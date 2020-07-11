В российском Хабаровске прошел массовый протест против ареста губернатора Фургала: "Путин-вор!", "Путина - в отставку!". ВИДЕО
Несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края РФ, арестованного по обвинению в организации убийства, прошла в Хабаровске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Несанкционированная акция началась в Хабаровске в полдень по местному времени. Участники убрали металлические ограждения, которыми была перекрыта центральная площадь и скандировали: "Свободу". Затем выдвинулись колонной по одной из проезжих частей центральной улицы, после вновь вернулись на площадь и собрались у здания правительства. Активисты выступают на крыльце здания, требуя вернуть губернатора в Хабаровск, провести объективное расследование.
Судя по всему, собравшиеся в обвинения, предъявленные губернатору не верят. Скандируют "Свободу!", "Фургал - наш выбор!" и даже "Москва - уходи!" и "Путин - вор".
По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Путин: «Мы не должны выглядеть, как какие-то придурки,
как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва...».
Правильно, Владимир Владимирович.
Вы выглядите, как обезьяна с гранатой.
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16706 вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16706 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16706&force-full=1
🔥🗡Система после июльских конституционных изменений взялась за аресты и обыски. В элиты и гражданское общество посылается месседж о секьюритизации поправок - осмыслении их как сферы, напрямую связанной с вопросами безопасности. В новой России нет места диалогу и поиску совместных интерпретаций. Новой важной вехой во взаимоотношении центра и губернаторского корпуса стал арест главы Хабаровского края Фургала по обвинению в причастности к заказным убийствам 2005 года. Этот кейс стал точкой сборки сразу нескольких важных поинтов: нивелирования коронавирусной федерализации, оппозиционного голосования в регионе и отложенного спроса на репрессии. По Фургалу была отмашка с самого верха. Известно, что Путину неприятны популярные самостоятельные губернаторы с сильным потенциалом - рефлексия на начало 2000-х годов. Похожим образом появилось дело на Виктора Ишаева, которого власть тоже не любила. Антиподом может послужить глава Крыма, имеющий в своей трудовой биографии некоторые пятна родом из 90-х (https://tgo.one/fin_govoryn/1924 деятельность в составе ОПГ и прочее), а также ряд сенаторов, депутатов и других губернаторов. Отличием вышеобозначенных фигур служит их ролевая модель в политике: Фургал - самостоятельный, с точки зрения центра «протестный» игрок, Аксенов - системный продукт. Очевидно, такой зачисткой партийного проекта ЛДПР власть не решит контекстуальные проблемы досрочных выборов в Госдуму. Жесткое давление на региональные политические элиты имеет следствием снижение их способности эффективно реагировать на вызовы в кризисных ситуациях.
https://t.me/fin_govoryn/1924 Финансовый говорун
⛓👮🏻♂️После громкого ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за криминальные дела 15-летней давности вздрогнул глава Крыма Сергей Аксенов, имеющий в своей трудовой биографии некоторые пятна родом...TELEGRAM
Хай живе ХНР!!!
БРОДИТ ПРИЗРАК ПО Росии, ПРИЗРАК ОТАМНЩИНЬІ!!!!
Мала власну Українську Крайову Раду та Секретаріат. За девіз обрали слова: "Всі на захист України!", а за гімн - твір Павла Чубинського. Були орієнтовані на об'єднання з Українською Народною Республікою.https://gazeta.ua/articles/history/_u-rosiyi-zasudili-**********-yaki-progolosili-svoyu-respubliku/946714
Отут можно посмотреть онлайн трансляцию с этого митинга:
https://istrind.livejournal.com/377364.html
https://www.youtube.com/watch?v=N2Y4NudoekA
Это большое малорусское село. Главная и самая старая улица - Никольская. Вдоль всей улицы, по обеим сторонам, вытянулись белые мазанки, местами и теперь ещё крытые соломой. В конце города, при слиянии Раковки с Супутинкой, как часто и на коренной Украине, устроен «ставок», подле которого живописно приютился «млынок», так что получалась бы вполне та картина, в которой «старый дид» в одной песне смущает «молоду дивчину» - «и ставок, и млынок, и вишнёвенький садок», если бы этот последний был налицо. Среди русского населения, не считая казаков, малороссы настолько преобладают, что сельских жителей городской, так называемый интеллигентный, называет не иначе, как «хохлами». И действительно, среди полтавцев, черниговцев, киевских, волынских и других украинцев переселенцы из великорусских губерний совершенно теряются, являясь как бы вкраплением в основной малорусский элемент. Базар в торговый день, например, в Никольске-Уссурийском весьма напоминает какое-нибудь местечко в Украине; та же масса круторогих волов, лениво пережёвывающих жвачку подле возов, наполненных мешками муки, крупы, сала, свиных туш и т. п.; та же украинская одежда на людях. Повсюду слышится весёлый, бойкий, оживлённый малорусский говор, и в жаркий летний день можно подумать, что находишься где-нибудь в Миргороде, Решетиловке или Сорочинцах времён Гоголя.
