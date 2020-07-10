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"Украина! Да я вас, сука!..", - пьяный житель Станицы Луганской разрушил знак с надписью "Украина" возле пункта пропуска в Станице Луганской. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором пьяный мужчина разрушает знак с надписью "Украина" возле пункта пропуска на линии разграничения в Станице Луганской. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как мужчина срывает буквы и разбрасывает их вокруг.

Напомним, что инцидент произошел 6 июля, в 21:00 в Станице Луганской. Неизвестный разрушил знак "Украина", который находится возле автодороги с круговым движением и пункта пропуска.

Полиция выяснила личность вандала и задержала его. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий. Свои действия он объяснил полицейским состоянием алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Станице Луганской разрушили знак "Украина", - полиция. ФОТО

Автор: 

сепаратизм (11311) хулиганство (352) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+54
важкий випадок ватанізму..тільки евтаназія..
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10.07.2020 09:55
+50
Поотрывать руки , это цитата из знаменитого в узких кругах Гепы . Мы же не должны уподобляться кидалам и наркобарыгам . Украине необходим закон о лишении гражданства за такие и подобные преступления . И пусть тварь доказывает любовь к родине на просторах необъятной росийской федерастии .
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10.07.2020 10:30
+44
не нужно высказываний - "убить, повесить, посадить на 1000000000 лет", при адекватной власти, для таких одно наказание - ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА и ВЫСЫЛКА ИЗ СТРАНЫ.
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10.07.2020 09:55
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Зеленский бы сказал: "Надо просто перестать пить"
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11.07.2020 14:22 Ответить
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12.07.2020 13:26 Ответить
маладєц, чо
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11.07.2020 21:39 Ответить
Україна в таких випадках ніколи не брала трубку
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11.07.2020 21:41 Ответить
Я бы порекомендовал в таких случаях культурно всё это заснять так, чтобы было видно лицо.
П.С.
Вот ЭТО - результат пропаганды. Вот эти сериалы, шансон, телевидение из колымы.. Посудите сами : украинские алкаши не спешат выражать ненависть к московии и не кричат "Слава Украине".
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12.07.2020 10:16 Ответить
Видимо, у гордого донбасяо не получилось сесть на шею Украине, - оформить пенсию или липовые инвалидские от Украины., потому что воевал в "ополчении". А ещё посмотрел Киселёва и Скабееву, вот его и бомбануло.
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12.07.2020 10:26 Ответить
"Украина! Да я вас, ****!.." - «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». - за поребрик пинками, его уже не перевоспитать.
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12.07.2020 11:34 Ответить
Хтось вірить, що в тій стороні живуть українці? Якби таке сталося трохи західніше, той напис був би написом на могилі цього недоумка і ніякого відео не було б, бо руки потенційного кінооператора були б зайняті копанням ями.
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12.07.2020 11:57 Ответить
надо було пристрелить.
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12.07.2020 12:55 Ответить
Бабка нашла точные слова этому домбасяо
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12.07.2020 13:16 Ответить
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