Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора". ВИДЕО

Нардеп Игорь Палица рассказал о своей встрече с президентом непризнанного Приднестровья Евгением Шевчуком в 2014 году в 2014 году, когда он был главой Одесской ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире программы "Право на владу" Палица объяснил, что эта в стреча была вынужденной и ее цель - проверка информации о концентрации российских войск на территории непризнаного Приднестровья. Встречу организовал один из руководителей одесских пограничников.

"Я предупредил Турчинова, что я выезжаю в Приднестровье. Он сказал, что я сошел с ума. И я один с этим пограничником перезжаю на территорию Приднестровья. Еду к президенту непризнанного Приднестровья Шевчука. Садимся у него в кабинете, выпиваем бутылку коньяка "Белый аист" и он говорит: "Игорь Петрович, у нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора". Я отвечаю: "Да у нас нет "Правого сектора". Мы пожали руки и я спокойно спал, зная, что со стороны Приднестровья ничего нет...", - говорит Палица.

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