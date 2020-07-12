РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6830 посетителей онлайн
Новости Видео
48 167 483

"Каждый фейк имеет свое имя". Мендель прокомментировала материал о топ-фейках, в том числе - ее беременности от Зеленского. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 11 июля в Instagram прокомментировала материал "24 канала" о самых громких фейках года.

Как передает Цензор.НЕТ, в своем профиле в Instagram она записала видеообращение.

"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24 канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и, главное, уважайте себя", – сказала она в видеообращении.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 10 Июл 2020 в 10:22 PDT

Отметим, на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мендель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Ликвидация". Как Шарий пытается очернить Зеленского фейком о собственном убийстве. ВИДЕО



Автор: 

фейк (691) Мендель Юлия (232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+100
"Каждый фейк имеет свое имя". Мендель прокомментировала материал о топ-фейках, в том числе - ее беременности от Зеленского - Цензор.НЕТ 5595
показать весь комментарий
12.07.2020 12:45 Ответить
+90
она должна пойти в суд и там доказать свою "небеременность"!
показать весь комментарий
12.07.2020 12:45 Ответить
+80
Тільки забула або зі скромності не згадала власний фейк про те, що злобні ЗСУ обстрілюють мирне населення Донбасу.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Короновірус творить чудеса.
Потрібно мити руки і все інше
показать весь комментарий
12.07.2020 21:35 Ответить
така не може завагітніти, а якщо мже то від марго симонян
показать весь комментарий
12.07.2020 22:01 Ответить
Чого причепились до дівчини? Вона просто 33-річна незаміжня жінка! А тут поряд , хоч і не козак. зате президент! як можна такий шанс не використати? Все пройде, а дитина залишиться!
показать весь комментарий
12.07.2020 22:13 Ответить
Чи й не красавица, я думаю возле Вовы посексуальней крутились и крутятся девочки, да и законная жена у Вовы поприятней и красивее.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:26 Ответить
Все врут порохоботы, сплошные фейки! От анального секса не беременнеют!
показать весь комментарий
12.07.2020 22:29 Ответить
Порохоботи вони такі...
показать весь комментарий
12.07.2020 22:35 Ответить
Вам, конечно, как специалистам в этой области, виднее
показать весь комментарий
13.07.2020 12:07 Ответить
От путін таки більш продуманий "стратег", тримає в прессекретарях піськова, а нашим обовязково тупих манделів подавай, а потім не знають що з цим соромом робити.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:29 Ответить
"Кожен фейк має своє ім'я". Мендель прокоментувала матеріал про топфейки, серед іншого - її вагітність від Зеленського - Цензор.НЕТ 778
показать весь комментарий
12.07.2020 23:38 Ответить
верхи рукавів кричать ми смердимо
показать весь комментарий
12.07.2020 22:49 Ответить
Оце вигляд !
Вилізла заяву робити і спростовути =фейки=.
Еталонна *****
показать весь комментарий
12.07.2020 22:56 Ответить
Люблю на ночь почитать вопли порохоботов )
показать весь комментарий
12.07.2020 23:01 Ответить
Тоже мне девочка!
показать весь комментарий
12.07.2020 23:23 Ответить
"Кожен фейк має своє ім'я". Мендель прокоментувала матеріал про топфейки, серед іншого - її вагітність від Зеленського - Цензор.НЕТ 3096
показать весь комментарий
12.07.2020 23:42 Ответить
Канадія. Луцька область. Для зелебобіків все ок.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:48 Ответить
Мрак.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:50 Ответить
ЗеБіли - це хАхли-малорассєянці, їхня родіна - масква, сєсєсєр та раша-паРаша, Україна для ЗеБілів чужа, незрозуміла, нелюбима країна,саме тому хАхлятсько-малоросські ЗеБільні недоумки навіть не в змозі запам'ятати назви регіонів України та її адміністративних одиниць,не в змозі опанувати нормально мовою країни, якою взялися керувати, от жеж прокацапські кондоми...

