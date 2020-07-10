"Русе не давайте пить!" - девочки-подростки для забавы сломали окно в электричке. ВИДЕО
Две несовершеннолетних девушки сломали окно в электричке сообщением "Пятихатки-Днепр". Развлечение они сняли на видео и выложили в Инстаграм.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Хулиганы 9 июля разбили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный. Свои "развлечения" юные вандалы снимали на видео и выложили "Сторис" в социальную сеть Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украина отреагирует на этот случай", - сказано в сообщении.
В УЗ напомнили, что похожий случай был в марте. Тогда вандал разгромил пригородный поезд Львов - Сокаль. Его оштрафовали на 8500 гривен.
Также на Цензор.НЕТ: Граффити с Шухевичем в Днепре испортили через день после появления. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сотрудники ювенальной полиции отыскали юных нарушительниц. Ими оказались две девушки 2005 и 2002 годов рождения. За «шалости» чад придется отвечать их родителям. Они заплатят за ремонт вагона 4105 гривен. Также на маму девушки составили административный протокол по 184 статье КУАПП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен.
когда есть видео - ваще делать ничего не надо)))
согласен с Вами.
как раз в стиле зеленского
после знакомства с мусорами
Сам в пертурбативном возрасте пару раз творил нечто подобное.....
Повзрослеете - вспомните!