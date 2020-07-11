В российском Хабаровске прошел массовый протест против ареста губернатора Фургала: "Путин-вор!", "Путина - в отставку!". ВИДЕО

Несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края РФ, арестованного по обвинению в организации убийства, прошла в Хабаровске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Несанкционированная акция началась в Хабаровске в полдень по местному времени. Участники убрали металлические ограждения, которыми была перекрыта центральная площадь и скандировали: "Свободу". Затем выдвинулись колонной по одной из проезжих частей центральной улицы, после вновь вернулись на площадь и собрались у здания правительства. Активисты выступают на крыльце здания, требуя вернуть губернатора в Хабаровск, провести объективное расследование.

Судя по всему, собравшиеся в обвинения, предъявленные губернатору не верят. Скандируют "Свободу!", "Фургал - наш выбор!" и даже "Москва - уходи!" и "Путин - вор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский губернатор Фургал задержан за серийные убийства

По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.