"Русе не давайте пить!" - девочки-подростки для забавы сломали окно в электричке. ВИДЕО

Две несовершеннолетних девушки сломали окно в электричке сообщением "Пятихатки-Днепр". Развлечение они сняли на видео и выложили в Инстаграм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Хулиганы 9 июля разбили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный. Свои "развлечения" юные вандалы снимали на видео и выложили "Сторис" в социальную сеть Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украина отреагирует на этот случай", - сказано в сообщении.

В УЗ напомнили, что похожий случай был в марте. Тогда вандал разгромил пригородный поезд Львов - Сокаль. Его оштрафовали на 8500 гривен.

