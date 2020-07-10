Киевский форум по безопасности: Итоги и последствия первого полугодия 2020 года для Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, во время которой обсудят итоги и последствия первого полугодия 2020 года в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского форума по безопасности.

В частности, спикеры обсудят следующие вопросы:



- Каковы политические итоги этого сложного полугодия?

- Какими будут действия власти для стратегического курса и национальной безопасности нашего государства?

- Какой прогноз экономической и финансовой ситуации и каковы перспективы внутреннего и внешнего положения Украины в ближайшем будущем?

Участи в дискуссии примут:



- Елена Кондратюк, политик, заместитель Председателя Верховной Рады Украины, основатель и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов;

- Владимир Лавренчук, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен Банка Аваль в 2005-2019 годах;

- Юрий Макаров, журналист, общественный деятель, шеф-редактор "Суспильного", Председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;

- Томаш Фиала, предприниматель, Генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", Президент Европейской Бизнес Ассоциации;

- Арсений Яценюк, политик и экономист, председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

- Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину".

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