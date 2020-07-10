Полицейские накрыли сеть из 6 нарколабораторий в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Ривненской областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время обысков изъяли 2 кг каннабиса, 1 кг амфетамина и 300 кг прекурсоров общей стоимостью 1,5 млн гривен.

Работу сети лабораторий организовали и контролировали 4 человека.

"Сбыт наркотиков злоумышленники организовали через мессенджеры. К покупателям товар попадал через так называемые "закладки". Большинство участников группы уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", - отметил замначальника Департамента противодействия наркопреступности Вячеслав Сафонов.

Оперативники провели ряд обысков в нарколабораториях, автомобилях и по месту жительства фигурантов.

"Досудебное расследование по части второй статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - добавил Сафонов.

