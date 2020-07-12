"Каждый фейк имеет свое имя". Мендель прокомментировала материал о топ-фейках, в том числе - ее беременности от Зеленского. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 11 июля в Instagram прокомментировала материал "24 канала" о самых громких фейках года.

Как передает Цензор.НЕТ, в своем профиле в Instagram она записала видеообращение.



"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24 канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и, главное, уважайте себя", – сказала она в видеообращении.





Отметим, на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мендель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.

