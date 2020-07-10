РУС
В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение. Под одного лидера никто объединяться не будет, - Яценюк. ВИДЕО

В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение, которое контролирует власть и не дает возможности изменить демократическую и европейскую повестку дня Украины.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБФ.

Яценюк напомнил, как в 2012 году была создана Объединенная оппозиция, и после парламентских выборов в том году она стала крупнейшей оппозиционной фракцией вместе с еще двумя фракциями оппозиции, которые прошли в парламент благодаря объединению.

"Придет время для оппозиции понять, что под одного лидера никто объединяться не будет. Закрытое акционерное общество с председателем правления не произойдет ", - подчеркнул политик.

"Если мы действительно руководствуемся ценностями украинского европейского государства и борьбы за завтра Украина, то на таких ценностях должно быть широкое оппозиционное объединение, которое, с одной стороны, контролирует власть, а с другой - не дает возможности изменить повестку дня Украины и внешнеполитическую и внутриполитическую. Демократической европейской Украины, которая должна идти по пути правильных рыночных эффективных экономических реформ и сильной и здоровой демократии ", - отметил Яценюк.

+23
Вспомнил, что пора вскочить на подножку.
10.07.2020 18:26 Ответить
+18
Сеня оно уже есть и тебя никто спрашивать не будет. Излишнее самомнение и твой нарцисизм, Сеня, сейчас ни к чему.
10.07.2020 18:25 Ответить
+18
Серйозно? А це початок об'єднання, чи вже його кінець? В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение. Под одного лидера никто объединяться не будет, - Яценюк - Цензор.НЕТ 652
10.07.2020 18:29 Ответить
Страница 2 из 2
Проект широкой апазиции можно уже закрывать .Столько "аппазиционеров" воровского разлива он точно не выдержит)))Шлюшко,баба уля.,мародёр,куля в лоб,юга алкаш,Лерка золотая ручка))))Апазиция то шо надо)))
10.07.2020 19:53 Ответить
ЯЦН-ПНХ
10.07.2020 20:52 Ответить
яценюк идет нахер. конь переобувшийся. ты вообще кто? ты даже не ноль. ты минус. и не твое собачье дело что и как будет с оппозицией. да, и косатую с собой забери. из вас "оппозиция" как из говна пуля
10.07.2020 21:03 Ответить
Епт..Еще один "голос народа" отозвался....о небе в клеточку надо думать,Яйценюк, больше ни о чем....
10.07.2020 21:07 Ответить
Оце так докерувався Сеня, що ні одного схвального відгуку, всі його ненавидять
10.07.2020 21:20 Ответить
Ну почему же ни одного? Яценюк - лучший премьер-министр Украины за всё время независимости.Это неоспоримый факт и никакая ненависть этого факта не изменит.
10.07.2020 22:15 Ответить
В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение. Под одного лидера никто объединяться не будет, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2258
10.07.2020 21:22 Ответить
https://elise.com.ua/2019/05/14/srochnoe-zayavlenie-nalivajchenko-poroshenko-i-yatsenyuk-ukrali-15-milliardov-video/ «Порошенко и Яценюк украли 15$ миллиардов». ... Если бы не война на Донбассе, Петр Порошенко и Арсений Яценюк вполне вероятно были бы осужденными за тяжелейшие преступления на Майдане к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества. Однако есть и хорошие новости. По словам Наливайченко, Петру Порошенко и Арсению Яценюку при любых раскладах светит «вышка». https://replyua.net/usa/163192-kislin-poroshenko-vyvel-iz-ukrainy-8-mlrd-dollarov-i-platit-za-eto-budut-ukraincy.html Кислин: «Порошенко вывел из Украины 8 млрд долларов и платить за это будут украинцы».
10.07.2020 23:22 Ответить
якщо все так прозоро, то чому бубочка відкриває якісь дурнуваті справи, вже штук тридцять??? відкрив би одну, справжню й засадив би "баригу"... а все тому, що бреше твій наливай-чего-то... актор-прокурор...
10.07.2020 23:35 Ответить
Порошенко съел кролика, но так увлекся, что не заметил, как и его самого съели точно таким же способом.
Причем съедать конкурентов все эти товарищи научились у хйла.
Ну, что ж, хорошие ученики.
10.07.2020 22:40 Ответить
Знову, з-за марних амбіцій, кинете країну у руки гвалтівникам... ідіоти...
10.07.2020 23:29 Ответить
Правду каже
11.07.2020 01:03 Ответить
Только Тюлю никуда не берите.
Она развалит любое объединение потому что сама хочет всем владети.
11.07.2020 01:41 Ответить
ещё один американский спецпгент вылез,згинь перекуси-проволка.Сиди на своей родине -Америке и не лукуйся в Украину,уже доуправлялись.
11.07.2020 08:54 Ответить
Это да! Всё коррричневое должно лежать в одной куче. В ТУрме!
11.07.2020 17:57 Ответить
