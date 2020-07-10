На данный момент непосредственной угрозы наступления армии РФ из оккупированного Крыма нет, - Наев. ВИДЕО

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил об отсутствии в настоящий момент угрозы наступления Вооруженных сил РФ со стороны оккупированного Крыма.

Об этом генерал сказал в эфире телеканала 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Состояние дел на таврическом направлении таково, что Вооруженными силами Украины усиленны все виды разведки. Также в усиленном режиме ведется разведка всеми органами Украины, имеющим на это полномочия. Ежедневно получаютс сведения о Вооруженных силах Российской Федерации на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживается состояние, положение тех подразделений, которые находятся на временно оккупированной территории в Крыму, действия относительно нашего Северо-крымского канала", - отметил командующий ОС.

По его словам, полностью отслеживается ситуация относительно возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров с территориальной части Российской Федерации.

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"Указанное состояние, положение относительно неприятеля такое, что пока враг не подготовил наступательный удар ... Его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Вдоль административной границы между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым находится небольшое количество подразделений Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи по наблюдению за нашей группировкой ВСУ ", - сообщил Наев.

По словам генерала, сейчас непосредственных угроз для наступления Вооруженных сил РФ на Херсонскую область "не обнаружены и не установлены".

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