можливо всій цій ЗеБільній шоблі вже час шурувати за поребрик, там їм їх куратори знайдуть роботу десь під сранями-рязанями, сиктивкарами та іншими чітами-дрітами, там вони швидко вивчають регіони обісРашки, та й язики свої не будуть ламати, перейдуть на звичну їм кацапську говірку, позбавляється українізмів, станут справжніми кацапами, для ЗеБілів, що звикли заглядати в рота своїм гебешним та кремлівських кураторам, це буде прогрес...
показать весь комментарий
13.07.2020 11:15 Ответить
І що це було? Реклама 24 каналу баби з Окружної?
Хоча, ні, такий несмак важко знайти і на Окружній
показать весь комментарий
13.07.2020 00:00 Ответить
ж/бренд
показать весь комментарий
13.07.2020 00:34 Ответить
Юля заговорила об уважении других. Явный прогресс.
показать весь комментарий
13.07.2020 00:44 Ответить
Найліпший спосіб протидії "мадєлєвщтині" це стерилізація мєнделей.
показать весь комментарий
13.07.2020 02:41 Ответить
беременности от Зеленского/ Пацан сказал-пацан сделал.Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".17.03.20
показать весь комментарий
13.07.2020 03:57 Ответить
Русский мир есть,но на Дамбассе его нет,только Триколор генерала Власова
показать весь комментарий
13.07.2020 05:25 Ответить
Есть много вопросов к депутатам СН, есть большие претензии к Кабмину, но несмотря на истерику порохоботов, визгов из Мордора, и заказные статей олигархов, ЗЕ по-прежнему вызывает только положительные чувства, верен Украине, спокоен к деньгам и звёздной болезни
показать весь комментарий
13.07.2020 05:52 Ответить
тебе надо продолжать сеансы уринотерапии, до прозрения
показать весь комментарий
13.07.2020 07:16 Ответить
... склонен к деньгам и звездной болезни .
показать весь комментарий
13.07.2020 08:34 Ответить
Боже, яке ж воно страшне...
показать весь комментарий
13.07.2020 07:52 Ответить
А мне нравится, такая смешная и милая 😀
показать весь комментарий
13.07.2020 09:29 Ответить
В якому місці вона мила? Вона на смішна, вона недоречна, недолуга, страшна та щей абсолютно немає ніякого смаку.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:33 Ответить
так это что получается вова обрюхатил мендель пока ленка в больничке лечилась....от же шалун...
показать весь комментарий
13.07.2020 08:03 Ответить
я дико вибачаюсь, але це точно та сама шльондра шо в халатікє в кабінєтах була? ця наче страшна, а та наче красива була. Перервана вагітність так вплинула? але все одно - будто подмєнілі
показать весь комментарий
13.07.2020 08:10 Ответить
Еврейки когда беременеют, становятся страшными.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:45 Ответить
Сосна ?
показать весь комментарий
13.07.2020 08:34 Ответить
Йолочка!
показать весь комментарий
13.07.2020 09:23 Ответить
Бг-ггг... посмотрел на фото... А вы знаете, я ей верю, бо в нормальных условиях просто невозможно(ей) забеременеть...ХЕХ...
показать весь комментарий
13.07.2020 08:46 Ответить
ЗЫ... разве шо по пьяне, бо там ще й вуса просматриваются...
показать весь комментарий
13.07.2020 08:49 Ответить
Еврейские женщины все с усами - религия такая - мужики с пейсами.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:57 Ответить
хотя вела бы себя поскромнее, то и с усами была бы симпотной, как и многие евреечки-симпапули...
показать весь комментарий
13.07.2020 09:12 Ответить
на стiлець поряд з Ленчиком посади, то ще й до пiдлоги не дiстане...
показать весь комментарий
13.07.2020 08:54 Ответить
не рабочая баба значит
показать весь комментарий
13.07.2020 09:01 Ответить
Баба Да . По несколько раз Да .
показать весь комментарий
13.07.2020 10:33 Ответить
Бг-ггг... це ж на скiльки треба бути укуреним... трясця його б вже забрало...ХЕХ...
показать весь комментарий
13.07.2020 09:09 Ответить
Ого... Судя по комментам, порохоботы - такая же мразота, как и рашкинские тролли.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:28 Ответить
А не кажется ли вам, коллеги, что для пресс-секретаря президента у неё несколько излишне открытый наряд?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:27 Ответить
ну надо же как то прикрыть округлость и легкую отечность сопровождающие беременность
показать весь комментарий
13.07.2020 10:55 Ответить
Цензоровские трезвенники, язвенники и моралисты, много вы понимаете в одежде. Две Ирки из колхоза ваше всё
показать весь комментарий
13.07.2020 10:57 Ответить
Слышь, Танюшка, ты такое слово знаешь - дресскод?
показать весь комментарий
13.07.2020 11:02 Ответить
Она на официальном визите?
А дресс-код какой был у двух Ир? Жалкие попытки слизать стиль ЮВТ.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:09 Ответить
Это не частная жизнь, а ПУБЛИЧНОЕ выступление.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:45 Ответить
Це у повій так звана «честь мундіра».
показать весь комментарий
13.07.2020 11:13 Ответить
Видно, что вы очень хорошо изучили суть вопроса на практике.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:46 Ответить
Повію та преЗЕденську шльондру у непристойному вбранні захищаєте саме ви, ТЛ, а не я. Сосна Сосні - гілку не зламає, а курка курці око не виклює.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:01 Ответить
Эта одежда не есть 'непристойная'. Просто другого тебе нечего сказать.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:13 Ответить
«Много вы понимаете в одежде». (с) Татьяна Лайф.

