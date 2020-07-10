На данный момент непосредственной угрозы наступления армии РФ из оккупированного Крыма нет, - Наев. ВИДЕО
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил об отсутствии в настоящий момент угрозы наступления Вооруженных сил РФ со стороны оккупированного Крыма.
Об этом генерал сказал в эфире телеканала 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.
"Состояние дел на таврическом направлении таково, что Вооруженными силами Украины усиленны все виды разведки. Также в усиленном режиме ведется разведка всеми органами Украины, имеющим на это полномочия. Ежедневно получаютс сведения о Вооруженных силах Российской Федерации на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживается состояние, положение тех подразделений, которые находятся на временно оккупированной территории в Крыму, действия относительно нашего Северо-крымского канала", - отметил командующий ОС.
По его словам, полностью отслеживается ситуация относительно возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров с территориальной части Российской Федерации.
"Указанное состояние, положение относительно неприятеля такое, что пока враг не подготовил наступательный удар ... Его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. Вдоль административной границы между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым находится небольшое количество подразделений Вооруженных сил РФ, которые выполняют задачи по наблюдению за нашей группировкой ВСУ ", - сообщил Наев.
По словам генерала, сейчас непосредственных угроз для наступления Вооруженных сил РФ на Херсонскую область "не обнаружены и не установлены".
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Так начинались т.н. ДНР/ЛНР. Вот с этих "казаков". Это попустительство группировок, которые первыми с цветами встретят российские танки, "захваченные в райотделах милиции".
Россія напала на Україну 20.02.2014 року.
після цієї фрази я і написав про горішок, а експерди ви ще ті, прохфесійні...
четыре года .
Теперь эту песню затянули новые нувориши .
Когда волки нападут -
пугать Граждан Украины уже будет не кому !
Тепер по висловлюванням. Запитання..
"На данний момєнт нєпосрєдслвенной угрози ...нет" Питання: Звідки ти знаєш?? Як що це замилювання щоб не було паніки - то в нас вже 6 років війна! Яка нахрін паніка? Усі і так готові. Чи оце - наєв вважає що війни немає? Друге.. Чому я вже зає......ся рахувати джерела у самій близькості до кацапів які кажуть не просто про підвіз та скупчення овехдофіга техніки саме наступальної а що вже навіть усім котам та собакам у зоні "нуля" зрозуміло що саме группуваня перелаштування та інша підготовка свідчить про порядок підготовки до наступу?? Мало того - кацапи вже місяць як чистять та готують під воду ту частину каналу у Крим де немає контролю України. Це з чого?? "Генеральне прибирання"?? Наєв тупий настільки що не розуміє? Чи бреше? Тоді питання навіщо бреше і для кого бреше. Бути неготовим - це поразка. Бути готовим до загрози якої не сталося - це перемога і безпека. То що відбувається? Наєву подзвонив ***** та сказав що нападу не буде? Чи така велика таємниця як що сказати що ВСУ готується відбивати широкомаштабний наступ кацапів? Чи це не буди частково тих же кацапів деморалізувати?
От тому я маю до цього висеру цього дурня у військовій формі десятки питань - що воно робить? І не тільки я ( це для зелено- та поросяко- ботів) У невизначенні пів лінії зіткнення.
Але те що українське суспільство влада та гівноштаб намагаються об'їхати на кривій козі - це точно. Не зрозуміло тільки навіщо..?
Ото заспокоїв так заспокоїв.
Краще сказав би МОСКОВІЯ ВІДТЕРМІНУВАЛА ЧАС НАПАДУ НА УКРАЇНУ і це була б правда, бо ДОКИ Є НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА, ДОКИ НЕМАЄ ПОВНОЦІНОЇ ІСТОРІЇ У МОСКВИ
ДАП не сдадим. 2 недели его непосредственного руководства. ДАПа нет.
Дебальцево наше, согласно Минску... Не сдадим. Сдали.
Порошенко после этого награждает его и генеральское звание!