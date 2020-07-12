РУС
19 238 246

"2020-й не перестает нас испытывать": Зеленский обнародовал видео своих поездок по Украине. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео своих рабочих визитов по Украине на этой неделе и призвал работать вместе, чтобы "все преодолеть и сделать страну лучше".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Владимир Зеленский в Facebook.

"2020-й не перестает нас испытывать. Запад - наводнениями, восток - пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", - подчеркнул глава государства.

Также обнародовано видео с фрагментами визитов Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь. В частности, там говорится о борьбе с пожарами на Луганщине, с наводнениями - на Буковине, а также о программе "Большое строительство".

Читайте: Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается"

Зеленский Владимир (21598) Офис Президента (1820)
Топ комментарии
+57
До поранених в шпиталь так і не завітав.
12.07.2020 13:49 Ответить
+46
Блевотик...
12.07.2020 13:48 Ответить
+44
"2020-й не перестает нас испытывать": Зеленский обнародовал видео своих поездок по Украине - Цензор.НЕТ 7092
12.07.2020 13:57 Ответить
Еще один раб на галерах...
12.07.2020 16:15 Ответить
Відео вже недоступне?...
Менше б їздив по Україні, не було б ні повеней ні пожеж...
12.07.2020 16:30 Ответить
Опять видосики, позорное Чмо.....
Когда это прекратится уже?!
12.07.2020 16:37 Ответить
одни видосики вместо прямых репортажей
12.07.2020 20:32 Ответить
Видеоняня переименовала Волынскую область в Луцкую. Потому видосик и прибрали. Няня не в курсе, какие области входят в состав Украины.
12.07.2020 16:41 Ответить
А чого відео вже недоступне?Що,з Банкової дали вказівку прибрати? Щось у них часом навіть відосікі халтурні
12.07.2020 16:45 Ответить
З фісбуку офісу вони вже видалили цей допис, бо дуже багато приємних дописів, від благодарних громадян...
12.07.2020 16:52 Ответить
Рік продовжує нас іспитувати...Зєля перший не витримав іспитанія і переїхав в державну резиденцію...Ми теж можемо не витримати і виженемо його звідтам...
12.07.2020 17:05 Ответить
Зелена сопля не перестає нас випробовувати!!!
12.07.2020 17:27 Ответить
Призрак Зеленского бродит по Украине. В Европу уже не пускают.
12.07.2020 17:43 Ответить
узеленского нашли новый регион Украины
"2020-й не перестає нас випробовувати": Зеленський оприлюднив відео своїх поїздок Україною - Цензор.НЕТ 5145
12.07.2020 18:09 Ответить
Брехуни, неуки, зрадники.

У відеоролику про робочі візити Володимира Зеленського Волинську область назвали Луцькою.

Помітили це журналісти ІА «Конкурент».

Відео про поїздки Президента на Луганщину, Буковину та Волинь опублікували 12 липня. «Луцька область» з'явилася в титрах, де інформували про зустріч Зеленського із бізнесменами на заводі «Модерн-Експо».
Згодом відео зникло з ютуба та сторінки Офісу Президента.
12.07.2020 19:15 Ответить
а что вы удивляетесь, вспомните Янука: он тоже назвал Чехова укр. писателем, Анну Ахматову -Анной Ахметовой, генофонд во Львове - геноцидом, Августа Бебеля - Бабелем.
западных украинцев - патриётами. а его сынок в Раде назвал проукраинских депутатов - нациками. Зеля славно продолжает начатое Явнукевичем.
12.07.2020 20:30 Ответить
Ещё у него был перл - Дерибассовскую назвал - Дерибановской.
13.07.2020 08:39 Ответить
не дивуємося зовсім: мандель якось назвала Канаду "Канадією"..
Вони там усі неуки, про фаховість навіть й мови нема.
13.07.2020 08:54 Ответить
Аха-ха .... Луцька (!) область. ... " Кемска волость...". Цирк продолжается!
12.07.2020 19:54 Ответить
Ідіоти.
Там реально дебіли, які просто отримали атестат про середню освіту, не здобувши її.
Про інші диплЬОми говорити не варто зовсім.
Не знати адміністративний устрій своєї держави !
13.07.2020 01:44 Ответить
ЗеБіли - це хАхли-малорассєянці, їхня родіна - масква, сєсєсєр та раша-паРаша, Україна для ЗеБілів чужа, незрозуміла, нелюбима країна,саме тому хАхлятсько-малоросські ЗеБільні недоумки навіть не в змозі запам'ятати назви регіонів України та її адміністративних одиниць,не в змозі опанувати нормально мовою країни, якою взялися керувати, от жеж прокацапські кондоми...

