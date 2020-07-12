"Каждый фейк имеет свое имя". Мендель прокомментировала материал о топ-фейках, в том числе - ее беременности от Зеленского. ВИДЕО
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 11 июля в Instagram прокомментировала материал "24 канала" о самых громких фейках года.
Как передает Цензор.НЕТ, в своем профиле в Instagram она записала видеообращение.
"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24 канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и, главное, уважайте себя", – сказала она в видеообращении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp
Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 10 Июл 2020 в 10:22 PDT
Отметим, на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мендель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.
Потрібно мити руки і все інше
Вилізла заяву робити і спростовути =фейки=.
Еталонна *****
можливо всій цій ЗеБільній шоблі вже час шурувати за поребрик, там їм їх куратори знайдуть роботу десь під сранями-рязанями, сиктивкарами та іншими чітами-дрітами, там вони швидко вивчають регіони обісРашки, та й язики свої не будуть ламати, перейдуть на звичну їм кацапську говірку, позбавляється українізмів, станут справжніми кацапами, для ЗеБілів, що звикли заглядати в рота своїм гебешним та кремлівських кураторам, це буде прогрес...
Хоча, ні, такий несмак важко знайти і на Окружній
А дресс-код какой был у двух Ир? Жалкие попытки слизать стиль ЮВТ.
Такої ганьби з прес-секретарями в Україні ніколи не було. Навіть у Баньдюковича була коханка-секретутка Даринка завжди у костюмчику, без зайвої косметики, дуже пристойна дівчинка. А цей червоний горобець кагебешний така ганьба люта, що дійсно від сорому за неї можна згоріти.
- кожен зє-fuck має свою мандель..
ладно бабы, ну а мужикам трындеть по этому поводу вообще ниже плинтуса.)))
оставьте мандель в покое. пускай себе рожает, давно пора )))
такое впечатление, что пол страны держало свечку))))
такое впечатление, что кинув какашку на вентилятор, педрососы получают сексуальное удовлетворение )))) почем "опиум" для педрососов?))))
- Что такое ассиметричный ответ???
- Это когда о тебе негативно отзываются в комментарии, а ты об авторе этого комментария пишешь хорошо и по-доброму, НО в НЕКРОЛОГЕ.
(Ю. Мендель)