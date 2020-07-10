В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение. Под одного лидера никто объединяться не будет, - Яценюк. ВИДЕО

В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение, которое контролирует власть и не дает возможности изменить демократическую и европейскую повестку дня Украины.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБФ.

Яценюк напомнил, как в 2012 году была создана Объединенная оппозиция, и после парламентских выборов в том году она стала крупнейшей оппозиционной фракцией вместе с еще двумя фракциями оппозиции, которые прошли в парламент благодаря объединению.

"Придет время для оппозиции понять, что под одного лидера никто объединяться не будет. Закрытое акционерное общество с председателем правления не произойдет ", - подчеркнул политик.

"Если мы действительно руководствуемся ценностями украинского европейского государства и борьбы за завтра Украина, то на таких ценностях должно быть широкое оппозиционное объединение, которое, с одной стороны, контролирует власть, а с другой - не дает возможности изменить повестку дня Украины и внешнеполитическую и внутриполитическую. Демократической европейской Украины, которая должна идти по пути правильных рыночных эффективных экономических реформ и сильной и здоровой демократии ", - отметил Яценюк.

