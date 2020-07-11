Трое подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" арестованы на 2 месяца без права залога, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Полтавской области суд взял под стражу на 2 месяца без права залога трех подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня, 11 июля, Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Еще одному подозреваемому меру пресечения также изберут сьогдня, 11 июля.
