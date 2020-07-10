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Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора". ВИДЕО

Нардеп Игорь Палица рассказал о своей встрече с президентом непризнанного Приднестровья Евгением Шевчуком в 2014 году в 2014 году, когда он был главой Одесской ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире программы "Право на владу" Палица объяснил, что эта в стреча была вынужденной и ее цель - проверка информации о концентрации российских войск на территории непризнаного Приднестровья. Встречу организовал один из руководителей одесских пограничников.

"Я предупредил Турчинова, что я выезжаю в Приднестровье. Он сказал, что я сошел с ума. И я один с этим пограничником перезжаю на территорию Приднестровья. Еду к президенту непризнанного Приднестровья Шевчука. Садимся у него в кабинете, выпиваем бутылку коньяка "Белый аист" и он говорит: "Игорь Петрович, у нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора". Я отвечаю: "Да у нас нет "Правого сектора". Мы пожали руки и я спокойно спал, зная, что со стороны Приднестровья ничего нет...", - говорит Палица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Приднестровский олигарх Гушан владеет в Украине недвижимостью и землей и имеет украинский паспорт, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Приднестровье (657) Палица Игорь (66)


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Топ комментарии
+17
Ржака
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10.07.2020 16:35
+16
Кацапы в Молдове вообще одебилились.
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10.07.2020 16:37
+16
Пожали руки и обнялись)))
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10.07.2020 16:37
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Ржака
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10.07.2020 16:35 Ответить
Кацапы в Молдове вообще одебилились.
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10.07.2020 16:37 Ответить
Пожали руки и обнялись)))
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10.07.2020 16:37 Ответить
Шо опять ? 😀
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10.07.2020 16:44 Ответить
Да фиг его знает. Думаешь что ещё и поцеловались?Или как Круто и Жан Маре того, этого самого?))
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10.07.2020 16:46 Ответить
Это ж аудио,видео дальше.
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10.07.2020 16:55 Ответить
Кокто т.е.
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10.07.2020 16:46 Ответить
Это всеравно, что какой то чиновник на уровне губернатора Грузии или Беларуси приехал бы на долбас и ручкался с дохлым ******** или нонишними ставленниками *****.
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10.07.2020 16:53 Ответить
А поцеловаться?
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10.07.2020 17:14 Ответить
Чувак явно хотел побухать коньяк, поэтому и попёрся туда.
Потому что российские войска там есть, с другой стороны, они не опасны, т.к. там нет современной техники, вооружения и живут они впроголодь...
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10.07.2020 16:37 Ответить
Чечня - батальйон "Восток"
ДНР-ЛНР - батальйон "Восток"
ПМР - батальйон "Восток"
Це не назви однакові, це все одна структура ФСБ.

Сценарії у кацапів незмінні. Слов'янськ зайшла тактична група зі стрілецькою зброєю - 40 обізян, взяли у заручники місто. Бензин/ДП не потрібні - бери безкоштовно на будь якій АЗС, продукти та ліки - така ж х@ня.
Щоб визволити місто зібрали 1755 чоловік МВС, СБУ, ЗСУ + інші до 530 чоловік.

м. Роздільна
м. Біляївка,
с. Маяки
смт Овідіополь,
с. Кароліно-Бугаз
200 обізян



Перший день
Київська траса - сполучення частково припинено;
Українська Бессарабія - сполучення припинено;

Позиції ППО С300 с. Миколаївка, Овідіопольський р-н - атаковані, Сектор ППО - втрачено.



Другий день, +600 обізян
м. Чорноморськ - сполучення припинено, морський порт припинив приймати вантажі (працює тільки Рибпорт)...
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10.07.2020 17:57 Ответить
Третій день, обізяни "отримали трофейні танки та іншу х@ню", небагато але є.

м. Біляївка, лінії електромереж пошкоджені, водогін пошкоджено. м. Одеса, м. Чорноморськ без води та світла (бо х@ярять вже біля ВЧ А2800, с. Хлібодарське, Кішеньовська траса - знесли магістральні лінії електромереж), електро постачання на півдні України - розбалансоване.
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10.07.2020 18:32 Ответить
День четвертий, обізяни збили з ПРЗК військовий/ цивільний (їм пох@й який) літак в Одеському аеропорті (на зліті або посадці, з тер. Таїровської селищної ради). Аеропорт - припинив роботу. Х@й знайдеш де вони залігли - декілька кв. кілометрів виноградників, лісопосадок, Таїровське кладовище. Тактична карта подібна м. Донецьк. Навіть назви районів в містах співпадають - Київський.
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10.07.2020 18:52 Ответить
Да шож за день такой квартально-рояльный,перл за перлом ржака 😆
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10.07.2020 16:38 Ответить
Это бубочка такого феерического кагдибобера назначил губернатором в Одесскую область?))
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10.07.2020 16:39 Ответить
Читай внимательно: Глава Одесской ОДА в 2014 году
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10.07.2020 16:41 Ответить
Ну дык, вот в чём и вопрос: кто это существо впихнул на такую должность?Приехал, бузнул, услышал Ихтамнет! и отвалил)))
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10.07.2020 16:44 Ответить
На улице 2020г бро)))
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10.07.2020 16:45 Ответить
Всё тайное рано или поздно становится явным!)))
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10.07.2020 16:47 Ответить
Конечно нет ордынских войск. Есть 14-я армия.
А если боится значит уважает.
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10.07.2020 16:38 Ответить
Кацапы тоже такую риторику уважают. Ню ню.И чем ты от них отличаешься?
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10.07.2020 17:53 Ответить
Я відрізняюсь тим що я не кацап.
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10.07.2020 18:02 Ответить
Что такое ,на украинский перешел? Не пались так явно. Говоришь боится ,значит уважает. Это типа наша украинская риторика ? прокольно.
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21.07.2020 17:31 Ответить
- Нас-тут-нет.
- Нас-там-нет.
- О, за это стоит выпить?
- Наливай!
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10.07.2020 16:40 Ответить
Патриотизм Бени развеялся как дым, "Г+Г" взялось рекламировать его шавку Палицу с его гнилой партейкой "Укроп", члены которой, даже бывшие волонтерами, уже как год забыли о войне, постят на своих страницах только котиков, собачек, рекламу путешествий и поют славу Палице коломойши.
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10.07.2020 16:40 Ответить
а шо тут нового?вся вата писает кипятком от правого сектора...
то ***** спасибо пусть скажет за инструктаж с запугиванием .
кизяков они не боятся-они боятся молдован и правый сектор.
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10.07.2020 16:42 Ответить
Гыга, вообще то от Правого сектора кипятком писает и Пэтя Порошенко.
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10.07.2020 16:44 Ответить
Гыга, т.е.https://pravyysektor.info/poglyad/antynarodnyy-rezhym-poroshenko-bude-znyshchenyy этого никогда не было и "вы всьо врьоті! Я вам нівєрю!"?
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10.07.2020 17:37 Ответить
чего этого?мокрых штанов у зели?
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10.07.2020 18:05 Ответить
Перекройте им газ и закройте жд сообщение, чтоб меньше ПС боялись..
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10.07.2020 16:42 Ответить
У них может и нет правого сектора,но в Украине он есть. Встречались в 2014в ато это настоящие воины добровольцы,отлично мотивированные и убивающие за свою страну, я их очень уважаю.
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10.07.2020 16:45 Ответить
Правый сектор возглавляет в основном бывшая рэкетня из 90-х. Не знаю, как они воевали, но отжимали тачки и бизнес нехило. Половина этих бандюков тайные агенты КГБ со времен совка.
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10.07.2020 18:22 Ответить
Я не знаю как в тылу а на войне в частности в дапе и песках они воевали славно.
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10.07.2020 18:37 Ответить
врет палица...белый аист не выпускают еще со времен совка .там теперь совсем другие коньяки.
но белый аист купить можно...самопальный,гаражного разлива.цыгане в основном торгуют,на разлив тоже.
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10.07.2020 16:46 Ответить
ну ты и риздун Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 310 285₴
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10.07.2020 16:54 Ответить
на пилядь пей Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 7887
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10.07.2020 17:02 Ответить
на,поинтересуйся .найдешь белый аист-скинешь ссылочку.

