Трое подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" арестованы на 2 месяца без права залога, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Полтавской области суд взял под стражу на 2 месяца без права залога трех подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня, 11 июля, Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Еще одному подозреваемому меру пресечения также изберут сьогдня, 11 июля.

