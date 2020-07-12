"2020-й не перестает нас испытывать": Зеленский обнародовал видео своих поездок по Украине. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео своих рабочих визитов по Украине на этой неделе и призвал работать вместе, чтобы "все преодолеть и сделать страну лучше".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Владимир Зеленский в Facebook.

"2020-й не перестает нас испытывать. Запад - наводнениями, восток - пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", - подчеркнул глава государства.

Также обнародовано видео с фрагментами визитов Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь. В частности, там говорится о борьбе с пожарами на Луганщине, с наводнениями - на Буковине, а также о программе "Большое строительство".

Читайте: Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается"