Голос Путина рассказал о новой российской технологии подделки голосов глав государств. ВИДЕО

В соцсетях появился ролик о новой российской технологии синтеза голосов, в котором голос президента РФ Владимира Путина рассказывает как фальсифицировать любой голос.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Прямый, голос Путина предупреждает, что эта технология открывает большие возможности для фальсификации.

"Фактически з этой технологией можно подделать любой разговор. Даже если речь идет о президенте страны. Это может вызвать серьезные политические последствия", - говорит голос Путина.

Также в ролике воспроизводятся голоса Ксении Собчак и Владимира Познера.

Напомним, что выпускник школы КГБ, нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки с фейковыми разговорами Порошенко, Байдена и Путина.

