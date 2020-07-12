"2020-й не перестает нас испытывать": Зеленский обнародовал видео своих поездок по Украине. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обнародовал видео своих рабочих визитов по Украине на этой неделе и призвал работать вместе, чтобы "все преодолеть и сделать страну лучше".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Владимир Зеленский в Facebook.
"2020-й не перестает нас испытывать. Запад - наводнениями, восток - пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук. Продолжаем упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше", - подчеркнул глава государства.
Также обнародовано видео с фрагментами визитов Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь. В частности, там говорится о борьбе с пожарами на Луганщине, с наводнениями - на Буковине, а также о программе "Большое строительство".
Менше б їздив по Україні, не було б ні повеней ні пожеж...
Когда это прекратится уже?!
У відеоролику про робочі візити Володимира Зеленського Волинську область назвали Луцькою.
Помітили це журналісти ІА «Конкурент».
Відео про поїздки Президента на Луганщину, Буковину та Волинь опублікували 12 липня. «Луцька область» з'явилася в титрах, де інформували про зустріч Зеленського із бізнесменами на заводі «Модерн-Експо».
Згодом відео зникло з ютуба та сторінки Офісу Президента.
западных украинцев - патриётами. а его сынок в Раде назвал проукраинских депутатов - нациками. Зеля славно продолжает начатое Явнукевичем.
Вони там усі неуки, про фаховість навіть й мови нема.
Там реально дебіли, які просто отримали атестат про середню освіту, не здобувши її.
Про інші диплЬОми говорити не варто зовсім.
Не знати адміністративний устрій своєї держави !
можливо всій цій ЗеБільній шоблі вже час шурувати за поребрик, там їм їх куратори знайдуть роботу десь під сранями-рязанями, сиктивкарами та іншими чітами-дрітами, там вони швидко вивчають регіони обісРашки, та й язики свої не будуть ламати, перейдуть на звичну їм кацапську говірку, позбавляється українізмів, станут справжніми кацапами, для ЗеБілів, що звикли заглядати в рота своїм гебешним та кремлівських кураторам, це буде прогрес...
Вже навіть не питаю, коли нам посміхнеться частка...
Вистачило б сечі просто витримати ці борошна
"...з 01.08.2020 тариф на послуги з передачі електричної енергії становитиме 240,23 грн/МВт·год; тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління становитиме 24,75 грн/МВт∙год (без урахування податку на додану вартість). НКРЕКП усвідомлює, що такий рівень тарифу на послуги з передачі електричної енергії є обтяжливим для споживачів електроенергії та може негативно відобразитись на конкурентоспроможності української промисловості, проте вимушена прийняти зазначене рішення відповідно до вимог законодавства України для забезпечення цілісної, збалансованої роботи НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець»
