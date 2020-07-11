РУС
38 897 313

Выпускники из Киева после ВНО по истории Украины выложили ролик с оскорблениями в адрес крымских татар. ВИДЕО

После внешнего независимого оценивания по истории Украины несколько выпускников киевской школы опубликовали в соцсетях эмоциональное видео с оскорбительными высказываниями в адрес крымских татар. Также один из школьников заявил, что "Крым - это Россия".

Об этом сообщил в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет Цензор.НЕТ.

Он пригласил выпускников в Офис Меджлиса крымскотатарского народа, пообещав, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев лично вручит каждому из них книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

На сайте Киевской городской школы №90 появились официальные извинения: "Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, которые содержатся в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из оккупированных территорий

Несколько школьников также разместили свои персональные публичные извинения. Видео удалили, но его можно найти в соцсетях.

Там пояснили, что школьники высказываются относительно задания №25. Педагоги отмечают, что требованиями Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины предусмотрено знание учащимися исторических фигур крымскотатарского народа и событий в его истории.

Выпускники из Киева после ВНО по истории Украины выложили ролик с оскорблениями в адрес крымских татар 01

Также читайте: Массовые обыски у крымских татар: оккупанты арестовали двух задержанных до 9 сентября

В УЦОКО призвали участников ВНО, которые оскорбительно высказались в адрес крымских татар, внимательно знакомиться с программами, тщательно готовиться к работе с тестом, работать над уровнем собственного критического мышления и уметь извиняться за собственные ошибки.

Автор: 

ВНО (417) крымские татары (2718)
Выпускники из Киева после ВНО по истории Украины выложили ролик с оскорблениями в адрес крымских татар, в УЦОКО напомнили об обязательной части программы - Цензор.НЕТ 6768
11.07.2020 19:57 Ответить
Выпускники из Киева после ВНО по истории Украины выложили ролик с оскорблениями в адрес крымских татар, в УЦОКО напомнили, что это обязательная часть программы - Цензор.НЕТ 8136
11.07.2020 19:45 Ответить
"Выпускники из Киева после ВНО по истории Украины выложили ролик с оскорблениями в адрес крымских татар, в УЦОКО напомнили, что это обязательная часть программы"
Меня одного смущает заголовок?
11.07.2020 19:38 Ответить
А где оскорбление, собственно говоря? Девушка на видео выразила личное отношение к крымским татарам и ВНО, она их ненавидит. И всё. Кого она оскорбила?
12.07.2020 12:45 Ответить
Не меліть дурниць і не приписуйте того чого нема, то класичний приклад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) проекції , коли власні негативні властивості перекладуються на інші, зовнішні, об"єкти, татар, ньютона, ома, проценти, математику, фізику, історію, школу і так далі. В її свідомості, у силу проекції, вони винні у тому що вона про них ніхрена не знає. Чисто психологічне явище.
12.07.2020 13:30 Ответить
100 відсотків, але вОнятко, що вище, цього не розуміє.

Страшная девушка с отрихтованной,приплюснутой кирпичом мордой лица прежде всего дура, ибо ненавидить народ за то, что кто-то поместил в экзаменационные тесты вопросы о нем, очевидный идиотизм, не говоря уже о том, что сия дура испражняется своим ртом, ведь из него вылетает словесно говно,то есть кацапские матюки.

Коротше(це для ванюшки), на відео зкацаплене недоумкувате бидло, а ті, хто це бидло захищає, таке ж недолуге лайно.
12.07.2020 13:40 Ответить
Так у її віці мало хто що розуміє, таке стається у будь кого й у зрілому віці, по відношенню до чого завгодно, гребаний генератор, шкода, ауді, начальник, закон... , граблі, коли по лобі вцілило, то що.
Й ще раз, то не в силу розуміння а в силу психологічної реакції, й ти можеш висловитися подібним чином, навіть на щось найсвятіше для тебе. Це ж несвідомий, підсвідомий, механізм психологічного захисту, який спрацьовує навіть у тебе(як що ні то ти не людина, не відносишся до роду гомо сапієнс), і якщо за тобою постійно слідкувати можна на таких випадках зробити з тебе що завгодно. Це притаманний людині, як виду, психологічний ефект.
12.07.2020 14:13 Ответить
кацапе, йди до біса.
12.07.2020 23:42 Ответить
Здесь зрадофилы столько лет квакали на крымских татар, на говно исходили:
- "им фсе должны, а нам?!... хнык, вяк!"....
Это к тому, что бы не забывали откуда копыта растут!...
12.07.2020 16:31 Ответить
Можно их обоссать на камеру всех!
12.07.2020 17:38 Ответить
поколєніє ЗЕ...
12.07.2020 18:35 Ответить