Такої ганьби з прес-секретарями в Україні ніколи не було. Навіть у Баньдюковича була коханка-секретутка Даринка завжди у костюмчику, без зайвої косметики, дуже пристойна дівчинка. А цей червоний горобець кагебешний така ганьба люта, що дійсно від сорому за неї можна згоріти.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:26 Ответить
Ага. Чисто наряд секретурки по вызову: чай, кофе или ещё что-то? А ещё у неё каблучки 15-ти сантиметров. Давно уже модно, чтобы дама была значительно выше своего спонсора.Модельки мелкого роста не бывают. Хотя какая мендель моделька... Так, рупор и наушники. И все.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:03 Ответить
У неї навіть для повії дуже відверте вбрання. Воно підходить лише для пресс-секретутки преЗЕдента та робочої Зеленої сосни. Зебільним ТЛ подобається, це їх стайл.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:04 Ответить
Я люблю классику, если ты и тут умудрилась меня впаять. Но никогда ханжой не была в отличие от вас
показать весь комментарий
13.07.2020 11:12 Ответить
Танюша, я не ханжа, а розумна жінка. Доречі, для Одеси таке вбрання дійсно згодиться, бо дівчата там все літо ходять напівголі. Особлива фішка - це спідниця вища за ватерлінію. Це коли сідниці в стрінгах не прикриті зовсім. Це така історична спадщина дісталась одеситкам, коли треба було через шалену конкуренцію примудритися відхопити собі козирного моряка іноземця.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:15 Ответить
Капец, логика. Просто жарко у нас. И какое отношение имеет Одесса и одесситки к Мендель.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:26 Ответить
Ви як ніхто її розумієте.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:30 Ответить
Молодец. 'Жму руку- Обнимаю')
показать весь комментарий
13.07.2020 13:41 Ответить
Навзаєм. Цілую.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:45 Ответить
... япатсталом...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:10 Ответить
ястаралась
показать весь комментарий
13.07.2020 14:58 Ответить
то-то так пане... Але ж бо, розбещеннiсть у клоунiв на першому планi. Хотя шобы удержаться на подхвате , на шо тока не изголишься...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:06 Ответить
... ,пане...
показать весь комментарий
13.07.2020 14:07 Ответить
- "кожен фейк має своє прізвище"..
- кожен зє-fuck має свою мандель..
показать весь комментарий
13.07.2020 11:02 Ответить
национальное развлечение - оплевать себе подобного )))))
ладно бабы, ну а мужикам трындеть по этому поводу вообще ниже плинтуса.)))
оставьте мандель в покое. пускай себе рожает, давно пора )))
такое впечатление, что пол страны держало свечку))))
показать весь комментарий
13.07.2020 11:49 Ответить
Не полстраны , а именно 23%.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:05 Ответить
Підрахуйка?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:39 Ответить
Ты продолжаешь общаться в своём неповторимом хамском стиле.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:45 Ответить
Я дивуюсь, може ви донька Підрахуя. Так швидко та чесно підраховують тільки в Одесі.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:48 Ответить
Нет. ******** считаю жлобом и вором, контрабандистом и наркоторговцем. Хотя с дочкой его пару раз пересекалась - внешне интересная, пустая внутри
показать весь комментарий
13.07.2020 12:56 Ответить
да уж, засилье пэдрососов на ресурсе просто поражает ))))
такое впечатление, что кинув какашку на вентилятор, педрососы получают сексуальное удовлетворение )))) почем "опиум" для педрососов?))))
показать весь комментарий
13.07.2020 12:15 Ответить
Уууу, а засилля вас, кацапів козломордих, просто зашкалює. Зебілоіди вам підспівують, бо теж хотять жити в «рузкам мірє».
показать весь комментарий
13.07.2020 12:27 Ответить
до лікаря вам потрібно звернутись. у вас не адекватне реагування на інформацію. ))))
показать весь комментарий
13.07.2020 19:57 Ответить
До лікаря кажеш? Ніт, я краще до Адміна звернусь, бо твій коментар не по темі статті, він містит флуд та виглядає неадекватним. Такі коментарі компрометують сайт.
показать весь комментарий
13.07.2020 20:27 Ответить
Совет девушке Мендель.......
- Что такое ассиметричный ответ???
- Это когда о тебе негативно отзываются в комментарии, а ты об авторе этого комментария пишешь хорошо и по-доброму, НО в НЕКРОЛОГЕ.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:18 Ответить
Ноу-хау клованов?
показать весь комментарий
13.07.2020 14:08 Ответить
"Ану вийди з мене, розбійник!"
(Ю. Мендель)
показать весь комментарий
13.07.2020 14:05 Ответить
Суки зеленые нивелируют все понятия семьи и морали также как и понятия патриотизма и независимости.
показать весь комментарий
13.07.2020 22:29 Ответить
Страница 5 из 5
 
 