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Киевский форум по безопасности: Итоги и последствия первого полугодия 2020 года для Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, во время которой обсудят итоги и последствия первого полугодия 2020 года в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевского форума по безопасности.

В частности, спикеры обсудят следующие вопросы:

- Каковы политические итоги этого сложного полугодия?
- Какими будут действия власти для стратегического курса и национальной безопасности нашего государства?
- Какой прогноз экономической и финансовой ситуации и каковы перспективы внутреннего и внешнего положения Украины в ближайшем будущем?

Участи в дискуссии примут:

- Елена Кондратюк, политик, заместитель Председателя Верховной Рады Украины, основатель и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов;
- Владимир Лавренчук, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен Банка Аваль в 2005-2019 годах;
- Юрий Макаров, журналист, общественный деятель, шеф-редактор "Суспильного", Председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;
- Томаш Фиала, предприниматель, Генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", Президент Европейской Бизнес Ассоциации;
- Арсений Яценюк, политик и экономист, председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину".

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Автор: 

Форум (179) Яценюк Арсений (8011) Лубкивский Даниил (50) Кондратюк Елена (82) Макаров Юрий (14) Фиала Томаш (7)


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НЕИЗВЕСТНЫЕ В ШТАТСКОМ ПЕРЕДАЛИ МНЕ НОВУЮ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ЧАСТЬ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПЛЕНОК
ДЕРКАЧА
На видео можно услышать голос Путина и голос сами знаете кого, которые сообщает удивительную для всех новость! Смотрим
и делаем ретвит


https://twitter.com/i/status/1281465167289749505 https://twitter.com/i/status/1281465167289749505
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10.07.2020 10:31 Ответить
Київський форум яценюка, такий же безгзуздий як і сам мільярдер яценюк!
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10.07.2020 15:20 Ответить
...вот и весь итог
Київський безпековий форум: Підсумки і наслідки першого півріччя 2020 року для України - Цензор.НЕТ 4692
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10.07.2020 15:07 Ответить
 
 