- http://www.zn.ua/3000/3150/23711/ «Зеркало недели». № 42 (263) 23 - 29 октября 1999
Maxim Ak-Murza: В том и дело,шо только напоминают европейцев. А на самом деле - русня.
Ото в Україні вміють-гарні наслідки Майдана...
Станте на колени, оденьте пионерские галстуки и к вам вернется тов.сталин ..а сталин прийдет вам порядок наведет..
https://www.bbc.com/russian/features-53356119 Личная популярность губернатора вызвала у Кремля вопросы. В ноябре прошлого года на семинаре, который АП устраивала для вице-губернаторов по внутренней политике, выяснилось, что в Хабаровском крае рейтинг Владимира Путина оказался самым низким среди всех регионов (48% согласно закрытому опросу Фонда "Общественное мнение").
Але надія мала на хепі енд.Пуйло призначить нового смотрящого,який йому повністю підчиняється і на тому все
Источник: https://censor.net/v3207552
(выделено мной)
Сердечно поздравляю мышебратьев с "прекрасным" выбором руководства
У них нет Порошенко.
У них нет Турчинова.
У них одни уголовники.
И что характерно, мышебратьям такая власть нравится, потому что население РФ - сами уголовники.
У этого Фургаоа рейтинг в Хабаровске в два раза выше , чем у *****, естественно ,что возникло дело 'об убийстве'
*****, надеюсь, уже переоделся во все новое и ждёт.
На митинг в поддержку Фургала в Хабаровске собрались до 12 тысяч человек
Но тот тип был настолько гадким, что "Хабаровчане проголосовали бы и за табуретку, но против путинского ставленника". (с)
Фургал выиграл.
И неожиданно для всех повёл вменяемую и прогрессивную политику.
Сократил зарплаты чиновникам и их количество, сократил налоги, успешно привлёк инвестиции. Край начал реально процветать.
На референлуме про обнуление ***** он самоустранился и не стал устраивать фальсификации. Это стало последней каплей для Центра. Его арестовали по делу о якобы участии в убийстве 20тилетней давности и ему грозит 15 лет...
Хабаровский край: явка - 41,68%, за - 62,28%, против - 36,64%.
Теперь бомбить будут не только Воронеж, но и Хабаровск.
Если серьезно... Вообще удивляюсь, как дальневосточники ещё терпят эту Москву.... Москва за 8 тыс.км, но умудряется все соки вытягивает с региона.... В то время как все их соседи(Япония, Ю.Корея,Китай), нормально живут.... Если б они отделились, они бы не хуже японцев жили, с их то ресурсами....
Даже простые посылки из Китая идут через Москву...представляете, какой маразм... Из Китая в Москву, потом из Москвы на ДВ...хотя Китай рядышком))))
Який розвал , ви про що ? НЕ ВІРЮ ! В той же час на всіх смі замордянських -- жертви УПА Волинська різанина . І ті кацапи, яки вийшли на мітінг проти пуйла клянуть українців Заходьте почитайте , мене забанили , хотіла написати ще ось такаку інформацію .Може комусь вийде --будь ласка !! https://blogrb.ru/news/252348
Блогер Мариуш Цисевски --детей с Неммерсдорфа используют для пропагандистской диверсии в Волынской резне против украинцев
https://naszeblogi.pl/52337-propaganda-moskwy-stare-lajdactwa-starych-lajdakow
Тільки коли вони попросять вибачення у нас , і не тільки , тільки тоді у них можливі зміни на краще.
південніпівнічні
Але тут важливий сам факт невдоволеного населення, кацапо-орда безперервно бідніє і деградує сьомий рік, починаючи з 2014 року, тому поступово невдоволення та протести повинні зростати. особливо корисними для України були б протести в поневолених кацапньою автономних республіках ерефії...