війська, розвідка, допомога партнерів з НАТО), але нам про це знати непотрібно. Наєв сказав нам те, що ми маємо знати.
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10.07.2020 12:39 Ответить
Конечно не нападут. Им это не надо.
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10.07.2020 12:57 Ответить
Выпускайте пастора. У того кацапы нападали раз в две недели, стабильно. Но так и не напали. но пипл хавает, замирая от ужаса.
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10.07.2020 13:21 Ответить
Ти дебіл(це медичний термін)? Кацапи напали в 2014 році.
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10.07.2020 14:05 Ответить
https://censor.net/user/386764 Пішло в дупу, гівно, разом із пастором.
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10.07.2020 19:47 Ответить
Безліч запитань. Просто безліч. Наєв будучи генетичним кацапом ще коли при поросятині та мудойобищі призначили на посаду - прийшов "гудячи" пафосні заклики -ще тоді не викликав довіри. А тут вже різні дебіли його цілували у сраку та весь "нуль" гудів - "ось, прийщов справжній генерал!" Але визтачило ненадовго.. Потім ,після того як а ні хріна не змінилося і ніде у армії він десь сховався та сидів не вилазячи. І тут оп..! " Та це ж знайомі всі обличчя!" Що таке трапилося? Нова вказівка від нового кацапо-жидівського хазяїна? От же тепер - зрозуміло - совдепівський тупий дебіл. "Ать - два!"
Тепер по висловлюванням. Запитання..
"На данний момєнт нєпосрєдслвенной угрози ...нет" Питання: Звідки ти знаєш?? Як що це замилювання щоб не було паніки - то в нас вже 6 років війна! Яка нахрін паніка? Усі і так готові. Чи оце - наєв вважає що війни немає? Друге.. Чому я вже зає......ся рахувати джерела у самій близькості до кацапів які кажуть не просто про підвіз та скупчення овехдофіга техніки саме наступальної а що вже навіть усім котам та собакам у зоні "нуля" зрозуміло що саме группуваня перелаштування та інша підготовка свідчить про порядок підготовки до наступу?? Мало того - кацапи вже місяць як чистять та готують під воду ту частину каналу у Крим де немає контролю України. Це з чого?? "Генеральне прибирання"?? Наєв тупий настільки що не розуміє? Чи бреше? Тоді питання навіщо бреше і для кого бреше. Бути неготовим - це поразка. Бути готовим до загрози якої не сталося - це перемога і безпека. То що відбувається? Наєву подзвонив ***** та сказав що нападу не буде? Чи така велика таємниця як що сказати що ВСУ готується відбивати широкомаштабний наступ кацапів? Чи це не буди частково тих же кацапів деморалізувати?
От тому я маю до цього висеру цього дурня у військовій формі десятки питань - що воно робить? І не тільки я ( це для зелено- та поросяко- ботів) У невизначенні пів лінії зіткнення.
Але те що українське суспільство влада та гівноштаб намагаються об'їхати на кривій козі - це точно. Не зрозуміло тільки навіщо..?
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10.07.2020 14:47 Ответить
Причиной т.н. "кадровой реформы" ВСУ является прямое указание Зеленского министру обороны Тарану на сокращение оборонных расходов на 10-12% от заявленного в бюджете -2020. Номенклатуру сокращения разрабатывает Хомчак.https://timeze2019.blogspot.com/
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10.07.2020 16:07 Ответить
У нас нет угрозы и у них от нас нет угрозы, все мирно и хорошо, как будто и не было Крыма
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10.07.2020 18:38 Ответить
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил об отсутствии в настоящий момент угрозы наступления Вооруженных сил РФ со стороны оккупированного Крыма. Источник: https://censor.net/v3207280

Ото заспокоїв так заспокоїв.
Краще сказав би МОСКОВІЯ ВІДТЕРМІНУВАЛА ЧАС НАПАДУ НА УКРАЇНУ і це була б правда, бо ДОКИ Є НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА, ДОКИ НЕМАЄ ПОВНОЦІНОЇ ІСТОРІЇ У МОСКВИ
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10.07.2020 19:35 Ответить
Наєв "слів на вітер не пускає". Якщо так говорить, йому можна вірити. Генерал перевірений часом і конкретними справами. Повага!
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10.07.2020 21:38 Ответить
Наеву это сам предатель его брат из Крыма сказал?? ну-ну. Угроз нет никаких на всех на правлениях, можно расходится и армию не усиливать и отправить в казармы.
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11.07.2020 04:23 Ответить
Напоминает Муженко.
ДАП не сдадим. 2 недели его непосредственного руководства. ДАПа нет.
Дебальцево наше, согласно Минску... Не сдадим. Сдали.
Порошенко после этого награждает его и генеральское звание!
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11.07.2020 18:48 Ответить
Спокійна, розмірена та впевнена відповідь військового керівника, яка заспокоює та надає впевненості в наші ЗСУ. Дякуємо Вам наші захисники. Тримаєм порох сухим!
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11.07.2020 21:54 Ответить
На відміну від наших балаболов амеріканські генерали словами не розкидуються. У них все базується на данних розвідки!!! А нам треба послухати і зробити все, щоб роісянам потикатися у Херсонську область не хотілось. Нам треба готуватися до можливого нападу, щоб не було так як з Кримом. Що майже без бою здали!!!
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12.07.2020 21:39 Ответить
 
 