На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение двух недель во время масштабных водолазных сборов представители Военно-Морских Сил, Сил специальных операций ВСУ и других силовых структур отрабатывали действия с применением специальных плавсредств и военной авиации.

Кроме общей комплексной программы совместных действий, у каждого подразделения был еще и отдельный план. Отрабатывали и изучали особенности строения затонувшего судна, которое использовали как тренажер, относительно возможного устройства тайников. Отдельным упражнением было поднятие затонувших объектов с помощью специальных систем аварийного подъема и подъема крупных предметов от 100 до 2 000 кг. Во время выполнения комплекса упражнений бойцы использовали аппараты с открытой системой дыхания и бронежилеты с положительной плавучестью.





Операторы 73-го морского центра специального назначения выводили группы в условный тыл противника безпарашутным десантированием в воду по-штурмовому и с помощью комплекта съемного бортового оборудования "КАНАТ-1" на катера, находившиеся в море и на ограниченный участок местности на суше.







