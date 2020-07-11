Погибшего на Донбассе бойца 30-й ОМБр Олега Шило похоронили в Киеве. ВИДЕО

В Киеве 11 июля состоялось прощание со стрелком-помощником гранатометчика 30-й отдельной механизированной бригады Олегом Шило, погибшим 8 июня в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Об этом говорится в материале 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 10 июля на Донетчине от мины наемников РФ погиб младший лейтенант 24-й ОМБр Тарас Матвеев. ФОТО

Церемония прошла под домом, где родился и вырос Олег Шило. Там собрались семья, близкие друзья и побратимы армейца.

"Дружили, наверное, лет с шести. Здесь в футбол играли на вот этой площадке. Очень хороший был человек. Что у него не попросишь, какой помощи, он никогда не говорил нет", - говорит друг Олега Шила Александр.

Олег в 2010-м отслужил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде. Когда началась война на востоке Украины, был добровольцем, а в декабре 2019-го - подписал контракт с Вооруженными силами.

"В армии он очень изменился в лучшую сторону, ну, когда уже начал в АТО служить. Все вредные привычки бросил, даже курить. Спортом занимался", - рассказывает Александр.

Также смотрите: С погибшим на Донбассе воином "Айдара" Иваном Дедюхом простились в Тернополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 30-й бригаде парень был стрелком, помощником гранатометчика. Вечером 8 июля, армейцы обустраивали и укрепляли свои позиции, когда начал бить пулемет противника. Прикрываясь им, сработал и враждебный снайпер. Пуля попала в Олега Шило.

"Раздробила левую руку и пробила легкие. Пуля прошла под сердцем. Главный сержант взвода его вынес на руках к месту эвакуации. Полчаса оказывали ему первую домедицинскую помощь. Пульсометр показал, что у него появился пульс. Капельницы, адреналин ему вкололи в сердце", - вспоминает армеец с позывным Футболист.

Боевые медики делали все возможное, чтобы спасти Олега Шило. Еще живым его доставили в больницу.

"Полтора часа врачи боролись за его жизнь и не спасли", - говорит Футболист.

У Святошинского райсовета провести Олега в последний путь собралось высшее командование, добровольцы и волонтеры. Олега похоронили на "Аллее героев" на Берковецком кладбище, отмечается в материале издания.

Смотрите также: Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС. ФОТО

Напомним, Олег Олегович Шило родился в 1991 году в Киеве. Получил среднее специальное образование. Служил солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 30-й отдельной механизированной бригады, погиб 8 июня в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения. У Героя остались родители и сестра.