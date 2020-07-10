"Украина! Да я вас, сука!..", - пьяный житель Станицы Луганской разрушил знак с надписью "Украина" возле пункта пропуска в Станице Луганской. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором пьяный мужчина разрушает знак с надписью "Украина" возле пункта пропуска на линии разграничения в Станице Луганской. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как мужчина срывает буквы и разбрасывает их вокруг.
Напомним, что инцидент произошел 6 июля, в 21:00 в Станице Луганской. Неизвестный разрушил знак "Украина", который находится возле автодороги с круговым движением и пункта пропуска.
Полиция выяснила личность вандала и задержала его. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий. Свои действия он объяснил полицейским состоянием алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
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П.С.
Вот ЭТО - результат пропаганды. Вот эти сериалы, шансон, телевидение из колымы.. Посудите сами : украинские алкаши не спешат выражать ненависть к московии и не кричат "Слава Украине".