http://www.kvint.md/ru/vsop/
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10.07.2020 17:30 Ответить
, после того, как Онищенко запретил ввоз молдавских и грузинских вин в 2006 году, молдавский патент на торговую марку «Белый Аист» был аннулирован: производить коньяк Белый Аист стали на отечественных заводах, в том числе в ООО «Альтаир»..............оригинальный производитель "Белого Аиста" - это завод "BARZA ALBA"
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10.07.2020 17:40 Ответить
Адрес:
MD-3101, Республика Молдова,
г.Бэлць, улица Викторией, 49"BARZA ALBA"
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10.07.2020 17:43 Ответить
бельцы-это не пмр... .это чистая молдова.разве шо шевчук по старой привычке контрабасил,ну или поил палицу гаражным суррогатом.
скорее склоняюсь к мысли,шо то палица нефкурседела,слышал про аист,тока невдомек,шо он не производится в приднестровье.
и вот такие они везде...дилетанты.
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10.07.2020 18:03 Ответить
Гыга с чего мы начали ? (врет палица...белый аист не выпускают еще со времен совка).... я тебе показал что производится ,дал адрес ...... какого хера ты вильнул на пмр?в пмр бухали , не крути ,не солидно , лучше попроси что бы дяденька простил засранца
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10.07.2020 18:10 Ответить
мы начали с того,шо палица не мог бухать в тирасполе белый аист.разве что гаражного разлива .так шо определись,кто из вас палицей засранец
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10.07.2020 18:37 Ответить
гыга 1изданул -- см. его слова (врет палица...белый аист не выпускают еще со времен совка) что белый аист не выпускают со времен совка , гыгу ткнули носом что выпускают , Гыга ты Рабинович ?
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10.07.2020 19:24 Ответить
так в тирасполе в 2014 выпускали?отож...ну не с совка,но уже 16 лет.
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10.07.2020 19:56 Ответить
"спасибо аист! спасибо птица! так и должно было случится..."
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10.07.2020 16:46 Ответить
какой бред(((((((((((( там целая армия 14 стоит, и эту пургу на всю страну вещают
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10.07.2020 16:46 Ответить
Бред то ты.14 армия расформирована в 1995 году. Сейчас там армия ПМР, присягу дают народу Приднестровья. Служат там практически все местные, конкурс 5 человек на место. Никаких блок постов,. окопов
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10.07.2020 18:15 Ответить
Вот видите, как все просто? В Приднестровье - нет российских войск, в Украине - нет правого сектора. И заметьте, никогда и не было, не тех, не других. Раздули журналисты, видите ли. А Всего лишь, нужно было распить бутылку коньяка, поговорить и все - проблема решена!
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10.07.2020 16:50 Ответить
халамейси для кіндероу! пардон для зебілят
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10.07.2020 16:51 Ответить
Палица- Шевчук в бывшей бане сидел. Сосны корабельные там были, или только мочалки?
Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 1273
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10.07.2020 16:51 Ответить
Так він хоче нам сказати, що з абізянками на поводку в кремля можна і треба домовлятись.
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10.07.2020 16:57 Ответить
Палица спросил у Шевчука, тот ответил "нету", и этот "спал спокойно"?!
Тема для 95 квартала.
А на "правый сектор" я имел большие надежды.
Но, видно, весь пар ушел в свисток...
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10.07.2020 17:01 Ответить
бред какой-то.
правый сектор существует только в больной голове рашистов.
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10.07.2020 17:09 Ответить
Фуфло. Кто такой Палица,шо ему Приднестровец будет рассказывать о дислокации и наличии войск? Это вообще из анекдотов про Штирлица. Когда Гитлер с Муссолини обсуждают планы,в комнату входит Штирлиц,направляется к сейфу и начинает в нем рыться. Муссоли изумлен! Гитлер-"это полковник Исаев,он всегда так делает"!
-Так арестуйте!
-Пробовали,все равно выкрутится!
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10.07.2020 17:14 Ответить
Зато какой полёт фантазии, и даже без всяких веществ!
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10.07.2020 17:37 Ответить
Хто з присутніх голосував за "Правий сектор"?...........А тепер репетуємо!
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10.07.2020 17:16 Ответить
Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 699https://www.5.ua/media/pictures/original/168831.jpg

шарій влаштовує більше громадян ніж "Свобода".???
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10.07.2020 17:27 Ответить
та так...немає там росіянських військ...просто придністров"є від молдови уна-унсо відірвало...
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10.07.2020 18:18 Ответить
Садимся у него в кабинете, выпиваем бутылку коньяка "Белый аист" ....

Я думаю там была выпита не одна бутылка коньяка...и опосля фразы "ты меня увжаеешь?" и было сказано указанное в тексте новости...
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10.07.2020 18:42 Ответить
И никто не предположил, что это сарказм был: А, так у вас нет российских войск? Ну так и у нас Правого сектора нет. Друг другу мессиджи отправили и поняли друг друга.
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10.07.2020 23:15 Ответить
В конце они отсосали друг у друга и под аплодисменты Скубейчук разехались восвояси.
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10.07.2020 23:34 Ответить
Я с годода Бэлць где изготовливают ос
чень хороший коньяк который они пили! 14 армия до сих пор присутсует в преднистровье!! Чтобы мы не присоединились к своей Родине Румынии!!
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11.07.2020 00:52 Ответить
 
 