можливо всій цій ЗеБільній шоблі вже час шурувати за поребрик, там їм їх куратори знайдуть роботу десь під сранями-рязанями, сиктивкарами та іншими чітами-дрітами, там вони швидко вивчають регіони обісРашки, та й язики свої не будуть ламати, перейдуть на звичну їм кацапську говірку, позбавляється українізмів, станут справжніми кацапами, для ЗеБілів, що звикли заглядати в рота своїм гебешним та кремлівських кураторам, це буде прогрес...
13.07.2020 09:02 Ответить
"2020-й не перестає нас випробовувати": Зеленський оприлюднив відео своїх поїздок Україною - Цензор.НЕТ 5311
13.07.2020 09:30 Ответить
2020 рік. Ослобородько продовжує нас усіх випробовувати.
Вже навіть не питаю, коли нам посміхнеться частка...
Вистачило б сечі просто витримати ці борошна
12.07.2020 18:18 Ответить
Странный человек, собрал вокруг себя тех кто "видал в гробу" эту страну и собирается с ними " сделать её лучше"
12.07.2020 18:30 Ответить
Які питання до бубАчки оманської? В усьому винен 2020-тий.
12.07.2020 18:56 Ответить
Это нечто из народной мудрости,- дурнэ спыть дурнэ й снытся.
12.07.2020 19:36 Ответить
Да уж........***** сиди на одном месте,видео поездок опубликовал,забыл падлюка добавить,был в Омане,помер султан,был в Париже,сгорел собор,в Германии Меркель чуть не горхнулась и не померла.............всадник ***** апокалипса!!!
12.07.2020 19:46 Ответить
апокалипсиса
12.07.2020 19:47 Ответить
віслюк апокаліпсісу...))
13.07.2020 09:04 Ответить
"2020-й не перестає нас випробовувати": Зеленський оприлюднив відео своїх поїздок Україною - Цензор.НЕТ 4771
13.07.2020 09:11 Ответить
Бедоносец зеленый!
12.07.2020 20:10 Ответить
Еще одно из испытаний от зеленского. НКРЕКП от 11.07.2020 19:26(вчера):
"...з 01.08.2020 тариф на послуги з передачі електричної енергії становитиме 240,23 грн/МВт·год; тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становитиме 24,75 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). НКРЕКП усвідомлює, що такий рівень тарифу на послуги з передачі електричної енергії є обтяжливим для споживачів електроенергії та може негативно відобразитись на конкурентоспроможності української промисловості, проте вимушена прийняти зазначене рішення відповідно до вимог законодавства України для забезпечення цілісної, збалансованої роботи НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець»
12.07.2020 20:39 Ответить
Под Конче-Заспой масштабная авария. трое погибших (семья). еще двое детей в критическом состоянии.

всадник апокалипсиса в работе
12.07.2020 20:47 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/07/12/u_kyyevi_z_provyny_pyanogo_vodiya_stalasya_motoroshna_dtp_u_yakiy_zagynula_mayzhe_vsya_bagatoditna_rodyna
12.07.2020 20:56 Ответить
12.07.2020 21:34 Ответить
Хто скаже, якого милого не лох, який нічого не вирішує, в часи епідемії, за кошти платників податків з свитою вояжує по Україні? Хто клоуна куди запрошує?
12.07.2020 21:07 Ответить
Просто вова-обасранец притягивает к себе и приносит другим неприятности... Где б оно не всплыло, жди неприятности...
12.07.2020 21:29 Ответить
Входящий в окружение президента Украины Владимира Зеленского советник главы его офиса Михаил Подоляк счел режиссера Олега Сенцова «морально прогнившим приспособленцем».

Так он отреагировал на выделение Сенцову государством 25 миллионов гривен на съемки фильма «Носорог».

По его мнению, Сенцова одни использовали в качестве «картинки-героя», а «из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий».

«Олег Сенцов - просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности», - считает Подоляк.
12.07.2020 21:41 Ответить
Найбільше випробування для України це каденція Зеленського.
12.07.2020 22:22 Ответить
Завхоз весь в работе
12.07.2020 22:27 Ответить
Тупой вопрос... Почему ни бубочка ни первая леди ни разу не посещали ни похорон ни раненых в больницах? Не хотят аппетит портить?
13.07.2020 00:02 Ответить
На даний час для України найбільше випробування це зелепух і квартал 95.
13.07.2020 07:41 Ответить
Мао Цзе Дун наносив удар по імперіалізму своїм запливом по великій річці Янцзи. Пан Зеленський наносить удар по бюджету великої України своїми туристичними поїздками з неясною метою(хіба що передвиборна кампанія?).
13.07.2020 08:57 Ответить
ну який з квартального блазня пан?
13.07.2020 09:10 Ответить
