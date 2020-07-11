На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В течение двух недель во время масштабных водолазных сборов представители Военно-Морских Сил, Сил специальных операций ВСУ и других силовых структур отрабатывали действия с применением специальных плавсредств и военной авиации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Кроме общей комплексной программы совместных действий, у каждого подразделения был еще и отдельный план. Отрабатывали и изучали особенности строения затонувшего судна, которое использовали как тренажер, относительно возможного устройства тайников. Отдельным упражнением было поднятие затонувших объектов с помощью специальных систем аварийного подъема и подъема крупных предметов от 100 до 2 000 кг. Во время выполнения комплекса упражнений бойцы использовали аппараты с открытой системой дыхания и бронежилеты с положительной плавучестью.
Операторы 73-го морского центра специального назначения выводили группы в условный тыл противника безпарашутным десантированием в воду по-штурмовому и с помощью комплекта съемного бортового оборудования "КАНАТ-1" на катера, находившиеся в море и на ограниченный участок местности на суше.
