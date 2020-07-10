Голос Путина рассказал о новой российской технологии подделки голосов глав государств. ВИДЕО
В соцсетях появился ролик о новой российской технологии синтеза голосов, в котором голос президента РФ Владимира Путина рассказывает как фальсифицировать любой голос.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Прямый, голос Путина предупреждает, что эта технология открывает большие возможности для фальсификации.
"Фактически з этой технологией можно подделать любой разговор. Даже если речь идет о президенте страны. Это может вызвать серьезные политические последствия", - говорит голос Путина.
Также в ролике воспроизводятся голоса Ксении Собчак и Владимира Познера.
Напомним, что выпускник школы КГБ, нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки с фейковыми разговорами Порошенко, Байдена и Путина.
Топ комментарии
С таким отношениям к "плёнкам" тогда и про записи Ермака можно забыть.
https://www.youtube.com/watch?v=frgeYgNJDHg
Якщо ці голоса на плівках Деркача,це ця технологія,тоді,я папа римський...
На плівках чудово чути як себе впевненно пачуває агент російських спецслужб Порошенко.
А якщо подивитись на його перелякану істерію в батлі з зеленою тьоткою як він там окав і закатував оченята. Всім біо повноцінним стає все зрозуміло!!!
А всього треба було спростувати через відповідну службу президента"кремлівськіплітки" і все.Так деж там з коханням так не можна!!!
Так в чём проблема? Поднимите архивы и проверьте, было небыло?
то устроили гадание на кофейной гуще.
Слух человека как и его зрение весьма ограничены в своих возможностях, что восполняется, в некоторой степени, способностью опознавания образов второй сигнальной системой, так картинки меняющиеся с достаточной частотой воспринимаются как движение а звуки опознаются по некой степени похожести на звуки реальные, от сюда и понятие о степени аппроксимации - "Аппроксимация (от лат. proxima - ближайшая) или приближе́ние - научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми." Вот этим и отличается реальная запись от подделаной, изготовленной искусственно. Что слуху не доступно доступно экспертизе, по сему не нужно всяким трендежом заменять экспертные заключения, экспертиза должна давать не только заключение но и обосновывать его, на основании чего принят такой вывод. А альтернативные экспертизы могут эти выводы или подтвердить или оспорить, но так же долны указать на основании чего приняты выводы.
А подобные "мультики" чисто в мордорском стиле, с "надувными моделями" и рассчитаны чисто на лохов, дабы укрепить или разрушить их веру.
А о современных технологиях можно рассказывать годами, там и горбатым певцам делают соловьиные голоса.
У правительства есть все возможности провести следствие по поводу появления плёнок,а также проверить на аутентичность.
Или эти плёнки тупой фейк или государственная измена.
В любом случае следствие должно быть проведено в кратчайшие сроки.