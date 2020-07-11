РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
5 297 10

На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение двух недель во время масштабных водолазных сборов представители Военно-Морских Сил, Сил специальных операций ВСУ и других силовых структур отрабатывали действия с применением специальных плавсредств и военной авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Кроме общей комплексной программы совместных действий, у каждого подразделения был еще и отдельный план. Отрабатывали и изучали особенности строения затонувшего судна, которое использовали как тренажер, относительно возможного устройства тайников. Отдельным упражнением было поднятие затонувших объектов с помощью специальных систем аварийного подъема и подъема крупных предметов от 100 до 2 000 кг. Во время выполнения комплекса упражнений бойцы использовали аппараты с открытой системой дыхания и бронежилеты с положительной плавучестью.

На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации 01
На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна. ФОТОрепортаж

Операторы 73-го морского центра специального назначения выводили группы в условный тыл противника безпарашутным десантированием в воду по-штурмовому и с помощью комплекта съемного бортового оборудования "КАНАТ-1" на катера, находившиеся в море и на ограниченный участок местности на суше.

На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации 03
На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации 04
На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации 05

Смотрите также: В зоне ООС прошли соревнования "охотников за танками". ВИДЕО

На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации 06

Автор: 

армия (8514) оборона (5267) спецназ (620) военные учения (3475)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
круто, только можно было упражняться где-то поближе к крыму?
показать весь комментарий
11.07.2020 01:08 Ответить
+3
Головне відпрацювати дії при проведенні операції та взаємодію між окремими підрозділами. До того ж в статті (на щастя) не вказано: де саме проводились навчання. Сказано лише про море
показать весь комментарий
11.07.2020 01:27 Ответить
+2
Судя по ландшафту на фото, это возможно Кирилловка, очень близко к Крыму.
показать весь комментарий
11.07.2020 06:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
круто, только можно было упражняться где-то поближе к крыму?
показать весь комментарий
11.07.2020 01:08 Ответить
Головне відпрацювати дії при проведенні операції та взаємодію між окремими підрозділами. До того ж в статті (на щастя) не вказано: де саме проводились навчання. Сказано лише про море
показать весь комментарий
11.07.2020 01:27 Ответить
Судя по ландшафту на фото, это возможно Кирилловка, очень близко к Крыму.
показать весь комментарий
11.07.2020 06:19 Ответить
Возьмите конфигурацию острова и найдите его в морской акватории.
Ничего сложного.
показать весь комментарий
11.07.2020 17:32 Ответить
А Аваков на айрбасах ....
показать весь комментарий
11.07.2020 05:52 Ответить
аппараты "с открытой системой дыхания" - это типа дайверов?
салабоны...
показать весь комментарий
11.07.2020 08:08 Ответить
На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации - Цензор.НЕТ 9821
показать весь комментарий
11.07.2020 08:37 Ответить
А де в цього морського спецназа ласти і акваланги. Чи це такий морський спецназ, що по землі бігає і зябра відрощені?
показать весь комментарий
11.07.2020 09:54 Ответить
главное чтобы в момент "ч" сопля не дал приказ "проста перестать стрелять" бойцам...и они не выполняли злочинні накази
показать весь комментарий
11.07.2020 11:08 Ответить
...Майор вийшов з води, майже не хитаючись, але мав щось у руках. Щось маленьке та, мабуть, крихке - бо йшов повільно й обережно. Але далеко. Відніс невідомощо метрів на сто, надивився там виямок і поклав туди.
Повернувся.
- Туди - не підходити, - хрипко сказав нам усім, хоч ніхто й не думав навіть дивитися в той бік.
Й одразу стало зрозуміло, що сталося і що вибухнуло.
Незрозуміло тільки було, хто причепив міну й чому вона торохнула, тільки-но баркас газонув.
На останнє запитання, однак, відповідь знайшлася швидше, аніж я думав.
- Ну чому, чому… - буркнув майор. - Бо вібрація.
Помовчав і пояснив:
- Міна така. «Верба» називається. Ну, або щось таке, чого я не знаю, але дуже на неї схоже.
Зітхнув і вже зовсім упалим тоном додав:
- Добре, хоч СПМ не причепили, бо летіли б ми тоді аж до самої Турції, але по частинах… - Радій Радутний «Той рік» - у «Морському збірнику 2017-2018»
показать весь комментарий
11.07.2020 12:23 Ответить
 
 