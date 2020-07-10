"Валєра, куди їхать? Хто знає?": объединившиеся Ляшко и Тимошенко записали обращение в машине. ВИДЕО

Главный радикал Олег Ляшко и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко заявили о едином кандидате на довыборах в Верховную Раду в 208 округе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, баллотироваться от этих политических объединений будет Ляшко. Об этом политики рассказали в видеоообращении, сделанном в автомобиле во время визита Ляшко и Тимошенко в Черниговскую область.

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