"Русе не давайте пить!" - девочки-подростки для забавы сломали окно в электричке. ВИДЕО

Две несовершеннолетних девушки сломали окно в электричке сообщением "Пятихатки-Днепр". Развлечение они сняли на видео и выложили в Инстаграм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Хулиганы 9 июля разбили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный. Свои "развлечения" юные вандалы снимали на видео и выложили "Сторис" в социальную сеть Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украина отреагирует на этот случай", - сказано в сообщении.

В УЗ напомнили, что похожий случай был в марте. Тогда вандал разгромил пригородный поезд Львов - Сокаль. Его оштрафовали на 8500 гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Граффити с Шухевичем в Днепре испортили через день после появления. ФОТО

Топ комментарии
+59
сосна
10.07.2020 18:43 Ответить
10.07.2020 18:43 Ответить
+41
рабочая,корабельная
10.07.2020 18:50 Ответить
10.07.2020 18:50 Ответить
+35
и что из этой шмары выростет?
10.07.2020 18:42 Ответить
10.07.2020 18:42 Ответить
Комментировать
🤣👍 .
11.07.2020 10:08 Ответить
11.07.2020 10:08 Ответить
Дегенератки. Явно смотрят Г+Г и прочую лободу со всякими леськами, бадоевыми и прочими ЗЕлёными и не только.
10.07.2020 20:07 Ответить
10.07.2020 20:07 Ответить
"Русі не давайте пити!" - дівчата-підлітки для забави зламали вікно в електричці - Цензор.НЕТ 1225

Сотрудники ювенальной полиции отыскали юных нарушительниц. Ими оказались две девушки 2005 и 2002 годов рождения. За «шалости» чад придется отвечать их родителям. Они заплатят за ремонт вагона 4105 гривен. Также на маму девушки составили административный протокол по 184 статье КУАПП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен.
10.07.2020 21:37 Ответить
10.07.2020 21:37 Ответить
Ну вот, как и раньше, найти тупых малолеток самая простая работа для полиции.
10.07.2020 22:46 Ответить
10.07.2020 22:46 Ответить
т.е тупых малолеток не надо было искать?
11.07.2020 08:32 Ответить
11.07.2020 08:32 Ответить
Я не говорил, что не надо, я говорил, что это очень просто.
11.07.2020 11:20 Ответить
11.07.2020 11:20 Ответить
пардон... не понял.
когда есть видео - ваще делать ничего не надо)))
согласен с Вами.
11.07.2020 11:49 Ответить
11.07.2020 11:49 Ответить
уже года три дебильная мода на жопастые подстреляные джинсики аля 80е во сучки 14 летки
10.07.2020 21:43 Ответить
10.07.2020 21:43 Ответить
Хай хоч налисо стрижуться в синє фарбуються , аби поводилися , як порядні люди .
11.07.2020 10:11 Ответить
11.07.2020 10:11 Ответить
баба да баба да
как раз в стиле зеленского
10.07.2020 22:06 Ответить
10.07.2020 22:06 Ответить
по сути глупо, зачем видео выкадывать ? теперь умнее будут,
после знакомства с мусорами
10.07.2020 22:09 Ответить
10.07.2020 22:09 Ответить
А может быть даже, что - "горбатого могила исправит"...
11.07.2020 16:57 Ответить
11.07.2020 16:57 Ответить
Ну наверное готовятся к замужеству!!!! Будут своему мужу,детям,свекрухе и прочим -выламывать каждый день мозги!!!
11.07.2020 09:19 Ответить
11.07.2020 09:19 Ответить
Бывает.
Сам в пертурбативном возрасте пару раз творил нечто подобное.....
Повзрослеете - вспомните!
11.07.2020 09:53 Ответить
11.07.2020 09:53 Ответить
две даунихи хорошо повеселились, а почему 4000 только, а простой состава на ремонте? а убытки? ментов полюбому помазали но 40000 а 4000 то для галочки.
11.07.2020 09:56 Ответить
11.07.2020 09:56 Ответить
А почему эти наличники деревянные,да еще и тонкие,а не алюминиевые?От зажигалки электричка может вспыхнуть не говоря о каком то серьезном ЧП!
11.07.2020 11:22 Ответить
11.07.2020 11:22 Ответить
Эх, посворачивать бы им головы дебильные, во много раз было бы лучше.
11.07.2020 17:02 Ответить
11.07.2020 17:02 Ответить
