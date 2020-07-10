За сутки в Киеве 118 случаев COVID-19, среди инфицированных - четверо медиков, - Кличко. ВИДЕО

На сегодняшний день в Киеве 5 990 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118 человек. Среди них - четверо медиков. Сегодня в Киеве уже 5 990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил мэр.

Среди заболевших 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет. И 4 девочки - от одного года до шести. А также 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. И пятеро мальчиков - от 6 до 14 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус побороли 2033 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 24. В Святошинском - 17. А также в Дарницком районе - 16 случаев", - отметил Кличко.

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