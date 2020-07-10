Киевский форум по безопасности: Итоги и последствия первого полугодия 2020 года для Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, во время которой обсудят итоги и последствия первого полугодия 2020 года в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского форума по безопасности.
В частности, спикеры обсудят следующие вопросы:
- Каковы политические итоги этого сложного полугодия?
- Какими будут действия власти для стратегического курса и национальной безопасности нашего государства?
- Какой прогноз экономической и финансовой ситуации и каковы перспективы внутреннего и внешнего положения Украины в ближайшем будущем?
Участи в дискуссии примут:
- Елена Кондратюк, политик, заместитель Председателя Верховной Рады Украины, основатель и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов;
- Владимир Лавренчук, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен Банка Аваль в 2005-2019 годах;
- Юрий Макаров, журналист, общественный деятель, шеф-редактор "Суспильного", Председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;
- Томаш Фиала, предприниматель, Генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", Президент Европейской Бизнес Ассоциации;
- Арсений Яценюк, политик и экономист, председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/LugaBeg
https://twitter.com/LugaBeg
https://twitter.com/LugaBeg Aндрій
https://twitter.com/LugaBeg Луганський
НЕИЗВЕСТНЫЕ В ШТАТСКОМ ПЕРЕДАЛИ МНЕ НОВУЮ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ЧАСТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЛЕНОК
ДЕРКАЧА
На видео можно услышать голос Путина и голос сами знаете кого, которые сообщает удивительную для всех новость! Смотрим
и делаем ретвит
https://twitter.com/i/status/1281465167289749505 https://twitter.com/i/status/1281465167289749505