Выпускники из Киева после ВНО по истории Украины выложили ролик с оскорблениями в адрес крымских татар. ВИДЕО

После внешнего независимого оценивания по истории Украины несколько выпускников киевской школы опубликовали в соцсетях эмоциональное видео с оскорбительными высказываниями в адрес крымских татар. Также один из школьников заявил, что "Крым - это Россия".
Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет Цензор.НЕТ.
Он пригласил выпускников в Офис Меджлиса крымскотатарского народа, пообещав, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев лично вручит каждому из них книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.
На сайте Киевской городской школы №90 появились официальные извинения: "Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, которые содержатся в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону".
Несколько школьников также разместили свои персональные публичные извинения. Видео удалили, но его можно найти в соцсетях.
Там пояснили, что школьники высказываются относительно задания №25. Педагоги отмечают, что требованиями Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины предусмотрено знание учащимися исторических фигур крымскотатарского народа и событий в его истории.
В УЦОКО призвали участников ВНО, которые оскорбительно высказались в адрес крымских татар, внимательно знакомиться с программами, тщательно готовиться к работе с тестом, работать над уровнем собственного критического мышления и уметь извиняться за собственные ошибки.
