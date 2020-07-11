РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Видео
8 019 16

Трое подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" арестованы на 2 месяца без права залога, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Полтавской области суд взял под стражу на 2 месяца без права залога трех подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня, 11 июля, Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Трое подозреваемых в ограблении автомобиля Укрпочты арестованы на 2 месяца без права залога, - Нацполиция 01

Читайте: Трое граждан, подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине, задержаны, - Геращенко

Трое подозреваемых в ограблении автомобиля Укрпочты арестованы на 2 месяца без права залога, - Нацполиция 02

Еще одному подозреваемому меру пресечения также изберут сьогдня, 11 июля.

Также смотрите: Полиция нашла деньги и оружие, похищенные при ограблении автомобиля "Укрпочты", - Геращенко. ФОТО

Автор: 

ограбление (1370) Нацполиция (16700) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Укрпочта (315) юстиция (758) Полтавская область (1246)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Всё очень просто, хочешь заработать иди работай.
показать весь комментарий
11.07.2020 19:46 Ответить
+2
Сопризедентов зелиных арестовали . Ай -яй - яй !
показать весь комментарий
11.07.2020 19:48 Ответить
+2
"Актябрьскій" суд в Україні - це дещо..
показать весь комментарий
11.07.2020 20:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от блин... не разбагатели
показать весь комментарий
11.07.2020 19:35 Ответить
не поделились
показать весь комментарий
11.07.2020 22:55 Ответить
Бльо! Наостанньій світлині ховає облича типово як італійскій мафіозі. Видно, що матеріали ті ретельно вивчав. Навчався типу.
показать весь комментарий
11.07.2020 19:39 Ответить
На последнем фото человек попал в воздушную яму и его тошнит Вот уж попал так попал, как и все они.
показать весь комментарий
11.07.2020 19:42 Ответить
Всё очень просто, хочешь заработать иди работай.
показать весь комментарий
11.07.2020 19:46 Ответить
Сопризедентов зелиных арестовали . Ай -яй - яй !
показать весь комментарий
11.07.2020 19:48 Ответить
"Актябрьскій" суд в Україні - це дещо..
показать весь комментарий
11.07.2020 20:22 Ответить
Как то подозрительно быстро нашли преступников, деньги. И нигде не и слова как полиции это удалось? В чем доказательство причастности именно этих лиц?
показать весь комментарий
11.07.2020 21:47 Ответить
Есть сотни методов оперативно-розыскной деятельности, которые накапливались оттачивались и применялись веками. Есть сотни или тысячи аналогичных преступлений, раскрытие их изучается и по ним выстраивается методика расследований. Ничего сверхъестественного в скорости расследования нет.
показать весь комментарий
11.07.2020 22:21 Ответить
Только эти сотни методов почему-то действуют очень редко. В данном случае подозрительно отсутствие какой-либо информации, которая обычно присутствует в освещении подобных резонансных дел.
показать весь комментарий
11.07.2020 22:33 Ответить
Все эти методы действуют исключительно эффективно если их применять. А применять полиция будет их не всегда, но это вопрос к полиции, а не к методам. В данном случае это преступление резонанс поэтому была команда "рыть носом землю".
Для меня как раз подозрительны подробности типа расследования убийства Шеремета.
показать весь комментарий
11.07.2020 23:12 Ответить
бог не выдаст -свыня не съест
показать весь комментарий
11.07.2020 22:25 Ответить
Точно. Наверное следы ведут к кому-то кого не надо показывать
показать весь комментарий
11.07.2020 22:34 Ответить
Імовірно, вони з "уставших". На кафешку грошей не вистачало...
показать весь комментарий
11.07.2020 22:46 Ответить
хлопцы своего добились -
- решили вопрос с жильем и питанием...
показать весь комментарий
12.07.2020 07:01 Ответить
 
 